Пост-мортем: почему в XIX веке было модно фотографировать умерших

Культ смерти, возникший в Англии в эпоху правления королевы Виктории, наложил свой отпечаток на все сферы жизни. В моду вошел черный цвет, траурные одеяния, похоронные символы и.... фотографии мертвецов. Почему?

Фотографировать мертвых – удобно

Появление изображений умерших людей было связано с изобретением дагерротипа. Его на рубеже XVIII—XIX веков изобрел француз Жозеф Ньепс, а затем и Луи Дагер. Получение изображения происходило с помощью медной пластины, покрытой йодистым серебром, которое реагировало со светом. Изображение проявляли парами ртути и закрепляли тиосульфатом натрия. Чтобы создать четкую картинку, нужно было чтобы объект сидел неподвижно от 15 до 30 минут. Метод был не из дешевых, но значительно дешевле, чем заказать портрет живописцу, и этот способ портретной съемки быстро распространился по Европе.

Вскоре и в Англии, и в Европе появился обычай делать портреты умерших людей. Изображение получалось качественным, ведь мертвые не двигались, а открытые глаза для придания "жизненности" мазали маслом. Обычай просуществовал в Европе вплоть до XX века.

Кому-то это может показаться отвратительным, но желание сохранить образ любимого человека существовало всегда. Недаром со знаменитых людей снимали посмертные маски, богачи заказывали портреты умерших, а барышни хранили локоны умерших женихов. Смерть была привычной, ее не боялись, о ней знали и к ней готовились.

Как пишет в статье «Пост мортем – мрачная черта Викторианской эпохи», сотрудник Эрмитажа Ольга Валерьевна Голубева, в Европе посмертная фотография быстро стала прибыльным бизнесом. Фотографы приезжали на дом или делали снимки в салоне. На ранних снимках мертвых фотографировали в полный рост и делали портретный снимок.

Взрослых часто фотографировали в гробу в окружении родных и близких, а покойным детям старались придать вид живых. Часто на фотографии мать держала умершее дитя на коленях, иногда в руки ребенку давали игрушку, "оживляя его", но чаще – фотографировали в гробике, украшенном кружевами и цветами. Взрослых покойников фотографировали стоя или сидя, используя специальные стойки для поддержания тела.

Иногда фотограф снимал покойного в окружении родных так, что его невозможно было отличить от них: покойника выдавал лишь цветок в руке, обращенный бутоном вниз, или темный цвет кожи на руках.

От пост-мортем – к репортажной съемке

В середине XIX века мода на пост-мортем достигла США. Здесь бизнес на портретах умерших быстро распространился, а в годы Гражданской войны принял другую форму: фотографы посещали места жестоких сражений и фотографировали погибших на поле боя солдат. Особенно прославились своими работами фотографы Меттью Брэйди и Тимоти О’Салливан. О постановочных снимках речи уже не шло – людям показывали смерть героев без прикрас.

Вели подобные репортажные съемки и английские, и французские фотографы во время Крымской войны.

Сибирский пост-мортем

В России в XIX – в начале XX века фотографии пост-мортем не прижились. Впрочем, в стране фотографировали похороны императоров и печатали фотографии большими тиражами. Люди покупали их, чтобы повесить дома на стену, но это была дань почившему помазаннику Божию. Например, на картине «Не ждали» Ильи Ефимовича Репина в комнате на стене висит посмертный портрет императора Александра II, убитого народовольцами.

Но в Сибири, благодаря немецким переселенцам, обычай пост-мортем был распространен до 1990-х годов. У немцев была своя особенность фотографий пост-мортем – они наряжали детей и незамужних и неженатых молодых людей невестами и женихами. Этот обряд получил название Totenhochzeit, что буквально значило «свадьба покойников», – об этом пишет в статье «Обычай венчания покойников в Сибири» этнограф Татьяна Борисовна Смирнова. Делалось это из убеждения, что человек при жизни должен обязательно вступить в брак. Девочек одевали в белое платье, а на голову одевали венок. Если малышке было всего несколько месяцев, венок одевали на чепчик. Юношей, мальчиков и холостяков наряжали в костюм, на лацкан которого прикалывали «штраус» – букет жениха.

Пост-мортем в СССР

Фотографии покойников и похорон распространились в России после революции, когда при большевиках возник культ погибших героев.

Вплоть до 1980-х годов на похоронах обязательно присутствовал фотограф, который запечатлевал родных и близких у гроба покойника. Были даже свои «каноны»: фотографировать следовало гроб с телом, лицо покойника крупным планом, родственников у гроба. Любопытно, что во время движения процессии снимков почти не делали – фотографировали прощание дома, вынос тела у крыльца и похороны на кладбище. Последними снимками часто бывали изображения готовой могилы со свежей пирамидкой.

Зачем это все?

В XIX веке снимки пост-мортем делались с несколькими целями. Во-первых, старались сохранить память о дорогих сердцу покойниках. Часто во время жизни портреты делать не успевали, ведь это было дорого, а когда в семью приходила смерть, уже не экономили. Женщины находили в изображениях умерших детей и близких утешение, возможно считая, что какая-то часть их по-прежнему остается с ними.

Вторая цель подобных снимков – это передача информации о предках потомкам, которую теперь можно было передать не только устно и письменно, но и с помощью дагерротипов или фотографий.

Третьей целью фотографий пост-мортем этнографы называют документирование: посмертная фотография была документом, свидетельством и доказательством того, что человек жил.

Фотография похорон делались еще и с целью «запомнить, кто приехал», то есть становилась документом существования большой семьи, рода, объединенного одним, пусть и горестным, событием.

Таким образом, большинство фотографий пост-мортем становилось документальным свидетельством истории семьи.

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А вы знали об этом?

Мужчины и женщины Ренессанса постоянно задавались вопросом, как бы привлечь внимание возлюбленного. И для женщин существовал довольно экстравагантный способ в 17 веке, который заключался в том, чтобы послать мужчине хлеб в форме своей вагины или попы, называвшийся cockelty bread. Да, для этого нужно было приложить тесто ТУДА, чтобы оно приняло настоящую форму. В Средневековье жена могла пожаловаться на невыполнение её мужем супружеского долга. Про таком раскладе назначался день, когда член супруга подвергался в суде подробному обследованию врачей и судей. После этого нужно было доказать (в присутствии кучи незнакомцев), что он все еще в рабочем состоянии, и заниматься с женой половым актом на протяжении 2 часов (для тех, у кого получилось поднять своего «зверя» и не смутиться). Худшим кошмаром для мужчины было провалить подобный тест.

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