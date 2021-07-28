Когда лучше всего выходить замуж согласно знаку зодиака

Как бы не пытались ученые выявить наилучший возраст для создания семьи, рождения детей, пока нет такого единого стандарта. Диапазон колеблется "от и до", потому что для каждого человека все очень индивидуально.

Знак зодиака укажет на готовность к супружеству

Однако можно проследить тенденции по знакам зодиака, потому что планеты накладывают отпечаток на характер человека. А уже в зависимости от него каждый определяет свою готовность для создания пары.

Итак, когда же вероятнее всего выходят замуж представители разных знаков зодиака?

Козерог

Ответственные и дисциплинированные Козероги родились с готовностью работать над отношениями в паре, поэтому к началу взрослой жизни они уже созрели для принятия партнера во всей его красоте.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи могут вообще не заключать брачного союза, потому как чувствуют себя превосходно и без официальных штампов. Но если все же торжество и состоится, то несколько позже.

Рыбы

Интуиция редко подводит Рыб, поэтому если они свою пару встретили в молодости, то это и будет связь на всю жизнь.

Овен

Нетерпеливым Овнам хочется всего и сразу! Замуж, в том числе. Но такая спонтанность и незрелость не приносит счастье. Лучше подождать и не торопиться.

Телец

Устойчиво стоящие на земле Тельцы ждут партнера, который будет исповедовать такие же ценности, как и они: безопасность и стабильность. Обычно они появляются на их горизонте, когда есть ясность с работой, профессией.

Близнецы

Две половинки Близнецов могут разрываться между творчеством и семейными отношениями. Осознание, что семья - это первично, придет только с годами.

Рак

Они вылезут из своей "норки" после того, как получат образование и определятся с дальнейшим путем. На долгие поиски спутника жизни времени нет, поэтому все случится очень быстро.

Лев

Покрасовавшись вдоль и показав себя во всем великолепии, Львы готовы принять самого подходящего, по их мнению, в партнеры.

Дева

Дать старт карьере, а потом оформить личные отношения - именно в такой последовательности организованные Девы приходят к алтарю.

Весы

Нерешительные Весы либо будут долго колебаться в поисках баланса, либо быстренько выскочат замуж.

Скорпионы

Активные и заводные Скорпионы очень быстро загораются интересом к партнеру и так же быстро затухают. И лишь к зрелому возрасту остепеняются и понимают, кто им нужен.

Стрелец

Авантюрные Стрельцы хотят нагуляться по миру и попутешествовать вдоволь, прежде чем остепениться у домашнего очага. И случится это не ранее, чем эта жажда будет удовлетворена.

Источник : https://goroskop.temaretik.com/2266793948884502998

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