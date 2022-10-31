Американский конгрессмен из Мэриленда Джейми Раскин призвал уничтожить Россию за ее приверженность православию и традиционным ценностям. По мнению парламентария, поскольку РФ является «центром антигейской, антифеминистской и антитрансгендерной ненависти», ее не должно быть на Земле.
Слова Раскина, в частности, процитировал обозреватель Fox News Такер Карлсон.
– процитировал Карлсон Раскина.
При этом, как отметил ведущий, многие в Вашингтоне согласны с такой идеей.О «важности» борьбы против России высказался и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он полагает, что Европа должна продолжать оказывать помощь Украине, поскольку «без свободной Украины не может быть и свободной Европы».
Между тем, как пишет Le Figaro, в США растет недоверие политике поддержки Киева, и Вашингтон может пересмотреть свои приоритеты после промежуточных выборов в Конгресс.
С начала военного противостояния России и Украины Соединенные Штаты выделили последней порядка 40 млрд долларов – больше, чем было предоставлено в 2020 году Израилю, Афганистану и Египту (три крупнейшие страны – получатели американской помощи) суммарно.
Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США
– процитировал Карлсон Раскина.
При этом, как отметил ведущий, многие в Вашингтоне согласны с такой идеей.О «важности» борьбы против России высказался и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он полагает, что Европа должна продолжать оказывать помощь Украине, поскольку «без свободной Украины не может быть и свободной Европы».
Между тем, как пишет Le Figaro, в США растет недоверие политике поддержки Киева, и Вашингтон может пересмотреть свои приоритеты после промежуточных выборов в Конгресс.
С начала военного противостояния России и Украины Соединенные Штаты выделили последней порядка 40 млрд долларов – больше, чем было предоставлено в 2020 году Израилю, Афганистану и Египту (три крупнейшие страны – получатели американской помощи) суммарно.
А вы знали об этом?
О деятельности самого Никиты Сергеевича очень показательную историю рассказывал сын Берии — Серго Лаврентьевич. Хрущев слал телеграмму из Киева в Москву с жалобой — мол, требует у центра дать разрешение на арест 12 — 14 тысяч человек, а ему утверждают лимит «всего лишь» на две-три тысячи. Сталин на телеграмму наложил резолюцию: «Уймись, дурак!».
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