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Когда лучше всего выходить замуж согласно знаку зодиака

Как бы не пытались ученые выявить наилучший возраст для создания семьи, рождения детей, пока нет такого единого стандарта. Диапазон колеблется "от и до", потому что для каждого человека все очень индивидуально.

Знак зодиака укажет на готовность к супружеству

Однако можно проследить тенденции по знакам зодиака, потому что планеты накладывают отпечаток на характер человека. А уже в зависимости от него каждый определяет свою готовность для создания пары.

Когда лучше всего выходить замуж согласно знаку зодиака

Итак, когда же вероятнее всего выходят замуж представители разных знаков зодиака?

Козерог

Когда лучше всего выходить замуж согласно знаку зодиака

Ответственные и дисциплинированные Козероги родились с готовностью работать над отношениями в паре, поэтому к началу взрослой жизни они уже созрели для принятия партнера во всей его красоте.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи могут вообще не заключать брачного союза, потому как чувствуют себя превосходно и без официальных штампов. Но если все же торжество и состоится, то несколько позже.

Рыбы

Когда лучше всего выходить замуж согласно знаку зодиака

Интуиция редко подводит Рыб, поэтому если они свою пару встретили в молодости, то это и будет связь на всю жизнь.

Овен

Нетерпеливым Овнам хочется всего и сразу! Замуж, в том числе. Но такая спонтанность и незрелость не приносит счастье. Лучше подождать и не торопиться.

Телец

Когда лучше всего выходить замуж согласно знаку зодиака

Устойчиво стоящие на земле Тельцы ждут партнера, который будет исповедовать такие же ценности, как и они: безопасность и стабильность. Обычно они появляются на их горизонте, когда есть ясность с работой, профессией.

Близнецы

Две половинки Близнецов могут разрываться между творчеством и семейными отношениями. Осознание, что семья - это первично, придет только с годами.

Рак

Они вылезут из своей "норки" после того, как получат образование и определятся с дальнейшим путем. На долгие поиски спутника жизни времени нет, поэтому все случится очень быстро.

Лев

Когда лучше всего выходить замуж согласно знаку зодиака

Покрасовавшись вдоль и показав себя во всем великолепии, Львы готовы принять самого подходящего, по их мнению, в партнеры.

Дева

Когда лучше всего выходить замуж согласно знаку зодиака

Дать старт карьере, а потом оформить личные отношения - именно в такой последовательности организованные Девы приходят к алтарю.

Весы

Нерешительные Весы либо будут долго колебаться в поисках баланса, либо быстренько выскочат замуж.

Скорпионы

Когда лучше всего выходить замуж согласно знаку зодиака

Активные и заводные Скорпионы очень быстро загораются интересом к партнеру и так же быстро затухают. И лишь к зрелому возрасту остепеняются и понимают, кто им нужен.

Стрелец

Авантюрные Стрельцы хотят нагуляться по миру и попутешествовать вдоволь, прежде чем остепениться у домашнего очага. И случится это не ранее, чем эта жажда будет удовлетворена.

Источник : https://goroskop.temaretik.com/2266793948884502998

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