Модель вышла замуж за саму себя и через три месяца развелась

Модель Крис Галера из Бразилии прославилась, когда вышла замуж сама за себя. Но буквально через три месяца девушка попросила развод, потому что встретила новую любовь.
В сентябре 33-летняя инстадива из Бразилии отказалась от попыток построить долгосрочные отношения с мужчинами и вышла замуж за саму себя. Крис Галера нашла священника в Сан-Паулу и провела одиночное венчание в церкви. Церемония прошла, как положено — с белым платьем, букетом невесты и фотосессией. На свадьбе, которую признали законной, не хватало только жениха, сообщает издание Daily Star.
Новобрачная транслировала мероприятие в своем инстаграме и принимала поздравления от подписчиков. Некоторые фолловеры были разочарованы поступком любимицы и пожелали ей скорейшего развода. И это сбылось скорее, чем Крис предполагала. Через три месяца после свадьбы Галера встретила суженого и решила развестись.
«Когда я выходила замуж, о разводе и мысли не было. Я была счастлива в одиночном браке и даже поверила в любовь. Искреннюю и чистую любовь к самой себе.Возможно, это и помогло познакомиться с особенным мужчиной и испытать к нему нежные чувства», — поделилась модель.
В итоге развод Крис оказался не менее скандальным, чем её свадьба. Но, несмотря на это, мы желаем девушке семейного благополучия и надеемся, что следующий брак модели станет еще более счастливым и продолжительным.
Источник : https://www.cosmo.ru/lifestyle/society/model-vyshla-zamuzh-z...
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