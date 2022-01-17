Потерянные колонии Российской империи: сколько их было

Ещё в 1710-е годы неизвестный голландец представил русскому царю Петру I план завоевания Россией якобы ничейной Южной Америки. По его уверениям, для этого было бы достаточно 12 000 пехотных солдат и 4000 драгун. На доходы с Южной Америки, по подсчётам автора проекта, царь мог бы содержать армию в 60-80 тысяч солдат и флот в 40-50 боевых кораблей.

Пётр I не был чужд планов колониальных захватов. В последний год жизни он секретно поручил Витусу Берингу разведывательную экспедицию к берегам Северо-Западной Америки. Она была осуществлена в последующие годы и положила начало открытию и освоению Аляски – Русской Америки.

Несостоявшиеся колонии в Средиземном море

В 1770 году русский флот под командованием графа Алексея Орлова совершил переход вокруг всей Европы из Балтийского моря в Средиземное и принял участие в войне против Турции. Орлов нанёс туркам ряд поражений, среди которых самым известным стал Чесменский бой 24-26 июня 1770 года. Русский флот действовал в Средиземном море до 1774 года и одержал ещё несколько блестящих побед.

В ходе этой экспедиции русские войска заняли Кикладские острова и остров Икарию и провозгласили их свободными от турецкого владычества. До заключения мирного договора эти острова управлялись русской военной администраций.

Однако при подписании Кючук-Кайнарджийского мира 10 июля 1774 года победитель, граф Пётр Румянцев-Задунайский, не вспомнил о победах русского флота и согласился вернуть освобождённые греческие острова Турции. Россия могла только эвакуировать оттуда к себе участников национально-освободительного восстания против турок, спасая их от репрессий.

Следующее присоединение относится к эпохе войн с Французской республикой. На сей раз русские вооружённые силы действовали совместно с турецкими. В 1797 году Франция аннексировала Ионические острова у ликвидированной ею Венецианской республики. В 1799 году на эти острова была послана русская Черноморская эскадра во главе с адмиралом Фёдором Ушаковым. Ушаков обстрелял с моря, а затем высадил десант на крупнейший из Ионических островов – Корфу, штурмовал находящуюся там крепость и овладел ею. Французы оставили острова.

В 1800 году была провозглашена Республика Семи Островов под совместным протекторатом России и Турции, ставшая первым в Новой истории независимым греческим государством. Фактическим хозяином на островах была Россия, а первый президент этой греческой республики Иоанн Каподистрия стал потом министром иностранных дел Российской империи. Русское владычество на Ионических островах было подтверждено блестящими действиями эскадры адмирала Дмитрия Сенявина в ходе войны с Наполеоном в 1805-1807 гг. и начавшейся в 1806 году войны с турками, в результате которой русский протекторат над островами остался единственным. Но поражения русской сухопутной армии от Наполеона предопределили судьбу Ионических островов. По Тильзитскому миру 1807 года Александр I вернул острова Франции. А после низвержения Наполеона эти острова забрала себе Англия.

Одновременно с Ионическими островами и некоторые другие земли в Средиземном море могли стать русскими. В 1798 году рыцарский Орден Иоаннитов, со времён Крестовых походов обосновавшийся на Мальте, откуда его теперь изгнали французы, обратился к российскому императору Павлу I с просьбой стать главою и покровителем Ордена. Павел принял это предложение, хотя это противоречило уставу Ордена: возглавлять его могли только католики. После того, как в 1799 году английский флот выбил французов с Мальты, Павел тщетно добивался от Лондона признания своих прав на Мальту. Этот эпизод сыграл важную роль в дальнейшем разладе между Павлом и Великобританией и в заговоре, приведшем к гибели императора.

И, наконец, ещё в 1797 году один из эмигрировавших корсиканских аристократов, Колонна ди Чезаре, довёл до сведения правительства России свой план свержения на Корсике господства французов и передачи острова под протекторат России. Этот план можно было бы реализовать в ходе войны с Францией в 1799 году, когда десанты, высаженные с русских кораблей, освободили от французской оккупации Неаполь и Рим. Но Павел почему-то не послал корабли с десантом дальше на Корсику.

Между тем, Англия выразила согласие на русскую оккупацию Корсики, если Россия откажется от своих притязаний на Мальту. Но в 1800 году, когда было высказано такое предположение, Павел I уже склонялся к союзу с Бонапартом и не хотел предпринимать враждебных действий против французов.

Владения в Океании

В ходе освоения Северо-Западной Америки русские продвинулись дальше на юг и с 1812 по 1841 год владели небольшой факторией Форт-Росс на побережье Калифорнии. А в 1815-1818 годах Российская Американская Компания (РАК), базировавшаяся на Аляске, предприняла попытку присоединить к своим владениям Гавайские острова.

Агент РАК Георг Шеффер основал на острове Кауаи три русских форта, привёл местного вождя в подданство Российской империи и набрал войско из туземцев. Но Шеффер не получил помощи со стороны РАК и России. Пока бюрократы в Санкт-Петербурге рассматривали проект о включении Гавайских островов в состав Российской империи, нанятые американскими купцами бандиты выбили Шеффера с острова. Наконец, император Александр I наложил резолюцию, что эти острова, по причине их отдалённости, России не нужны.

В ходе кругосветных экспедиций первой половины XIX века российские мореплаватели (Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский, Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, Отто Коцебу, Фёдор Литке) открыли и нанесли на карту много неизвестных ранее европейцам островов в Океании. Но ни один из них Россия к себе не присоединила. Все эти острова в конце XIX века стали британскими либо французскими колониями.

В 1870-1880-е годы Николай Миклухо-Маклай совершил серию своих знаменитых путешествий на Папуасский берег Новой Гвинеи. По возвращении в Россию он безуспешно убеждал императора Александра III основать там колонию. Когда все представления учёного ни к чему не привели, Миклухо-Маклай попытался учредить частное акционерное общество по созданию русской колонии в Новой Гвинее. Но без государственной поддержки дело было обречено на провал.

А вот в Германии не считали, что Новая Гвинея – лишняя для неё территория. И в 1884 году кайзер Вильгельм I объявил Папуасский берег германским владением.

Колония в Африке

В 1889 году русский искатель приключений Николай Ашинов, с согласия эфиопского императора Иоанна IV, который ранее выразил желание поступить под русский протекторат, основал колонию там, где сейчас находится Джибути. С Ашиновым прибыло свыше ста колонистов обоего пола с детьми, в основном казаков. Однако всего через месяц русская колония была обстреляна и разорена моряками Франции – союзницы России, но претендовавшей на этот берег.

Погибло очень много русских людей, в том числе женщин и детей. Оставшихся Ашинов привёз в Россию, где несчастные колонисты подверглись ещё и репрессиям царского суда «за самоуправство». На варварские действия Франции Александр III закрыл глаза.

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