Какие тайны хранит самая загадочная жемчужина в мире: Ла Перегрина

Историки говорят, что жемчуг – это первый камень, известный человечеству. Он всегда был символом власти. Его носили монархи и высшие чины. Упоминания о жемчуге встречаются даже в Книге книг — Библии. Образ этого камня овеян мифами и легендами. Одна из самых знаменитых жемчужин в мире, Ла Перегрина, с самого начала была мистическим камнем. История этого украшения богата загадочными событиями, не поддающимися рациональному объяснению. Приключения одной из самых таинственных жемчужин в мире, уникального камня, который называют «редким, капризным и особенным», далее в обзоре.

Рождение легенды

Ла Перегрина (La Peregrina), что в переводе с испанского означает Паломник — жемчужина воистину королевская. Не только из-за своих огромных размеров. Она была частью королевской коллекции многочисленных монархов Испании. Паломник - жемчужина каплевидной формы весом 58,5 карата. Даже её обнаружение окутано шлейфом легенды.

Легендарная Ла Перегрина.

Согласно одной версии камень обнаружил на панамском берегу один раб. После этого ею стал владеть губернатор Севильи Диего де Тебеса. Дворянин подарил её королю Филиппу II. Вторая версия гласит, что Паломника европейским завоевателям преподнёс в дар вождь Жемчужного острова в Панаме.

Потом камень оказался в руках одного испанского купца. Тот продал его Диего де Тебеса. Жена губернатора носила жемчуг почти два десятка лет, а после продала супруге Карлоса I, императрице Изабелле. Тогда же Ла Перегрина, которой украсила себя королева, впервые появляется на её портрете кисти Тициана. Именно эту версию подтверждает историк Франсиско Лопес.

Существует две версии происхождения Ла Перегрины.

Годы спустя владельцем Паломника стал Филипп II. После этого жемчужина попала к королеве Англии Марии Тюдор. Мария просто влюбилась в этот драгоценный камень, нет ни одного её изображения без него. Несмотря на всю свою страсть к этому украшению, королева понимала, что оно должно оставаться в Испании, чтобы стать наследством будущих монархов Испании. Так Паломник и передавался из поколения в поколение в испанской королевской семье.

Испанская преемственность Ла Перегрины была прервана Жозефом Бонапартом в 1808 году. Когда он захватил Испанский трон, то вывез все сокровища королевской семьи, включая знаменитую жемчужину. После этого она стала принадлежать жене Бонапарта, Жюли Клари. Впоследствии драгоценный камень перешёл в наследство Карлосу Наполеону Бонапарту, который стал Наполеоном III. После владельцем стал маркиз Аберкорн, который прервал цепь королевского наследования Ла Перегрины. В 1969 году жемчужину выкупила одна лондонская ювелирная фирма.

Жемчуг во все времена символизировал высокий статус и богатство.

Элизабет Тэйлор и Ла Перегрина

В том же году Паломника на аукционе купил актёр Ричардом Бертон для своей жены Элизабет Тейлор. Та, как и многие женщины до неё, влюбилась в этот камень. Он украшал её шею не только на различных светских мероприятиях, но и во многих фильмах. Несравненная Элизабет добавила камню ещё большей ценности, обрамив его в рубиновое ожерелье.

Однажды Тэйлор чуть не лишилась жемчужины. Желая надеть любимое украшение, актриса вдруг обнаружила, что его нет на месте. Теряя достоинство и остатки самообладания, женщина ползала на четвереньках по ковру в номере гостиницы, ощупывая каждый сантиметр. Каплевидной жемчужины нигде не было. Вдруг она заметила, что один из её пекинесов что-то очень задумчиво жуёт. Это была Ла Перегрина, за которую её муж заплатил совсем недавно целое состояние!

Украшение доставило Элизабет немало хлопот, но оно было любимым. За что и удостоилось увековечивания не в одном фильме с Тэйлор.

Жемчуг в истории

Впечатляющая история Ла Перегрины показывает, насколько важную роль в человеческой культуре играл жемчуг во все времена. Жемчуг считали символом красоты, могущества, власти и богатства. Этот драгоценный камень стал синонимом гламура и славы в 1950-х и 1960-х годах. Его носили такие знаменитые женщины, как Коко Шанель, Джеки Кеннеди и Мэрилин Монро, а также все представители аристократических слоёв общества 20 века.

Культурное значение жемчуга стоит искать в глубокой древности. Свидетельства добычи этого драгоценного камня археологи датируют ещё 5000 годом до нашей эры в разных местах побережья Индийского океана. Жемчуг настолько завладел умами людей, что это привело к настоящей одержимости. Охотники за жемчугом сформировали одну из самых древних в мире торговых сетей. Она связала все центры добычи этого драгоценного камня побережья Красного моря, Персидского залива, Индии и Шри-Ланки со всеми важными городами того времени. В Древней Греции жемчуг стал символом богини любви Афродиты. Древние греки верили, что она родилась из пены морской. Чаще всего её изображали в раковине и в россыпи жемчужных украшений. Это наложило свой отпечаток на искусство. Жемчуг стал считаться символом идеальной красоты.

На фресках из Помпеи, в том числе этой, датируемой 62 годом нашей эры, изображена Афродита, рождающаяся в жемчужной раковине.

