Любовница или жена: кто вы в глазах мужчины и какое будущее вас ждёт

Почему некоторых женщин мужчины воспринимают, как даму для серьёзных отношений, а с кем-то готовы только на мимолётную интрижку? Об этом наш сегодняшний пост.

Любовница или жена: кто вы в глазах мужчины

То, как девушку воспринимают мужчины, часто зависит от её поведения в самом начале знакомства и в то время, когда она только начинает встречаться с молодым человеком.

Для того, чтобы сложилось первое впечатление, достаточно сходить с женщиной всего на одно свидание! Обычно мужчина сразу понимает, как будет относиться к ней в будущем. Если дама ведёт себя чересчур вызывающе и сексуально, первая заводит разговор об интиме и отпускает пошлые шуточки, то, скорее всего, кавалер будет рассматривать её исключительно, как любовницу.

То же самое ждёт девушек, которые ведут себя очень вульгарно, пьют алкоголь в таких же количествах, как мужчина, разговаривают матом и т.д.

Некоторые дамы обречены на несерьёзное к себе отношение со стороны противоположного пола только потому, что они слишком самостоятельны. Они очень независимые и считают, что всё могут делать сами. Мужчинам в общем-то нравятся сильные и самостоятельные дамы, но они рассматривают их только в качестве любовницы.

Перед первым свиданием нужно подумать, какое впечатление вы хотите произвести на мужчину.

От этого будет зависеть его к вам отношение.

Иногда мужчина просто не может быть рядом с женщиной, хотя она ему очень сильно нравится. Это может быть из-за разного финансового статуса, из-за разницы в возрасте или по какой-либо другой причине.