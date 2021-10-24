Необычные артефакты: тайны древнего человечества

Древние артефакты, связанные с происхождением человека разумного, всё ещё являются предметом ожесточенных научных споров. Согласно давно сложившимся историческим канонам происхождения человека на Земле, чем дальше погружаться вглубь веков, тем люди предстают все более невежественными и дикими. Причем в школьной программе по истории утверждается, что наиболее развитой расой в мире были и остаются до сих пор европейцы, а на Африканском континенте и в Южной Америке проживали самые отсталые народы.

Но чаще всего на этих территориях обнаруживают необычные древнейшие артефакты. Существовала ли на территории стран третьего мира другая более развитая цивилизация, отголоски которой сегодня обнаруживают исследователи? И появилось ли человечество на планете Земля на самом деле намного раньше, чем принято считать в устоявшейся дарвинской теории эволюции видов?

В запасниках этнологического музея заморских стран в германском городе Бремен хранятся удивительные золотые фигурки летательных аппаратов, найденные при раскопках в Колумбии. Эти миниатюры примитивных самолетиков относятся к культуре древних инков. Американские профессиональные авиаконструкторы из фирмы «Локхид» первыми заинтересовались летными свойствами золотых статуэток, по своему строению напоминающих конструкцию современнейших скоростных самолетов. По аэродинамическим параметрам умных артефактов была смоделирована летательная конструкция с дельтовидным крылом, вертикальным рулем управления и отделенным рулем высоты. Удивительно фантастично, но небольшая модель самолета, сделанная на основе золотых статуэток древних индейцев, полетела, быстро набирая скорость и легко маневрируя в атмосферном потоке.



В Южной Америке на территории государства Перу в регионе Куско стоит древний город Ольянтайтамбо, известный своим каменным гигантским монолитом из крепости Саксайуаман. Зигзагообразные улицы города огорожены стенами из крупных валунов в сотню тонн весом каждый, однако они кажутся кирпичиками на фоне прославившегося своими параметрами древнего каменного исполина. Его вес составляет 350 тонн. Как могли древние инки вопреки общепринятой теории эволюции построить голыми руками без использования развитых технических технологий такие колоссальные сооружения?



Ученых со всего света удивляют высокоточные распилы правильной формы с абсолютно ровными краями в монолитах сверхтвердых горных пород, встречающиеся в древних городах: Тиуанако (Боливия), Ольянтайтамбо (Перу), Эль-Тахин (Мексика). А ведь такие технологические операции просто не могут быть доступны представителям отсталых стран согласно учению Дарвина. Чтобы работать с таким камнем, необходим инструмент по твердости близкий к алмазу. У древних инков и ацтеков не было подобного орудия сверления и распиливания камня. Значит, вопреки эволюции видов, до появления технологически неразвитых племен когда-то уже существовала працивилизация с более высоким уровнем развития.



На латиноамериканских землях в провинции Морона-Сантьяго перуанской республики в зоне проживания индейцев ачуар найдено огромное количество необычных каменных шаров, имеющих ровную гладкую поверхность, покрытую петроглифами. Эти древние надписи на неизвестном науке языке ученым по сей день не удалось расшифровать, а ведь там содержится важное послание, которое хотели передать своим потомкам представители працивилизации. К тому же известен общепризнанный исторический факт, что цивилизация инков не имела своей письменности. Древние индейцы пользовались кипу — вязанием узелков и сложных веревочных сплетений для передачи сообщений.



Группа американских палеонтологов во время раскопок в начале 60-х годов прошлого столетия недалеко от Мехико в местечке Уэйатлако обнаружила древнюю стоянку возрастом 250 тысяч лет. В ходе раскопок были извлечены орудия труда и предметы быта древних людей, но самой любопытной находкой оказался камень совершенно правильной формы с высеченными на нем рисунками древних животных и к изумлению палеонтологов изображением слона. Данное открытие, основанное на тщательно проведенных научных экспертизах и радиоуглеродном анализе найденных в ходе раскопок окаменелостей, в корне противоречило основополагающей теории о периоде появления человека как вида на территории Американского континента около 30 тысяч лет тому назад.



Археолог из США Вирджиния Стин-Макинтайр, работавшая тогда в составе научной группы, впервые решилась выпустить сведения, противоречащие устоявшимся дарвинским догмам. Она оперировала полученными на практике научными данными, доказывающими, что у инков, майя, ацтеков существовали более древние высокоцивилизованные предшественники. За свою гипотезу, отвергающую общепринятые каноны теории эволюции Вирджиния в 1968 году была уволена с преподавательской должности в университете и лишена дальнейшей карьеры палеогеолога.



Европейцам надо было каким-то образом оправдать, выработать и узаконить форму своей власти, распространившейся на подчиненные колониальные территории ещё с 16 века, и способы своего возвышения над местным социальным образованием. Тогда колонизаторы перенесли основную идею дарвинского труда – «выживает сильнейший вид» на этапы развития человека, в результате появилось учение социального дарвинизма и наука евгеника. В британской Индии, например, в период колонизации с начала 17 века по начало 19 века было истреблено порядка 30 миллионов населения. К примеру, в основе расовой теории рейхсканцлера и фюрера Германии Адольфа Гитлера была заложена именно идея социального дарвинизма. Итогом её внедрения стали 12 миллионов человек замученных и уничтоженных в фашистских концлагерях.



Дарвинизм в основе современной теории эволюции мира стал существенным оправданием колонизации неразвитых стран с несколькими веками грабежей и убийств местного подчиненного населения. Количество необычных археологических находок, опровергающих дарвинскую теорию эволюции, с каждым годом растет. Наступит момент, когда ученые не смогут их далее игнорировать, и тогда, возможно, откроются новые фантастические страницы человеческого прошлого.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

И сегодня хозяева Запада всячески пытаются оправдать, выработать и узаконить форму своей власти, распространившейся на бывшие подчиненные колониальные территории.И сегодня они пытаются подчинить себе и перепрограммировать многие народы обоих полушарий!

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы, США и т. д.. называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты » и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом, — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг.

Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита. Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия западная элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва», однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву!

В заключение хочу напомнить слова Достоевского, который в своё время сказал знаменитую фразу: «Ежели Русский скажет Вам, что он не любит Родину, не верьте ему, он не Русский» !!!

С уважением ,Отари Хидирбегишвили !

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