Древние римляне относились к этому драгоценному камню с особенным фанатизмом. В текстах Плиния Старшего, относящихся к I веку до нашей эры говорится, что жемчуг — самое главное из всех земных сокровищ. Жемчуг присутствует на всех портретах того времени. Вот только позволить себе его мог далеко не каждый. В основном носили имитацию из стекла и серебра. Жемчуг очень высоко ценился. Настолько, что один древнеримский полководец, по словам Светония, смог оплатить военный поход, продав всего лишь одну из жемчужин своей матери. Светоний также утверждал, что римское нашествие на Британию было спровоцировано ожиданием найти богатые жемчугом места в реках варварской страны.

Римские завоеватели бредили богатыми жемчугом реками Британии.

Символ святости

В Библии с жемчугом связано несколько историй. Иисус рассказывает чему подобно Царствие Небесное, сравнивая его с драгоценной жемчужиной. В Евангелии от Матфея есть следующая притча: «Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошёл и продал всё, что имел, и купил её».

Это был редкий камень, необычность его и великая ценность сделали жемчуг подходящим символом святости. Представители раннего христианства даже критиковали некоторых людей за то, что те считают жемчужины просто украшениями, не осознавая их подлинное значение.

Необычайная красота, огромная ценность и духовная чистота - всё это были качества жемчуга и тогда, когда была найдена самая крупная жемчужина из доселе виденных. В конце 16 века в Панамском заливе нашли Ла Перегрину. Тот факт, что эта жемчужина на долгое время приобрела статус королевского камня говорит о многом.

Портрет Елизаветы Бурбонской (1628-1616 гг.) работы Питера Пауля Рубенса с изображением Ла Перегрины.

Жемчуг в геополитике

Завоевание и колонизация Испанией двух Америк началась с открытий Христофора Колумба. Одним из самых значимых открытий, которое он сделал на этих новых землях, была добыча впечатляющих жемчужин. Новый Свет был настоящим сундуком с сокровищами. Так что жемчуг на портретах королевских особ того времени символизирует не только чистоту и красоту. Это ещё кровь, смерть и слёзы завоёванных народов, колоссальная прибыль от колоний и невероятное могущество, полученное благодаря этому.

Истинно королевское украшение.

Ла Перегрина всегда была королевским украшением. Портреты испанских монархов с ней начинаются с изображения испанской королевы Маргариты Австрийской (жены Филиппа III) работы Хуана Пантоха де ла Крус. Потом Паломник украшал собой королеву Франции Елизавету (жену Филиппа IV) на её портрете, написанном Веласкесом. В Испании Ла Перегрина стала символом самого королевского происхождения. Король Филипп IV носил жемчужину на своей шляпе.

На всех портретах того времени, кисти Круса, Веласкеса и Рубенса все женщины выглядят довольно чопорно, формально и невыразительно. Таков был этикет, установленный для королевских портретов. Было весьма ограниченное количество дозволенных поз, нельзя было даже улыбаться. Ла Перегрина призвана была наполнить образ каждой королевы добродетелью и богатством.

Ла Перегрина в искусстве

Жемчужина, изображённая на картине Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой», скорее всего, подделка или вымысел.

В мире было несколько жемчужин, носивших название Ла Перегрина. Они имели аналогичную форму и размер. Самая известная из них в истории искусства - это, несомненно, жемчужина на картине Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», написанная в 1664 году. Скорее всего это была либо фантазия бедного художника, либо подделка. Вермеер не мог бы себе позволить такой дорогой камень.

Мастер использовал изображение этой драгоценности на многих своих картинах. Это служило знаком высокого статуса и богатства. Иногда жемчуг предполагал религиозный подтекст, являясь символом духовной чистоты. Вермеер был католиком в протестантской стране, для него было важно отразить своё видение христианской веры.

Где сейчас уникальная жемчужина

Жемчужина была долго в собственности испанской королевской семьи.

Подлинная Ла Перегрина оставалась во владении испанской королевской семьи до начала 19 века. В 1808 году Наполеон вторгся в Испанию и посадил на трон своего брата Жозефа Бонапарта. Когда ненавистных французов изгнали из страны пять лет спустя, Бонапарт вывез с собой сокровища испанской короны, а среди них и знаменитую жемчужину. Во Франции Жозеф подарил Паломника своей невестке Гортензии де Богарне. Затем камень унаследовал её сын Шарль Луи Наполеон Бонапарт, будущий Наполеон III.

Когда император Наполеон III нуждался в деньгах, он продал жемчужину Джеймсу Гамильтону, герцогу Аберкорну. Тот преподнёс её в подарок своей жене Луизе. Она несколько раз теряла её и находила. Аберкорны владели Паломником до 1969 года. Потом жемчужину купил Ричард Бертон.

На портретах испанских монархов.

После того как Элизабет Тэйлор удалось извлечь жемчужину из своего пекинеса — она стала для неё ещё ценнее. Ла Перегрина была увековечена в киноискусстве, не раз украшая шею героинь Тэйлор. После смерти культовой актрисы Ла Перегрину купил на аукционе анонимный покупатель за 11 миллионов долларов.

Настоящий морской жемчуг и сейчас очень ценен. Только одна устрица из десятка тысяч может дать более-менее ценную жемчужину. Шанса найти камень, подобный Паломнику, такого же размера и чистоты — практически нет. Название «Паломник» вполне соответствует тому пути, который прошла эта жемчужина. От раковины в Панамском заливе до самых великий персонажей в мировой истории. Это всегда будет служить напоминанием о том, сколько значит этот камень для разных людей. Жемчуг - это не просто украшение. Это истинный символ империализма, богатства и власти, а также идеальной красоты и духовной чистоты.

Источник : https://vseonauke.com/2247839210801203340/

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