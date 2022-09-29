Хрущев: как его приняли за женщину и что из этого вышло

Приветствую вас уважаемые читатели на канале "Факты из истории". Никита Сергеевич Хрущев был известен как весьма экстравагантный и вспыльчивый человек. Карьера его началась в суровые времена 30-х годов, и уже тогда многие отмечали буйный нрав будущего генсека. Правда, в присутствии Сталина, Хрущев по понятным причинам воли чувствам не давал.

Встав в 50-е во главе Союза, Никита Сергеич развернулся во всю широту души. Отчасти из-за вышеописанного нрава, отчасти от того, что всю свою жизнь он так и оставался простым крестьянским парнем, он часто попадал в курьезные ситуации, которые зачастую создавал он сам.

Чего стоит одно лишь знаменитое выступление в ООН или разнос, который он учинил художникам-авангардистам. Но однажды, с ним произошел случай, который можно смело описать фразой «и смех и грех». В 1959 году Хрущев, по приглашению президента США Никсона совершил длительный тур по заокеанской стране.

И конечно же, американцы изо всех сил старались всеми способами удивить советского лидера и продемонстрировать ему американские технические новинки, до которых Хрущев был очень любопытен. Но однажды, это чуть не обернулось грандиозным скандалом. Никите Сергеичу был представлен новаторский автомат по продаже газировки.

Ноу-хау заключалось в том, что мужчинам аппарат наливал воду с апельсиновым сиропом, а женщинам – с вишневым. Пол определяло хитрое устройство на основе фотоэлемента. Мужчина в брюках перекрывал меньше света, чем женщина в юбке и на таком нехитром принципе вся фишка и строилась.

Но Хрущеву аппарат категорично выдал «женский» напиток. Возникла неловкая пауза. Еще одна попытка и опять тот же результат. Никита Сергеич пришел в справедливое негодование, усмотрев в этом попытку унизить и оскорбить его высокую персону, правда недоразумение очень быстро разрешилось.

Дело в том, что Хрущев был экстравагантен не только в поведении, но и в одежде. Он, не обладая телосложением Апполона, носил очень просторные костюмы с широкими брюками. И автомат принял его за большую, упитанную даму в длинном платье. К чести Хрущева он быстро сменил гнев на милость и вместе с американцами от души посмеялся над этой нелепой ситуацией.

Ходила правда еще байка, что из-за этого случая в СССР чуть не запретили автоматы с газировкой вообще, но это уже нелепые фантазии. Хрущев был конечно буян и отчасти самодур, но вряд ли он заострил бы на этом внимание, кроме того в Союзе отроду таких «умных» автоматов не было. А какие были – это уж мы с вами хорошо помним.

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А вы знали об этом?

Среди мест, где не бывает массовых купаний, побережье Южной и Северной Америки. Берег, который тянется вдоль Тихого океана, отличается самыми благоприятными условиями для летнего отдыха. Эти территории принадлежат Соединённым Штатам, Мексике, Канаде и Чили. Удивительно, что тысячекилометровая прибрежная полоса, принадлежащая Чили, не богата курортами. Оказывается, есть причины, которые мешают туристам наслаждаться купанием в Тихом океане, омывающем берега этого государства. Объясняется всё просто. Течение около побережья Чили является почти самым сильным в мире. Его мощь настолько велика, что рисковать войти в воду могут далеко не все. Плавать опасно, особенно если пловец один и вокруг никого нет.Кроме феноменальной силы течения, отпугивает от пляжей и довольно низкая температура воды. Она даже летом не бывает выше 15 градусов. Похожая ситуация в прекрасном городе Лос-Анджелесе. И тут совсем мало желающих купаться в воде из-за её низкой температуры. Кого не пугает холод, тот опасается высоких волн, которые характерны для этого побережья США. Канада находится севернее. Её побережье намного прохладнее. Вот почему никто из жителей или гостей страны не желает купаться в холодной воде Тихого океана. А вот в Эквадоре, который находится в экваториальной зоне, купаться можно без особых проблем.

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