Сильный денежный оберег на богатство

Действенный способ привлечь в жизнь материальное благополучие с помощью неразменной монеты. Этот оберег позволяет притягивать финансы постоянно.

Как создать сильный оберег на богатство с помощью монеты

Неразменная монета — это оберег, который постоянно находится в доме или служит талисманом кошелька. Ее не тратят, никому не показывают и, конечно же, заговаривают на привлечение богатства. Создание оберега начинается с поиска подходящей монеты. Ей может стать любая денежка, найденная в доме, вышедшая из оборота, попавшая в руки волей случая.

Неразменную монету никому не дают в руки и заговаривают во время роста Луны. Считается, что именно в период, когда Луна начинает свой рост, финансовое благополучие привлечь проще всего. Заговор читают в одиночестве и после этого монету прячут в выбранное заранее укромное место в доме или в кошельке.

Заговоры на неразменную монету

Каждый из заговоров будет действовать, если верить в его силу. Для того чтобы создать денежный оберег, не обязательно проводить множество сложных ритуалов. Достаточно подержать оберег в руке и проговорить один из предложенных текстов.

1. «Монету неразменную создаю, финансы свои берегу. Покуда оберег со мной остается, денежная энергия в дом несется.

Будет монета богатства привлекать, бедность от меня отгонять».

2. «Монету неразменную создаю, силу Луны растущей в нее вплетаю, богатства в жизнь привлекаю. Как Луна растет, так и капитал мой крепнет. Луна на убыль пойдет, а мой капитал не уйдет. Крепко слово мое, воля сильна. Как говорю, так и будет всегда».

3. «Монету неразменную создаю, достаток свой берегу. Как монету заговорю, так и благосклонность судьбы получу. Оберег с собой носить стану — все богатства мира к ногам лягут».

Источник : https://mistika.temaretik.com/2480055296499124634/

А вы знали об этом?

За всю свою жизнь Александр Македонский не потерпел ни одного поражения. Он выиграл все битвы, в которых участвовал. Первую победу он одержал в возрасте 18 лет. Захваченные города, включенные им в свою империю, Александр Македонский часто называл в свою честь – Александрия. Всего это имя носило около 70 городов. Александр Македонский однажды пришёл поговорить со знаменитым философом Диогеном, тем самым, что жил в бочке (на самом деле в глиняном сосуде, но не суть). На вопрос царя о том, что он может сделать для Диогена, тот ответил, что царь может отойти в сторону, чтобы не заслонять ему солнце. Царя этот ответ привёл в восторг. После смерти тело македонского царя было погружено в мёд, чтобы остановить разложение, и отправлено в Македонию. Однако, его перехватил египетский царь Птолемей, который перевёз его в Египет. В настоящее время, увы, гробница Александра Македонского утеряна. Созданная Александром Македонским империя достигала площади примерно в 5,2 млн км², что делает её крупнейшим государством Древнего Мира. Причём на то, чтобы создать её, у царя ушло всего 12 лет – он пришёл к власти в 20, а умер в 32. Александр Македонский часто повторял, что тот, кто предал один раз, предаст и другой. Именно поэтому он всегда приказывал казнить перебежчиков из вражеских армий, пытавшихся своим предательством купить себе жизнь или заработать денег. В биографии Александра Македонского упоминается, что от него всегда приятно пахло. Царь вообще уделял много внимания личной гигиене, и тщательно за собой ухаживал. В биографии Александра Македонского упоминается, что от него всегда приятно пахло. Царь вообще уделял много внимания личной гигиене, и тщательно за собой ухаживал.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43321513954/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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