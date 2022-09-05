Убийство Грибоедова: как за него перед Николаем I расплатился персидский шах

Гибель Александра Сергеевича Грибоедова до сих пор вызывает много вопросов среди исследователей. Доктор исторических наук Игорь Базиленко посвятил этой теме статью «Тегеранская трагедия 1829 г. в истории российско-иранских отношений». В ней автор прямо обвинил британских дипломатов в провокации трагедии.

Причины трагедии

Персия, как издавна называли эту страну европейцы, проиграла России войну 1826-1828 гг. В результате северному соседу отошли территории Тебриза и Еревана. К тому же Туркманчайский мирный договор, подписанный 10 февраля 1828 г., обязывал иранцев выплатить России значительную контрибуцию и вернуть военнопленных.

Собственно, А.С. Грибоедова направили в Тегеран ко двору Фетх Али-шаха с прямым приказом министра иностранных дел К.В. Нессельроде «выбить» из разоренной войной страны положенные средства. Ради выплаты контрибуции правитель Ирана был вынужден поднять налоги, что довело народ до нищеты и вызвало крайне негативное отношение к русскому послу.

Грибоедов же наоборот не раз обращался к своему руководству с просьбой предоставить властям Ирана отсрочку, но всякий раз получал категорический отказ и был вынужден исполнять свои прямые обязанности. В глазах общественности, не знавшей всей подноготной, посол выглядел настоящим вымогателем. К тому же по Тегерану вскоре поползли слухи о крайнем высокомерии официального представителя России. Говорили, что он не уважает местные традиции, а во время аудиенций ведет себя весьма спесиво.

Дело в том, что иранский придворный этикет требует обязательного обмена подарками. А.С. Грибоедов получал дорогие подношения, но ничего ценного взамен не презентовал. Это стало поводом для разговоров о жадности посла.

«Российские подарки были странным образом задержаны в Астрахани, а затем отправлены по Каспию без надлежащего надзора и прибыли в другой порт», – объяснил причину такого поведения И.В. Базиленко.

Две наложницы и евнух

Но чашу терпения переполнило другое – в русской миссии укрылись две женщины, сбежавшие из гарема Аллаяр-хана и шахский евнух Якуб Маркарян.

Как отметил в своей книге «Персия – Иран. Империя на Востоке» писатель и публицист Александр Широкорад, одна из беглянок была армянкой, а вторая – немкой. Они обе были вывезены из родных мест против воли и фактически стали собственностью Аллаяр-хана, который приходился зятем самому Фетх Али-шаху. Поскольку после взятия Еревана территория Армении вошла в состав Российской империи, женщины и евнух надеялись на помощь А.С. Грибоедова. Благородный дворянин не смог отказать людям, просившим у него защиты, что многими иранцами было воспринято как вопиющее нарушение законов шариата. Британцы же, которые всячески противодействовали усилению влияния России на Востоке, умело подогревали общественное возмущение. Тегеранский духовный лидер – мирза Масих Астарабади призвал мусульман сурово покарать «неверных», открыто попирающих исламские традиции.

По мнению И.В. Базиленко, мирза Масих действовал по указанию англичан, ведь исследователями установлено, что посол Джон Макдональд обращался к правительству своей страны с просьбой выделить средства на подарки для этого духовного лидера.

Лояльный британцам шиитский богослов активно призывал руководство Ирана не следовать Туркманчайскому мирному договору, не отпускать в Россию военнопленных, а также благословил нападение своих сторонников на русских дипломатов.

В этой ситуации Фетх Али-шах не предпринял ничего для защиты посла и его сотрудников. Вероятно, правитель не хотел осложнения отношений с Аллаяр-ханом и религиозными фанатиками или опасался, что евнух Якуб Маркарян, служивший казначеем при дворе шаха, выдаст русским какие-нибудь политические тайны.

Некоторые исследователи считают, что трагедию спровоцировала разница в менталитетах. Для одних это была попытка защитить несчастных женщин и оскопленного беглеца, а для других – смертельное оскорбление и нарушение религиозных законов. Так или иначе, как указал И.В. Базиленко, вместе с А.С. Грибоедовым погибло 7 сотрудников дипломатической миссии, 30 человек прислуги и 16 казаков.

Алмаз и табакерка

Убийство посла – тяжкое преступление, которое может послужить поводом к войне. Не желая нового появления русских войск в своих владениях, Фетх Али-шах попытался загладить вину. И ему это удалось. Вскоре после расправы над русской дипломатической миссией в Санкт-Петербург отправился принц Хосров-Мирза – внук правителя Ирана, седьмой сын наследника престола Аббаса-мирзы.

