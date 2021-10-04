Можно ли носить вещи после умершего?

Очень часто, после смерти близкого человека, родственники задаются вопросом: Можно ли носить вещи, которые остались после умершего? Давайте в этом попробуем разобраться.
Эзотерики считают, что вещи несут энергетику умершего человека и очистить их крайне сложно. А вот служители церкви считают это суеверием. Абсолютно точно можно сказать, что нельзя носить нижнее белье, оставшееся от умершего и от него нужно обязательно избавиться. Это правило касается и вещей, в которых человек умер. Такие вещи пропитаны энергетикой смерти, поэтому примерять на себя их всё же не стоит.
Вообще наследники могут поступать с вещами умершего по своему усмотрению. Например, особенно памятные вещи они могут оставить себе, часть пригодных вещей могут раздать людям Вещи, которые уже не пригодны, можно утилизировать любым способом: выкинуть, сжечь или закопать.
Всё зависит от того, как Вы сами относитесь к этому. Если вещь Вам подходит и не вызывает никаких неприятных ассоциаций, то носите с удовольствием. Достаточно будет очистить вещь от энергетики умершего. Лучше всего замочить вещи на несколько часов, добавив обычную соль. Затем выстирать, просушить и непременно тщательно прогладить.
Если после этого ритуала у Вас остались сомнения, что вещь всё же несет энергетику усопшего, то лучше её не носить, а хранить как память. Если отношения с умершим родственником были при жизни не «особенно тёплыми», то вещи не принесут удачи, даже если провести ритуал очищения. Поэтому лучше всего от таких вещей избавиться.
Вообще наследники могут поступать с вещами умершего по своему усмотрению. Например, особенно памятные вещи они могут оставить себе, часть пригодных вещей могут раздать людям Вещи, которые уже не пригодны, можно утилизировать любым способом: выкинуть, сжечь или закопать.
Всё зависит от того, как Вы сами относитесь к этому. Если вещь Вам подходит и не вызывает никаких неприятных ассоциаций, то носите с удовольствием. Достаточно будет очистить вещь от энергетики умершего. Лучше всего замочить вещи на несколько часов, добавив обычную соль. Затем выстирать, просушить и непременно тщательно прогладить.
Если после этого ритуала у Вас остались сомнения, что вещь всё же несет энергетику усопшего, то лучше её не носить, а хранить как память. Если отношения с умершим родственником были при жизни не «особенно тёплыми», то вещи не принесут удачи, даже если провести ритуал очищения. Поэтому лучше всего от таких вещей избавиться.
Что делать с украшениями? Украшения можно смело носить, если они не вызывают болезненных воспоминаний, также предварительно их очистив. Единственное, что нельзя носить — это крестик или иконку. Такие вещи либо кладут в гроб к покойнику, либо хранят отдельно от остальных украшений.
Итак, если вы решили носить вещи близкого умершего человека, то существует несколько способов энергетической очистки :
• постирать с использованием соли. Соль избавляет от негативного воздействия.
• промыть под проточной водой или окропить святой водой. Особенно это подходит для ювелирных украшений.
• использовать свечи или благовония для очищения от накопленной энергетики вещей.
Можно ли носить вещи покойного или лучше их раздать, каждый решает самостоятельно, опираясь на собственные ощущения. Главное — храните память о близком человеке!
• постирать с использованием соли. Соль избавляет от негативного воздействия.
• промыть под проточной водой или окропить святой водой. Особенно это подходит для ювелирных украшений.
• использовать свечи или благовония для очищения от накопленной энергетики вещей.
Можно ли носить вещи покойного или лучше их раздать, каждый решает самостоятельно, опираясь на собственные ощущения. Главное — храните память о близком человеке!
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