Почему появляются новые инфекции и кому это нужно?

Здравствуйте, дорогие читатели Биоблогосферы! Сегодня в целом и общем поговорим об эмерджентных (вновь появляющихся) инфекциях – что это такое, откуда они и почему так опасны.

При увеличении численности населения Земли и расширения ареала его обитания, вновь возникающие инфекции стали постоянной угрозой для человечества. В свое время от впервые возникших натуральной оспы и чумы в ходе эпидемий погибало более одной трети общего числа населения Земного шара. Развитие медицины помогает в настоящее время избежать таких катастрофических потерь. Но иногда и медицина бессильна.

Так, в ХХ веке количество жертв вновь возникших вирусных инфекций также исчисляется миллионами. К таким инфекциям относятся, например, «испанка», вызванная вирусом гриппа А, подтип H1N1, особо опасные фило- и аренавирусные геморрагические лихорадки, американские энцефалиты лошадей, лихорадка Западного Нила, СПИД, гепатиты В и С и другие инфекционные заболевания.

SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, совсем недавно появился в человеческой популяции из зоонозного резервуара. Именно зоонозная передача коронавирусов животных могла стать причиной нового опасного инфекционного заболевания человека. Пандемия, начавшаяся в 2019 г.

, показала эпидемический потенциал этого семейства РНК-вирусов.

В текущих условиях, следует упомянуть оспу обезьян, история которой пока только набирает обороты. Но уже сейчас ВОЗ объявил в Европе чрезвычайную ситуацию по данному заболеванию.

При ответе на вопрос, почему появляются новые инфекции, в качестве причин следует назвать:

1. Изменения микроорганизмов – спонтанное появление вирулентных для человека штаммов.

2. Изменение уровня естественного иммунитета человека.

3. Изменения в окружающей среде, способствующие передаче инфекционных заболеваний.

4. Социально-экономические изменения, глобализация как повышение уровня контактов между различными регионами.

При ответе на вопрос, кому это нужно, следует указать на естественность и спонтанность этого процесса. Хотя интересанты, безусловно, найдутся, но это уже вторично.

Опасность возбудителей эмерджентных вирусных инфекций для здравоохранения определяется тяжестью вызываемых ими заболеваний, отсутствием характерных клинических признаков, что затрудняет проведение диагностики (особенно в неэндемичных регионах), отсутствием средств специфической профилактики и лечения и возможности выявления и идентификации возбудителей только в специализированных научных центрах.

На сегодня это все. Будьте здоровы и информированы – это основные пути профилактики! Всегда с вами, ваша Биоблогосфера.

Источник

А вы знали об этом?

На Гавайских островах до сих существует такая простая и удобная традиция — если женщина кладёт цветы за правое ухо, этот знак означает, что она доступна. И чем больше за ее ухом цветов, тем сильнее её желание найти сексуального партнера. Подобная методика значительно упрощает процес выбора и сближения сексуальных пар .

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему американская империя зла стремится развязать братоубийственную войну по украинскому сценарию теперь уже на Тайване https://otari.mirtesen.ru/blog/43444190929/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!