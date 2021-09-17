9 самых диковинных памятников планеты

Давайте посмотрим на самые странные статуи, установленные в разных уголках планеты — от Монголии до Аргентины.

1. «Гигантская лампа», Мальмё, Швеция

Шведский город Мальмё привлекает туристов не только своим необычайно тёплым (по меркам этой северной страны) климатом и архитектурой, но и одним из самых необычных в мире монументов — огромной 6-метровой лампой, которая не только светится, как и положено настоящей лампе, но и способна «разговаривать».

В течение года лампа «путешествует» по разным улицам и площадям города, но на каждое Рождество неизменно возвращается к первоначальному месту установки — на площадь Лилла Торг.

2. Памятник клизме, Железноводск, Россия

Железноводские курорты издавна славятся целебными минеральными источниками и потрясающей красоты природой, но кто бы мог подумать, что местные жители выразят любовь к родному городу установкой памятника клизме!



Гигантский бронзовый медицинский инструмент, который поддерживают три херувима, установлен на территории одного из санаториев. Авторы монумента Светлана Авакова и Давид Бегалов утверждают, что идею облика изваяния им подсказал бессмертный шедевр Сандро Боттичелли «Венера и Марс». Вероятно, лишь просвещённый ум художника может усмотреть связь между огромной клизмой и полотном великого итальянца, тем не менее, памятник быстро стал одной из главных достопримечательностей города и туристы с удовольствием рядом с ним фотографируются.

3. Памятник Зигмунду Фрейду, Прага, Чехия

Представьте себе — вы гуляете по Праге, наслаждаясь прекрасной архитектурой и непередаваемой атмосферой тесных улочек древней столицы Чехии и вдруг видите человека, который зацепившись рукой за металлический штырь, висит на огромной высоте и не подаёт признаков жизни. Если вы не знакомы с арт-объектами Праги, скорее всего, первой мыслью будет звонок в полицию, где над вами добродушно посмеются и расскажут, что «висящий человек» — не что иное, как памятник выдающемуся психиатру и психоаналитику Зигмунду Фрейду за авторством знаменитого чешского скульптора Давида Чёрного.



Монумент метафорически изображает борьбу великого учёного с собственными фобиями и страхом смерти, а также оторванность интеллигенции от народа.

4. «Большой лобстер», Кингстон, штат Южная Австралия

Жители Австралии испытывают к странным изваяниям необъяснимую любовь — взять хотя бы расположенный в Мельбурне памятник вице-губернатору штата Виктория Чарльзу Ла Тробу, который скульптор поставил буквально с ног на голову, памятник кошельку в том же городе, или монумент в виде топора в штате Новый Южный Уэльс.



Громадный лобстер высотой около 20 м, шириной 15 м и длиной почти 17 м, установленный возле одного из ресторанов Кингстона, необычен даже по меркам культурных традиций австралийских антиподов. Несмотря на очевидную гротескность и аляповатость изваяния, лобстер пользуется популярностью у окрестных жителей, они даже прозвали его Ларри — в австралийском английском это имя равноценно обращению «сэр».

5. «Заяц», Нюрнберг, Германия

Скульптура, установленная в старинном немецком городке в 1984-м году — вероятно, один из самых странных памятников знаменитому живописцу и гравёру Альбрехту Дюреру.



Злобное чудовище, «притаившееся» перед домом-музеем художника, отдалённо напоминает милого пушистого зайца с рисунка, выполненного Дюрером в начале XVI-го века. Видимо, чтобы подчеркнуть контраст между зайцем Дюрера и монстром в стиле современного авангардизма, художник поместил рядом со своим зайцем маленькую, но довольно точную копию животного, изображённого великим уроженцем Нюрнберга.

6. «Флоралис Хенерика», Буэнос-Айрес, Аргентина

Под этим красивым именем скрывается не слишком приятный взгляду 18-тонный цветок из алюминия и стали, подаренный столице Аргентины архитектором Эдуардо Каталано. Несмотря на странноватые пропорции этого металлического «растения» высотой около 23 м, в определённые часы наблюдать за «цветком» довольно интересно — в тёмное время суток его «лепестки» закрываются, а с восходом солнца открываются, кроме того, ночью скульптура излучает несколько зловещий красный свет, напоминающий секретное оружие злодеев из комиксов.



По словам Эдуардо, скульптура олицетворяет собой «надежду, вечную весну и всё живое на нашей планете». Очевидцы утверждают, что даже если знать о замысле архитектора, при взгляде на изваяние всё равно кажется, что из центра «цветка» в небо вот-вот ударит лазерный луч.

7. Памятник Рене де Шалону, Бар-ле-Дюк, Франция

Небольшая церковь одного французских городов практически ничем не отличается десятков других католических храмов — кресты, статуи святых, картины — весь набор стандартных туристических достопримечательностей. Однако, есть в церки Бар-ле-Дюк монумент, который удивляет и даже шокирует не сведущих в истории Фрации посетителей — в одной из ниш храма установлен… полуразложившийся труп, сжимающий в торжественно вытянутой вверх руке своё сердце.



Статуя посвящена Рене де Шалону, принцу Оранскому, жившему в XVI-м веке. Согласно легенде, молодой человек чувствовал, что погибнет, когда ему не будет ещё и 30-ти и завещал изобразить на надгробии, как он будет выглядеть через три года после смерти. Предчувствие не подвело юношу — в одном из походов 25-летний принц получил смертельное огнестрельное ранение и через некоторое время умер, после чего скульптору Лижье Рише оставалось только исполнить волю покойного. Его потрясающе точная с точки зрения анатомии работа вот уже более 400 лет заставляет посетителей церкви чувствовать себя как-то неуютно — в самом деле, подобная скульптура больше подошла бы анатомическому музею, или больнице, но никак не храму Божьему.

8. Статуя Чингисхана, Цонжин-Болдог, Монголия

В часе езды от монгольской столицы расположен чудовищного размера истукан, который в пустынной степи выглядит столь же странно, как если бы Статую Свободы водрузили посреди лунного пейзажа.



Чингисхан, оседлавший любимого скакуна, спокойно и грозно взирает на земли, которыми владел его исторический прототип, как бы намекая, что ни одному из правителей древности и современности не сравняться с основателем Монгольской империи в величественности и политическом весе. Скульптура обшита нержавеющей сталью, при этом её высота достигает 40 метров, не считая 10-метрового постамента — неудивительно, что монумент считается крупнейшей конной статуей в мире.

9. «Мамаша», Оттава, Канада

К вопросу о пресловутом «взгляде художника» — если при слове «мама» вам сразу представляется паучиха с выводком детёнышей, работы американского скульптора Луизы Буржуа несомненно, придутся вам по вкусу.



С момента первого появления на широкой публике в 1999-м году, на одном из мероприятий в «Tate Museum of Modern Art» — британской галерее современного искусства, «пауки» Буржуа успели расползтись по всему миру. Одна из самых крупных статуй подобного рода, установленная в канадском городе Оттава, представляет собой бронзового паука высотой более 9 метров и 26 паучьих яиц из мрамора. Другие «паучьи» скульптуры, размером поменьше, являются частью нескольких передвижных выставок художницы, а это значит, в скором времени одна из «Мамаш» может посетить и ваш город.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2303561461410040559/

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