Зачем россияне кладут колготки в морозилку

Из поколения в поколение российские женщины перенимают один и тот же странный лайфхак — прежде чем в первый раз надевать нейлоновые колготки после покупки, сперва их необходимо заморозить. В этой статье мы расскажем, зачем девушки хранят свои чулки рядом с пельменями и в чем кроется главный секрет нейлона.

Совет по укреплению колготок с помощью заморозки впервые был перенят девушками еще в 80-годы из советских модных журналов. По наблюдениям экономных леди, заморозка колготок в морозилке на ночь увеличивала срок их службы примерно вдвое. Кроме того, после такой крио-процедуры на колготках реже появлялись затяжки и стрелки. Но в чем секрет нейлоновых нитей и каким образом им удается стать прочнее после заморозки?

Главный секрет нейлона

Нейлон по праву считается одним из самых универсальных промышленных материалов. Его применяют практически во всех сферах — от изготовления женских колготок и щетинок для зубных щеток до впускных коллекторов двигателей и автомобильных шин.

Этот синтетический материал обладает поистине уникальными физическими свойствами. Так, например, при холодной экструзии нити из нейлона становятся прочнее пропорционально увеличению их длины. Полимерные цепи нейлона из-за вязкого течения склонны выравниваться по направлению к вытяжке. Это приводит к повышению их кристалличности и материал приобретает дополнительную прочность на разрыв. Это приводит к повышению их кристалличности и материал приобретает дополнительную прочность на разрыв.

Проще говоря, чем длиннее нейлоновая нить, тем она прочнее, как бы парадоксально это ни звучало.

При заморозке кристаллическая решетка нейлона также способна упрочняться. Но главная особенность воздействия холода на нейлон в том, что после того, как его температура возвращается к комнатной, прочность, полученная во время заморозки, сохраняется. Низкие температуры избавляют молекулярные цепочки нейлона от некоторых сил напряжения и сжатия.

Не зря еще в советское время женщины называли такую процедуру «Закалкой колготок». Подобно тому, как металл закаливают в печи и он становится менее хрупким, колготки из нейлона набирают свою прочность в морозилке рядом с упаковкой пельменей. Главное, после такой процедуры отогревать колготки только естественным путем без применения нагревательных приборов.

Теперь вы знаете, как продлить жизнь нейлоновым колготкам!