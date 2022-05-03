Дружба между мужчиной и женщиной − миф или реальность

У мужчин и женщин разные представления о дружбе.

Тем не менее истории о крепких, многолетних дружеских отношениях между представителями разных полов — совсем не редкость.

Как возникает такая дружба и на чем держится, рассмотрим в нашей статье.

Различия мужской и женской дружбы

Если принять тот факт, что мужчина и женщина с разных планет, судя по емкому исследованию психологии полов в бестселлере Джона Грэя «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», то очевидно, что понимание смысла дружбы у них заметно отличается.

Давайте для начала рассмотрим дружбу между женщинами. Это, как правило, доверительные отношения, близкое общение, склонность делиться проблемами и внимать советам подруг.

А как у мужчин?

Между мужчинами дружба иная. Они не хотят казаться слабыми, поэтому не особо охотно делятся с друзьями своими проблемами. Излить душу другу мужчину может заставить либо серьезное потрясение, либо не менее серьезное количество принятого спиртного.

Чтобы понять глубину различий мужской и женской дружбы, сравните длительность телефонных разговоров мужчин и женщин. Кто-то видел, чтобы мужчины болтали с друзьями по полтора часа? Вряд ли. Женщинам же часто этого времени бывает мало, причем созваниваются они с подругами гораздо чаще.

Дружба как отдушина

Дружеские отношения мужчины и женщины — это некая отдушина, возможность быть теми, кем они есть, а не теми, кем кажутся.

К примеру, мужчина вряд ли расскажет своей жене или друзьям, что где-то облажался, набрал кредитов, совершил что-то неадекватное. Это неприятно и стыдно. Но он охотно поделится этим с «безопасным» человеком — с подругой. Подруга не будет выносить мозг, выдвигать претензии, как жена. Не станет высмеивать, как друзья мужского пола. А ведь иногда выговориться — это единственное, что нужно человеку в сложной ситуации.

Женщины получают от дружбы с мужчинами мощную энергетическую подпитку и трезвый взгляд на ситуацию.

Иногда эмоциональность и впечатлительность мешает оценить проблему и найти решение. А мнение мужчины, непредвзятое и высказанное без обиняков, поможет расставить точки над і.

Но не только это. Женщины часто играют роли — перед любимым, на работе, среди подруг. Возможность сбросить маску и открыть себя настоящую мужчине-другу — настоящий подарок судьбы.

Зачем мужчина дружит с женщиной

Давайте рассмотрим несколько причин, по которым мужчина может быть заинтересован в дружбе с женщиной:

Хочет сохранить дружеские отношения после расставания. Иногда пара решает, что больше не может быть вместе, но духовная близость еще сохраняется. Этому способствует то, что люди через многое прошли, узнали друг друга, им комфортно общаться. Не хотелось бы терять из виду проверенного человека, поэтому вариант сохранения отношений — дружба. Френдзона. Парень не заинтересован в развитии любовных отношений с девушкой, но она ему приятна, как человек. Дружеское общение с ней приносит удовольствие, она интересный собеседник, умеет поддержать и насмешить. Комфорт в общении — причина изменения формата отношений с романтических на дружеские. Не хватает женской мудрости, мягкости и теплоты.Но при этом как в сексуальном объекте мужчина в этой женщине не заинтересован.

Зачем женщина дружит с мужчиной

У представительниц слабого пола далеко не все так однозначно. По большей мере потому, что женщины всегда подсознательно настроены на поиск партнера, а не друга.

Итак, зачем женщине друг-мужчина:

Желание помощи, поддержки. Выполнить мужскую работу, решить бытовой вопрос, отвезти/привезти — все эти моменты достаточно трудно решать без так называемой мужской руки. Женщине удобно иметь друга, который всегда рядом. Далеко идущие планы.Если завязать романтические отношения с понравившимся мужчиной сразу не получилось, то дружба может стать ступенькой, которая приблизит к объекту вожделения. Мужская мудрость и логика.Иногда женщине трудно понять мужчину, поэтому возможность обсудить с другом проблемы в своих отношениях высоко ценится женщиной. Он наверняка даст хороший совет и подскажет, как поступить в том или ином случае.

