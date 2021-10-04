Можно ли носить вещи после умершего?

Очень часто, после смерти близкого человека, родственники задаются вопросом: Можно ли носить вещи, которые остались после умершего? Давайте в этом попробуем разобраться.



Вообще наследники могут поступать с вещами умершего по своему усмотрению. Например, особенно памятные вещи они могут оставить себе, часть пригодных вещей могут раздать людям Вещи, которые уже не пригодны, можно утилизировать любым способом: выкинуть, сжечь или закопать.

Всё зависит от того, как Вы сами относитесь к этому. Если вещь Вам подходит и не вызывает никаких неприятных ассоциаций, то носите с удовольствием. Достаточно будет очистить вещь от энергетики умершего. Лучше всего замочить вещи на несколько часов, добавив обычную соль. Затем выстирать, просушить и непременно тщательно прогладить.

Если после этого ритуала у Вас остались сомнения, что вещь всё же несет энергетику усопшего, то лучше её не носить, а хранить как память. Если отношения с умершим родственником были при жизни не «особенно тёплыми», то вещи не принесут удачи, даже если провести ритуал очищения. Поэтому лучше всего от таких вещей избавиться. Эзотерики считают, что вещи несут энергетику умершего человека и очистить их крайне сложно. А вот служители церкви считают это суеверием. Абсолютно точно можно сказать, что нельзя носить нижнее белье, оставшееся от умершего и от него нужно обязательно избавиться. Это правило касается и вещей, в которых человек умер. Такие вещи пропитаны энергетикой смерти, поэтому примерять на себя их всё же не стоит.Вообще наследники могут поступать с вещами умершего по своему усмотрению. Например, особенно памятные вещи они могут оставить себе, часть пригодных вещей могут раздать людям Вещи, которые уже не пригодны, можно утилизировать любым способом: выкинуть, сжечь или закопать.Всё зависит от того, как Вы сами относитесь к этому. Если вещь Вам подходит и не вызывает никаких неприятных ассоциаций, то носите с удовольствием. Достаточно будет очистить вещь от энергетики умершего. Лучше всего замочить вещи на несколько часов, добавив обычную соль. Затем выстирать, просушить и непременно тщательно прогладить.Если после этого ритуала у Вас остались сомнения, что вещь всё же несет энергетику усопшего, то лучше её не носить, а хранить как память.Если отношения с умершим родственником были при жизни не «особенно тёплыми», то вещи не принесут удачи, даже если провести ритуал очищения. Поэтому лучше всего от таких вещей избавиться.