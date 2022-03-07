«В самом начале войны Сталин плакал и был жалок» - что говорили советские генералы за спиной у Сталина?

Несмотря на высокие заслуги перед Родиной и выдающиеся поступки в период ВОв, некоторые военные начальники в 1950 году были осуждены по расстрельным статьям. Чем они вызвали недовольство Сталина?

Сталин И.В.

Один из военных начальников по имени Василий Гордов, носивший звание генерал - полковника и Героя СССР, позволил себе негативные высказывания в адрес вождя и советского строя.

Василий Гордов

Он рассказывал о том, что в колхозах творится настоящий беспредел, люди голодают и вынуждены употреблять в качестве пищи животных, и что всему виною разросшийся государственный аппарат, в котором одни сплошные подхалимы и взяточники. Но самыми жесткими его словами, которые ему не простил вождь, стали разговоры о психологическом состоянии Сталина перед началом войны: генерал вспоминал о том, как его назначали, и что в этот момент вождь сидел за столом и плакал: он описывал его как жалкого и ничтожного. Все это обсуждалось в приватном разговоре, на вечерних посиделках за рюмкой спиртного, и генерал не ожидал, что в его квартире стоит "прослушка", и каждое сказанное им слово станет известно вождю.

Рыбальченко, Филипп Трофимович

Не остался без внимания со стороны вождя и генерал Филипп Рыбальченко, который в том же разговоре нещадно критиковал как его самого, так и "гниющий" советский строй.

В подтверждении слов Гордова, он так же выразился нелестно об отношении Сталина к колхозам и что сельские жители ненавидят вождя, потому что после его прихода к власти в деревнях царит настоящая нищета, и единственное, что дожидаются колхозника, - это скорейшего ухода Сталина из жизни, так как это их единственная надежда на дальнейшую лучшую долю. Отмечал Гордов и полное отсутствие международного престижа Союза, подчеркивая то, что страну везде презирают и она находится в международной изоляции. Даже высокопоставленным советским людям нигде не рады, и не скрывают этого.

Советский маршал Григорий Иванович Кулик

Третьим неугодным вождю стал маршал Григорий Кулик, который так же осуждал и советский режим, и самого вождя, и его приближенных.

В последующем все они были реабилитированы, но в процессе следствия их довели до такого состояния, что они готовы были признаться в чем угодно, но генерал Рыбальченко отказался признаваться в содеянном только на последнем слове, подтвердив, что все что он сказал, является правдой.

Источник : https://vk.com/@-207570746-pulse2335715906221279288-2022-02-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно Василий Гордов был прав о о психологическом состоянии палача народов Сталина перед началом войны: генерал вспоминал о том, как его назначали, и что в этот момент вождь сидел за столом и плакал: он описывал его как жалкого и ничтожного.

Именно после того, как Гитлер развел Сталина как лоха и напал на СССР, в результате чего план Сталина первым напасть на Германию (операция «Гроза») провалился, «всемогущий» глава советского государства в первые дни войны в паническом и депрессивном состоянии впал в «прострацию» и скрылся в подмосковной даче Кунцево.

Именно поэтому 22 июня советскому народу о начале войны сообщил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов . Сталин беспомощно находился на даче в течении недели, пока к нему не приехали члены Политбюро с предложением возглавить оборону страны. Любопытно, что Сталин, увидев тогда членов Политбюро , сильно испугавшись , подумал , что его пришли арестовывать и произнес тогда свои знаменитые слова «Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали»!

Именно после этого , когда просравшегося Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны, не арестовали и не придали суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ .И именно поэтому после войны, стоя по пояс в русской крови, он произнес свой знаменитый тост за Великий Русский Народ!

Хотелось бы также коснуться существующему мифу о якобы нападении немцев без объявления войны. Разве не вероломство обманывать свой народ, что якобы немцы внезапно напали на СССР без объявления войны, в то время как Молотов на кануне начала войны по приказу Сталина специально не принимал допоздна германского посла фон дер Шуленбурга , зная что он принес меморандум об объявлении Германией войны Советскому Союзу. И только между половиной третьего и тремя часами ночи Шуленбург был принят Молотовым и официально объявил о начале войны!

Этим Сталин,величайший злодей и авантюрист современности, заранее зная о готовящем нападении немцев , выжидал, когда они перейдут границу СССР, и поэтому объявление войны формально произошло уже после фактического начала военных действий. Этот чудовищный факт стал известен лишь в конце 80-х гг., когда были опубликованы беседы журналиста Чуева с самим Молотовым! К сожалению, все это подло скрывалось лживой советской пропагандой , которая развела моногих россиян как обыкновенных лохов!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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