Писатель и энциклопедист Николай Николаев в книге «Реликвии правителей мира» отметил, что в качестве своеобразной компенсации за совершенное злодеяние Фетх Али-шах передал императору Николаю I ценные дары, среди которых особо выделялись крупный алмаз, получивший название «Шах», и усыпанная бриллиантами табакерка.

«Николай I был удовлетворен полученными от шаха подарками, а также извинениями и даже снизил контрибуцию с Персии на 2 млн. рублей», – написал Н.Н. Николаев.

Увидев благожелательное отношение русского царя, принц Хосров-мирза заговорил о территориальных уступках, но сразу получил жесткий отказ.

К своим извинениям внук правителя Ирана добавил заверения, что виновные в убийстве А.С. Грибоедова наказаны: шиитский богослов мирза Масих Астарабади выслан из Тегерана, а Аллаяр-хан был подвергнут унизительной для бывшего визиря физической экзекуции – избит палками по пяткам.

Примечательно, что Аллаяр-хан, как и А.С. Грибоедов, являлся не только политическим деятелем, но и известным в своей стране поэтом. Он писал под псевдонимом Хаджиб. Так причудливо и трагично переплелись судьбы двух творческих людей.

«Шах» от персидского шаха

Алмаз «Шах» – великолепный, всемирно известный драгоценный камень с безукоризненным, слегка желтоватым блеском. Вероятнее всего, он был обнаружен в конце XVI века в копях султаната Голконда (Индия). Хотя не исключено, что этот удлиненный восьмигранник массой 95 карат просто «всплыл» на местном рынке сбыта камней. После шлифовки вес алмаза уменьшился до 88,7 карат.

На трех отполированных гранях можно увидеть надписи, сделанные на языке фарси: «Бурхан-Низам-Шах второй. 1000 г.» — «Сын Джехангир-Шаха Шах-Джехан. 1051 г.» — «Владыка Каджар – Фетх Али-шах Султан. 1242 г.»

Даты указаны по мусульманскому летосчислению, а имена бывших владельцев отражают историю камня. Кроме того, четыре грани «Шаха» пересечены сплошной бороздой, предназначавшейся для нити, на которой его можно было подвесить. Сейчас «Шах» – украшение Алмазного фонда Московского Кремля.

Несчастливый камень

Как и за любым бесценным сокровищем, за всемирно известным алмазом тянется длинный перечень кровавых событий. История «Шаха» изобилует трагическими смертями его владельцев. Это позволило некоторым исследователям заявить, что камень приносит несчастье. Тем более что желтоватый оттенок делает его похожим на глаз тигра, а это, согласно индийским поверьям, крайне опасно.

Известный писатель и публицист Николай Непомнящий в своей книге «100 великих тайн Востока» перечислил несчастья, постигшие многих владельцев алмаза. Так, правитель султаната Ахмаднагар Бурхан II был убит в 1595 г., когда его страну захватил шах Акбар из династии Великих Моголов.

Победитель забрал себе драгоценности побежденного, а через 10 лет погиб на охоте. Его внук Джехан-шах, выгравировавший на алмазе собственное имя, был свергнут с престола и задушен по приказу собственного сына Ауранг-Зеба, который тоже умер при странных обстоятельствах. Предположительно, правитель Дели был отравлен.

В 1739 г. столицу Великих Моголов захватил иранский военачальник Надир-шах, которого очень заинтересовала индийская сокровищница. Среди вывезенных трофеев оказался и знаменитый алмаз. В 1747 г. новый владелец «Шаха» был зарезан заговорщиками. Вслед за этим началась кровавая борьба за престол, во время которой камень переходил из рук в руки. Последний из иранских хозяев артефакта – Фетх Али-шах проиграл войну с Россией, а после гибели А.С. Грибоедова был вынужден расстаться со своим сокровищем.

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А вы знали об этом?

За исключением Нобелевской медали, большинство наград лишь покрыты золотом, причём тончайшим слоем. Экономят как на школьниках, так и на спортсменах. До 1980 года Нобелевские медаль изготавливали из золота 958 пробы. С тех пор её делают из золота 750 пробы и покрывают 100%-ым чистым драгметаллом. Вес награды составляет около 200 г. Конечно, престиж от получаемой награды гораздо важнее тяжести награды. Но всё же, золотые они лишь по названию. Как можно догадаться, Нобелевка – самая дорогая медаль и продают её нечасто, обычно для привлечения внимания к какой-либо проблеме и ради благотворительности. И, конечно, не за рыночную стоимость, составляющую около полумиллиона рублей.В 2014 году свою награду продал биолог Джеймс Уотсон за 4.8 млн долларов, деньги направил в университеты и лаборатории США. Журналист Дмитрий Муратов продал Нобелевку в 2022 году за 102.5 млн долларов и передал все средства в ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН). Случаев, когда деятели продавали награды из-за нехватки средств, ещё не было.

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