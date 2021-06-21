Бесстрашные грузинки: как и за что грузинская царица зарезала кинжалом русского генерала?

В 18 веке Грузия вошла в состав Российской империи. Как - это отдельная, длинная и сложная история. Я хочу рассказать о царице Мариам, вдове последнего грузинского царя. Это история яркой, сильной, самоотверженной женщины - настоящей грузинки, готовой на все ради благополучия своих детей.

Александр I не сдержал обещание своего отца и решил назначить русских наместников в присоединенном Картли-Кахетинском царстве. Всех Багратиони (представителей правящей династии) по приказу генерала Цицианова – обрусевшего представителя той же династии, что и царица Мириам, Цицишвили, должны были вывести в Россию.

Дольше всех высылке из Грузии сопротивлялась царица Мариам Цицишвили, вторая супруга Георгия, родившая ему 11 детей. Горделивая, красивая, статная, преисполненная чувством собственного достоинства. Не желая отказываться от притязаний на трон, она решила бежать из Грузии, чтобы не попасть в русский плен.

Дворец царицы был окружен, солдаты во главе с Лазаревым ворвались в ее покои, где она сидела на тахте в окружении своих слуг и спящих малолетних детей. Генерал Лазарев не славился изящными манерами, когда обладал очевидной властью и превосходством. Он грубо потребовал разбудить детей и немедленно начать собираться.

Гордая царица отказалась будить детей. Вместо этого она спросила, кто приказал ей покинуть родную страну? Когда она узнала, что приказ дал ее дальний родственник, она разразилась гневом.

Лазарев пытался схватить ее за ноги и стянуть с тахты, но Мариам выхватила кинжал (по разным версиям – он висел на стене, лежал под подушкой, был спрятан в одежде царицы) и нанесла Лазареву колотый удар со словами:

«Такую смерть заслуживает тот, кто к моему несчастью добавляет еще и неуважительное отношение ко мне».

Генерал не смог добежать даже до дверей – смерть наступила почти мгновенно. Храбрую царицу арестовали, выслали в Россию. По пути в Дарьялском ущелье местные жители пытались отбить свою царицу, но не смогли. 8 лет она провела в женском монастыре в Белгороде, сохраняя при себе свиту в 30 человек – деньги на их содержание частично выплачивала губерния.

Позже царице позволили переселиться в Москву, где она помогала грузинским студентам. Царица прожила долгую жизнь в тоске по родине – почти 50 лет она провела в вынужденной ссылке в России. Местом погребения Мариам Цицишвили стала фамильная усыпальница династии Багратиони в храме Светицховели – одного из самых древних и святых храмов Грузии.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/amazinggeorgia/besstrashnye-gruz...

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