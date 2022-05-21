Почему евреи и мусульмане не употребляют в пищу свинину, а христиане спокойно едят

Самые многочисленные и сильные вероисповедания в мире - христианство, мусульманство, буддизм и иудаизм. Их религиозные законы во многом руководят судьбами людей. То же касается и употребления в пищу некоторых продуктов, например, свинины.

Отношение к свинине в мусульманстве

Согласно Корану, верующий мусульманин не имеет права употреблять алкоголь и свиное мясо, а также есть или пить кровь любых животных. Дурман, вызванный спиртом или другими веществами, является грехом. Настоящий верный должен прожить жизнь при незамутненном чистом разуме.

Что касается крови и свинины, тут все просто. А одном из аятов Корана указано, что животное, забитое без упоминания имени Аллаха, не может быть использовано в пищу. Убивая для еды, последователь ислама своеобразно приносит жертву Аллаху, а мясо использует для насыщения тела.

Свиньи, согласно Корану - нечистые создания. К ним даже прикасаться нельзя. Скорее всего, такое мнение возникло по нескольким причинам:

мусульманство зародилось в странах, где постоянная жара, а употребление тяжелой пищи вроде свинины могло вызывать много проблем со здоровьем при таком климате; свинья - всеядное животное, использовать мясо такого существа может быть небезопасно, если не знаешь, что оно съело.

Чтобы использовать какое-то животное для приготовления пищи, нужно выпустить из него всю кровь. Употреблять ее в еду грешно - так оскверняется вера.

Иудаизм о свинине

Иудейская вера построена на Моисеевом Пятикнижии - Торе. В ней детально описано, что можно включать в рацион каждого верующего. Правила созданы давно, но до сих пор актуальны.

Кошерной едой может быть:

мясо животных парнокопытных и жвачных; рыба с чешуей и плавниками; все овощи и фрукты.

Согласно такому разделению, свинья не является животным, мясо которого можно есть. Оно всеядное, не жует так называемую жвачку. Равно как и различные дары моря вроде крабов, креветок, моллюсков, некоторых видов рыб, не может быть кошерным продуктом питания. Кстати, кролики также не попадают под описание "съедобных" животных.

Почему христианство позволяет блюда из свинины

Когда происходил переход от язычества до христианства, положение церкви и власти было шатким. Чтобы изменения произошли как можно спокойнее и безболезненнее, была выбрана религия с наиболее широким спектром свободы действий.

В христианстве также имеются свои правила организации рациона. Например, в пост не едят продукты животного происхождения, но позволена рыба, равно как в и пятницу. Свинина в этом плане ничем не хуже мяса других животных. А опираясь на давнюю традицию выращивания свиней для пропитания, церковь решила не запрещать это делать и дальше.

Тем более, в более прохладном климате, где необходимо много калорий для поддержания нормальной жизнедеятельности тела, мясо этих животных было отличным источником энергии.

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А вы знали об этом?

Екатерина 3 октября 1768 года первой в России сделала себе и затем своему 14-летнему сыну Павлу прививку от оспы. Произошло это в разгар пандемии смертельной тогда в Европе и России болезни.Донором оспенного материала для императрицы стал шестилетний крестьянский мальчик Саша Марков. Его привезли во дворец ночью и ввели Екатерине его зараженную лимфу.

На следующий день после прививки императрица уехала в Царское Село. В течение нескольких дней она не чувствовала никаких осложнений. Но спустя пять дней, как позже вспоминал в своей книге Димсдейл "Нынешний способ прививать оспу…" (СПб., 1770), у нее появились озноб, жар, «набухли подчелюстные железы», появились первые оспины, которые «лопались, темнели и исчезали». Екатерина потеряла аппетит и испытывала постоянную головную боль. Доктор предписал глауберову соль от головной боли, а для оспин – полоскание смородиновым морсом. Рекомендованы были также легкая пища и обильное питье.

Наконец, через неделю, 29 октября, императрица полностью излечилась, о чем сообщили народу. Вскоре был привит сын Екатерины – великий князь Павел Петрович, позже – его супруга Мария Федоровна, а постепенно и их старшие сыновья.

Мальчик Саша Марков выздоровел и вскоре получил дворянский титул, фамильный герб с изображением обнаженной руки с оспиной и приставку к фамилии: Оспенный.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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