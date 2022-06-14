Жизнь за золото. Или как Франсиско Писарро и Диего де Альмагро уничтожили друг друга в ходе завоевания южноамериканских богатств

Эпоха Великих географических открытий сопровождалась ожесточенными схватками не только между захватчиками и коренными жителями, но и между самими искателями легкой наживы. Ярким примером этому может послужить история двух друзей Франсиско Писарро и Диего де Алмагро, которые в конце жизни стали непримиримыми врагами.

В начале XVI века испанские искатели приключений и несметных богатств шли на различные безумные и авантюрные действия, чтобы найти побольше золота и серебра. И их не особо волновала судьба местного населения.

Одним из самых известных таких авантюристов был Франсиско Писарро. Проживал известный испанец в то время в Панаме. И особых богатств у него не было. Поэтому для своей очередной грабительской экспедиции он заключил союз с двумя своими ближайшими друзьями: Диего де Альмагро и Эрнандо де Луке. Самому младшему из этих искателей приключений было уже 50 лет.

Франсиско Писарро

Альмагро и Луке снарядили за свой счет экспедицию, возглавляемую Писарро. Все найденные в походе богатства друзья решили поделить между собой.

Диего де Альмагро

Их первая совместная экспедиция была снаряжена в 1524 году. По пути своего следования из Панамы в Перу эта веселая компания не гнушалась грабить местные поселения.

Соответственно в стычках с коренными жителями ряды компаньонов тоже редели.

Поэтому в какой-то момент Писарро и Альмагро решили вернуться в Панаму и попросить помощи у панамского наместника д'Авилы, который был очень жадным человеком. Но тот им решительно отказал. Тогда священник де Луке нашел нескольких богатых купцов и чиновников, которых убедил дать денег на продолжение экспедиции, посулив им хорошие дивиденды.

После этого друзья заключили письменный договор, по которому все трое получали равные доли от добычи. Правда, свою подпись под этой бумагой мог поставить только Эрнандо де Луке, а вот Писарро и Альмагро нарисовали крестики, так как были неграмотными.

И вот начался очередной кровавый поход за сокровищами Южной Америки. Добравшись до Перу, Писарро понял, что победить могущественное государство инков им не удастся с небольшим отрядом.

Альмагро уже начал набирать добровольцев, когда в Панаму прибыл новый наместник. Наместник строго настрого запретил Альмагро зазывать людей для осуществления своей авантюры.

В итоге Писарро вернулся в Панаму. Неудачные попытки друзей разбогатеть за счет завоевания Перу привели к обратному эффекту: все трое оказались разорены.

В 1528 году Писарро едет в Испанию, чтобы добиться аудиенции с королем Карлом V. Ему удается выхлопотать для себя титулы, должности и пожизненную пенсию. Не забыл Франсиско и о своих сотоварищах. Если священник де Луке получил титул епископа Новой Кастилии, то Альмагро всего лишь 500 дукатов и начальство над несуществующей крепостью.

Понятно, что Диего де Альмагро остался недоволен полученной наградой. С тех пор Писарро и Альмагро стали заклятыми друзьями.

В январе 1531 года Писарро отправился в очередную свою экспедицию по завоеванию Перу, которая прошла удачно. За покорения инков Франсиско Писарро получил титул "великого маркиза", а Альмагро, наконец-то, губернаторство на большой территории Южной Америки.

Окончательный разрыв между уже достаточно престарелыми авантюристами произошел после того, как двое сводных братьев Франсиско Писарро - Эрнандо и Гонсало - захватили столицу Куско, где губернатором как раз и был Альмагро. Диего смог отвоевать свой город, а родственников бывшего друга посадил в тюрьму.

Сподвижники Альмагро пытались уговорить его пойти в поход против самого Франсиско Писарро, так как было понятно, что тот захочет освободить братьев. Но вот Диего почему-то не решился этого сделать, что стало для него фатальным.

Франсиско Писарро предложил Диего Альмагро провести суд над его братьями, после чего он, Франсиско, больше никогда не ступит на земли Диего. Но как только судья освободил Эрнандо и Гонсало, Писарро тут же захватил Куско. Престарелый Альмагро теперь сам оказался в плену бывшего напарника.

Сначала Диего пытался взывать к совести своих победителей: он старый и немощный человек, его нужно пожалеть. Но потом он мужественно принял свою участь. 8 июля 1538 года Альмагро был задушен в тюрьме, а потом его прилюдно обезглавили.

Сын Альмагро Диего, названный в честь своего отца, решил отомстить убийце родителя. Диего Альмагро-младший при помощи своих единомышленников 26 июня 1541 года убил Франсиско Писарро.

Так закончили свои жизни два друга, которые из-за жажды наживы стали непримиримыми врагами.

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