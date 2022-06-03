Стало известно имя любовника Максима Галкина, который приехал ради него в Израиль

Наталья Радулова сообщила, что Максима Галкина спонсирует влиятельный мужчина. Ради близости с юмористом он даже эмигрировал в Израиль. Об этом сообщает портал “Экспресс газета”.

Сегодня журналистка сообщила, что Максим Галкин действительно является геем. Наталья Радулова даже назвала имя его любовника. По ее словам, им является сбежавший из России миллионер Михаил Прохоров.

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“Олигарх и конферансье все эти годы частенько оказывались вместе то в Куршавеле, то на вечеринке какой-то. А теперь вот Прохоров рванул вслед за звёздным семейством в Израиль и вообще, как проговорился продюсер Лавров, материально содержит там их. Может, это просто дружба крепкая? Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг!” — иронизирует Радулова.

Источник : https://smo333.com/2022/05/26

А вы знали об этом?

Нимфомания – это одна из разновидностей гиперсексуальности, при которой женщина никак не может насытиться интимной близостью, по сути все время находясь в поисках новых половых партнеров. С греческого языка «нимфоманка» переводится как «сумасшедшая невеста». Согласно статистике, нимфоманией страдает 1 женщина из 2,5 тысяч. Для больных этим расстройством характерна неспособность к самоконтролю, а потому и крайняя неразборчивость в связях. Для нимфоманки не важны ни внешность партнера, ни его социальный статус, ни возраст, ни время знакомства с ним.

У части пациенток признаки заболевания проявляются еще в период полового созревания, а именно в возрасте 11-14 лет. Такую нимфоманию называют врожденной. Иногда для обозначения гиперсексуальности у женщин используется расхожее выражение «бешенство матки». Такой диагноз ставили ненасытным в сексуальном плане женщинам еще древнегреческие лекари. Считалось, что «взбесившаяся» матка блуждает по всему организму, задевает другие органы и тем самым вызывает в них боль.

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