Портреты Петра I: почему на них царь не похож на себя

На художественных полотнах и в скульптурных изображениях Петр I выглядит красавцем и отчаянным героем. Насколько правитель в жизни соответствовал своему воплощению на картинах, и почему живописцы так старались приукрасить его облик?

Петр I реальный и картинный

И.Э. Грабарь в книге «Валентин Александрович Серов» описывает работу художника над серией картин, посвященных государю. Он досконально изучил всю имеющуюся информацию о Петре I и понял, что тот был высоким, но очень худым, с тонкими руками и ногами, а также несоразмерно маленькой головой по отношению к туловищу. Кроме того, из-за нервного тика его лицо постоянно было обезображено гримасами, что немало пугало придворных и, тем более, иностранцев. Дополняют облик сведения о неприхотливости Петра Алексеевича, который не стеснялся своих грязных ногтей и непричесанных волос под париком.

Доподлинно известно, что Петр Алексеевич был огромного роста, выше 2 метров, но при этом носил лишь 39-й размер обуви и 48-й размер одежды. Писатель Сен-Симон в своих «Мемуарах» описывал русского государя человеком худощавым, с высоким лбом и красивыми бровями, толстым носом и губами, величественным взглядом, который пустел после приступа неконтролируемых судорог.

Наиболее известный и, по мнению историков, приближенный к реальности портрет создан немецким художником Готфридом Кнеллером, изобразившим молодого Петра. Позировавший в Кенсингтонском дворце, государь вышел на картине высоким, непропорциональным, но с отличающимся живостью и любопытством взглядом. Эта работа была впоследствии подарена английскому королю и до сих пор украшает один из музеев Великобритании.

А вот горячо любимые Петром Алексеевичем голландцы русского правителя приукрашивали. Так, на хранящемся в Государственном Эрмитаже портрете кисти Питера ван дер Верфа ему немало добавили объёма в плечах и груди. Многие полагают, что тем самым живописец сделал лишь хуже, так как его маленькие кисти и стопы стали выглядеть еще более несуразными.

Портрет петровского времени

Этот термин родился в годы правления Петра Великого, охарактеризовав собой новый жанр светского портретного искусства. При создании картин стали пробовать нестандартные для русских живописцев приемы композиций, стилистические и колористические решения. Парадный портрет априори предполагал изображение монарха в роли героя, победителя, одновременно мудрого, элегантного и сильного.

Отчасти эти отличительные особенности привнес в искусство собственным примером сам Петр Алексеевич. Стремясь проявить себя отважным военачальником, он одновременно познавал разнообразные науки, не забывал о своих подданных и «политес» в обращении с дамами, - объясняет Евангулова О.С. в работе «Портрет петровского времени и проблема сходства». Поэтому, к примеру, на полотне французского художника Жана-Марка Натье Пётр I облачен в рыцарские доспехи, в которых он выглядит чересчур идеализировано и театрально.

Немало портретов государя были написано и после его смерти, для чего нередко пользовались видом его посмертной маски. Ее снял легендарный скульптор Растрелли в присутствии сподвижников Петра Алексеевича и его дочери Екатерины I. Однако даже она, отлитая из бронзы, искусно подчеркивала величество своего хозяина. Растрелли сгладил все недостатки, придал лицу мягкость и спокойствие, хотя правителя перед смертью мучали сильнейшие боли предположительно из-за камней в почках или почечной недостаточности.

В работах Серова Петр I стремительно и властно шагает по строящемуся Петербургу, а лица спешащих за ним придворных даже не прорисованы, чтобы не отвлекать от главного героя. На посмертной маске Растрелли черты его лица идеализированы, каковыми никогда не были при жизни, показывая внутреннюю, а не внешнюю красоту этого человека.

Все художественные приемы, применявшиеся живописцами и скульпторами, не были лицемерием и подхалимством. Тем самым они старались подчеркнуть значение Петра Великого в истории – одного человека, кардинально изменившего судьбу огромного государства.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158644-portrety-petra-i-pochem...

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