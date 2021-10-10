Любовница или жена: кто вы в глазах мужчины и какое будущее вас ждёт

Почему некоторых женщин мужчины воспринимают, как даму для серьёзных отношений, а с кем-то готовы только на мимолётную интрижку? Об этом наш сегодняшний пост.
Любовница или жена: кто вы в глазах мужчины
То, как девушку воспринимают мужчины, часто зависит от её поведения в самом начале знакомства и в то время, когда она только начинает встречаться с молодым человеком.
Для того, чтобы сложилось первое впечатление, достаточно сходить с женщиной всего на одно свидание! Обычно мужчина сразу понимает, как будет относиться к ней в будущем. Если дама ведёт себя чересчур вызывающе и сексуально, первая заводит разговор об интиме и отпускает пошлые шуточки, то, скорее всего, кавалер будет рассматривать её исключительно, как любовницу.
То же самое ждёт девушек, которые ведут себя очень вульгарно, пьют алкоголь в таких же количествах, как мужчина, разговаривают матом и т.д.
Некоторые дамы обречены на несерьёзное к себе отношение со стороны противоположного пола только потому, что они слишком самостоятельны. Они очень независимые и считают, что всё могут делать сами. Мужчинам в общем-то нравятся сильные и самостоятельные дамы, но они рассматривают их только в качестве любовницы.
Перед первым свиданием нужно подумать, какое впечатление вы хотите произвести на мужчину.От этого будет зависеть его к вам отношение.
Иногда мужчина просто не может быть рядом с женщиной, хотя она ему очень сильно нравится. Это может быть из-за разного финансового статуса, из-за разницы в возрасте или по какой-либо другой причине.
Как понять, кем вас видит мужчина
Поведение молодого человека может рассказать о многом. Если он хочет начать жить вместе, планирует совместный отпуск, часто говорит “мы” вместо “я”, мечтает завести с вами ребёнка, то он явно относится к вам, как к жене.
Мужчина, который видит свою женщину в качестве спутницы жизни, непременно возьмёт за неё ответственность, будет проводить с ней больше времени, тратить на неё деньги и помогать физически. И знакомство с родителями, конечно, ожидает только будущую супругу, но не любовницу. С девушкой, которую воспринимают как жену, будут выстраивать совместный быт.
Если же молодой человек рассматривает даму только как любовницу, то ему от неё нужен преимущественно секс. Встречи без интима его не интересуют. Скорее всего, если девушка заболеет, избранник не приедет к ней в гости, потому как не хочет о ней заботиться, да и вечер не закончится сексом. Ведь это только “жену” навещают, если та плохо себя чувствуют, и именно с потенциальной супругой хотят проводить больше времени. Если мужчина видит в женщине только любовницу, то практически сразу после интима он будет искать повод поскорее уйти.
Вам кажется, что парень воспринимает вас только как любовницу? Скорее всего, так оно и есть. Если вы встречаетесь, но при этом вам некого попросить привезти лекарства, если вы заболели, или починить сломанный кран, то маловероятно, что у избранника к вам серьёзные отношения. Если вы остаётесь одна на праздники и ваш парень не помогает вам в трудную минуту, то вы – любовница, а не супруга.
Теперь вы знаете, по каким признакам можно определить, кем вас видит мужчина – любовницей или женой!
Источник : https://test.temaretik.com/2318735296610699450/
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