Скрытые мотивы дружбы

Весьма неприятно осознавать, что друг скрывает истинные цели общения. Но это всегда заметно, надо лишь знать, куда смотреть. Вот несколько признаков, которые указывают на то, что с вами дружат с прицелом на дальнейшие любовные отношения. Это касается обоих полов.

Повышенное внимание, активный интерес к жизни друга, тесное, ежедневное общение, желание проводить как можно больше времени вместе. Дорогие подарки, оплаченный совместный отдых. Готовность в любое время суток прийти на помощь, причем личные дела всегда на втором месте после проблем и просьб друга. Стремление сблизиться и занять определенное место в жизни друга. «Случайные» романтические намеки: о том, как хорошо вам вместе, о схожести характеров, взглядов и жизненных целей. Комплименты и похвала даже за мелочи.

Друзья с привилегиями

Иногда дружеские отношения перерастают в романтические. Чаще всего это происходит случайно: пара бокалов вина, и вот уже вчерашние друзья вовсю обнимаются и целуются.

Есть три варианта развития событий:

✓ разовая связь, когда после секса люди больше не возвращаются к этому, считают минутной слабостью;

✓ перерождение дружбы в любовь;

✓ новый формат отношений — друзья с привилегиями.

С первым и вторым вариантом всё понятно — секс между друзьями либо имеет продолжение, либо нет.

Риски возникают в третьем случае: один из друзей может неверно оценить положение дел и надеяться на полноценные отношения. Второй же будет получать удовольствие от доступного секса без обязательств и не планировать что-то большее.

Поэтому если ваши отношения с другом противоположного пола, что называется, обросли привилегиями, обязательно обсудите ситуацию и выясните, кто что думает по этому поводу.

Когда дружба мешает отношениям

Если мужчина и женщина пребывают в браках или у них стабильные отношения с партнерами, то иногда их дружба может столкнуться с препятствием — осуждением со стороны половинок.

Почему так происходит:

ревность — когда половинкам кажется, что между друзьями есть что-то большее, чем дружба;

борьба за внимание — половинки не хотят, чтобы их любимые проводили время не с ними;

нежелание выносить сор из избы — дружба предполагает доверительное общение, но не всем нравится, когда их семейные проблемы обсуждает кто-то третий;

неприятие — половинкам не нравится конкретно этот друг/подруга.

Что делать, если партнеры не одобряют вашу дружбу:

Скрывать эти отношения.Но когда тайное станет явным, к вам будет очень много вопросов. Доказать, что вы скрывали всего лишь дружбу, а не адюльтер, очень трудно. Прекратить дружбу.Болезненный и нежелательный вариант, но иногда безальтернативный. Если ваша половинка категорически настроена против друга и ставит ультиматум, придется делать выбор. Только объясните другу, почему вы пришли к такому решению. Он должен понять вас. Дружить всем вместе.Оптимальный вариант, но не всегда реальный. Даже у любящих людей иногда могут диаметрально отличаться вкусы, и если вам глубоко приятен один человек, то вашему любимому он может быть неприятен до отвращения.

Но попытаться все же стоит: совместные отдых, праздники, пикники покажут, есть ли перспектива дружить семьями. Если получится — это будет win-win.

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Французский писатель Паскаль Брюкнер писал: «Дружба — это замедленная любовь, она избегает пафосных страстей, выдерживает разлуку, допускает разнообразие привязанностей». В жизни человека дружба занимает огромное место, и если вам посчастливилось найти настоящего друга противоположного пола и годами сохранять эти отношения — считайте это большой удачей.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2466796273206298844/

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