Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "..Именно поэтому я считаю, что в новейшей истории России, пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, к...Воззвание украинс...
  • Meerflieger
    Судя по количеству дерьма и скорости его появления, этот грузинский свинушок пытается заработать... Голодно у них там...«Риббентроп вскин...
  • imac93 См
    Не хватит ли трепать Сталина и прошлое? Хочется почувствовать себя сильным тявкая на мёртвого льва? Должно быть стыдн...«Риббентроп вскин...

В Конгрессе США призвали уничтожить «православную Россию»

В Конгрессе США призвали уничтожить «православную Россию»
Американский конгрессмен из Мэриленда Джейми Раскин призвал уничтожить Россию за ее приверженность православию и традиционным ценностям. По мнению парламентария, поскольку РФ является «центром антигейской, антифеминистской и антитрансгендерной ненависти», ее не должно быть на Земле.
Слова Раскина, в частности, процитировал обозреватель Fox News Такер Карлсон.
Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США

– процитировал Карлсон Раскина.

При этом, как отметил ведущий, многие в Вашингтоне согласны с такой идеей.О «важности» борьбы против России высказался и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он полагает, что Европа должна продолжать оказывать помощь Украине, поскольку «без свободной Украины не может быть и свободной Европы».

Между тем, как пишет Le Figaro, в США растет недоверие политике поддержки Киева, и Вашингтон может пересмотреть свои приоритеты после промежуточных выборов в Конгресс.

С начала военного противостояния России и Украины Соединенные Штаты выделили последней порядка 40 млрд долларов – больше, чем было предоставлено в 2020 году Израилю, Афганистану и Египту (три крупнейшие страны – получатели американской помощи) суммарно.

Источник

А вы знали об  этом?

 О деятельности самого Никиты Сергеевича очень показательную историю рассказывал сын Берии — Серго Лаврентьевич. Хрущев слал телеграмму из Киева в Москву с жалобой — мол, требует у центра дать разрешение на арест 12 — 14 тысяч человек, а ему утверждают лимит «всего лишь» на две-три тысячи. Сталин на телеграмму наложил резолюцию: «Уймись, дурак!». 

Рекомендую также прочесть: 

Воззвание к неадекватным сталинистам https://otari.mirtesen.ru/blog/43392937049

Ваше мнение для меня важно, поэтому  буду весьма благодарен за ваши комментарии!


Обсудить

Картина дня

наверх