В чем разница между любовью и дружбой?

Любовь и дружба похожи друг на друга. И мы не всегда уверены в том, какое чувство на самом деле испытываем к другому. Как это понять? Воспользуйтесь нашими подсказками.

Дружба и любовь много для нас значат, однако объяснить суть этих понятий в двух словах невозможно. Чем похожи любовь и дружба, а в чем они кардинально отличаются?

Что общего у дружбы и любви

И то, и другое чувство порой совершенно невозможно объяснить. До сих пор невозможно однозначно сказать, почему мы выбираем для любовных или дружеских отношений одних людей и при этом совершенно игнорируем других, даже если они объективно подходят нам больше.

Кроме того, и в любви, и в дружбе важнее всего то, как мы общаемся с другим: забота, внимание, искренний интерес укрепляют эти чувства, делают их глубже и прочнее. И ни то, ни другое не стоит принимать как должное: мы меняемся, а вслед за нами меняются наши интересы и пристрастия. Искренность, стремление решать проблемы, желание приложить усилия, чтобы сохранить близость, — вот основной секрет существования и любви, и дружбы.

Что отличает любовь от дружбы?

Ответить на этот вопрос сложно, и все же мы чувствуем, что разница есть. Попробуем разобраться, в чем же о

1. Любовь обычно возникает между двумя. Да, отношения могут существовать во множестве вариантов, но как правило, мы хотим, чтобы партнер был единственный. Если же мы любим нескольких партнеров одновременно, нас осуждают. В отличие от любви дружба может объединить множество самых разных людей: приятельствовать можно хоть вдесятером и не чувствовать при этом стыда и вины.

2. Влюбленные накрепко связаны друг с другом. Если одному плохо, другой тоже мучается. Если близкий счастлив, мы радуемся вместе с ним. Чужие переживания и эмоции ощущаются как свои, и хочется все отдать, чтобы любимому было хорошо. Конечно, друзья тоже чувствуют нашу боль и разделяют радость, однако не так остро ощущают наши состояния и не так активно присоединяются к нашим эмоциям.

3. Влюбленность и любовь сопровождаются телесными реакциями. Когда мы встречаем предмет нашей страсти, сердце буквально выскакивает из груди, ладони потеют, мы испытываем сильное возбуждение. Встречаясь с друзьями, мы рады, но все же бабочек в животе усмирять не приходится. Кроме того, любовь всегда связана с физическим притяжением, в дружбе же (если это именно дружба, а не влюбленность, которая под нее маскируется) подобного нет.

4. Любовь часто начинается с нотки безумия. Вряд ли вы будете по ночам мечтать о грядущей встрече с другом и видеть о нем сны. А влюбленные частенько страдают от «любовной бессонницы» и наслаждаются сновидениями о партнере. Они засыпают и просыпаются с мыслью о любимом человеке. Иногда думают друг о друге и в суматохе рабочего дня, и на встрече с друзьями, и в очереди за хлебом. Друзья тоже могут испытывать некоторую одержимость, но не товарищем, а общей целью, идеями, интересами.

Иногда трудно сказать, в чем разница между истинной дружбой и любовью. Если вы не уверены в том, что испытываете по отношению к кому-либо, проверьте себя по этому списку.

Для сравнения вспомните моменты, когда вы совершенно точно были влюблены. Также определитесь: чего вы ждете от этого человека, чего от него хотите?

Приглядитесь к дружбе пристальнее, сравните, как вы относитесь к другим приятелям и к предмету возможной любви. Определите для себя, хотите ли и правда перевести отношения на другой уровень.

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