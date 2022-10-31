Американский конгрессмен из Мэриленда Джейми Раскин призвал уничтожить Россию за ее приверженность православию и традиционным ценностям. По мнению парламентария, поскольку РФ является «центром антигейской, антифеминистской и антитрансгендерной ненависти», ее не должно быть на Земле.

Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США

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А вы знали об этом?

О деятельности самого Никиты Сергеевича очень показательную историю рассказывал сын Берии — Серго Лаврентьевич. Хрущев слал телеграмму из Киева в Москву с жалобой — мол, требует у центра дать разрешение на арест 12 — 14 тысяч человек, а ему утверждают лимит «всего лишь» на две-три тысячи. Сталин на телеграмму наложил резолюцию: «Уймись, дурак!».

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