Модель вышла замуж за саму себя и через три месяца развелась

Модель Крис Галера из Бразилии прославилась, когда вышла замуж сама за себя. Но буквально через три месяца девушка попросила развод, потому что встретила новую любовь.

В сентябре 33-летняя инстадива из Бразилии отказалась от попыток построить долгосрочные отношения с мужчинами и вышла замуж за саму себя. Крис Галера нашла священника в Сан-Паулу и провела одиночное венчание в церкви. Церемония прошла, как положено — с белым платьем, букетом невесты и фотосессией. На свадьбе, которую признали законной, не хватало только жениха, сообщает издание Daily Star.

Новобрачная транслировала мероприятие в своем инстаграме и принимала поздравления от подписчиков. Некоторые фолловеры были разочарованы поступком любимицы и пожелали ей скорейшего развода. И это сбылось скорее, чем Крис предполагала. Через три месяца после свадьбы Галера встретила суженого и решила развестись.