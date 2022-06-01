Скайсы. Что это и безопасны ли на самом деле

Для того, чтобы подчеркнуть красоту улыбки, многие прибегают к разным стоматологическим процедурам. Украшать зубы скайсами - тренд уже достаточно знакомый, пик популярности которого пройден.
Однако полностью актуальность украшения не потеряли. Но что же они представляют собой и так ли это безопасно? Давайте разберемся вместе!
Что это такое
Скайсы - это стразы и иные мелкие декоративные украшения, которые крепятся к поверхности зубов. Изготавливаются они из множества материалов - от драгоценностей до пластика.
Размер, как правило, не превышает трех миллиметров, а стандартными формами считаются: квадрат, овал и ромб. Дополнительно хотелось бы отметить, что форму изделия можно заказать совершенно любую. Это могут быть микро изображения животных, смайлы, цветы, сердечки и многое многое другое. Ограничения тут будут заключаться только в Вашей фантазии.
Способ установки
Для крепления к зубу используется специальное клеящее вещество. Такой клей не имеет токсичных веществ и обладает высокой устойчивостью к кислой среде ротовой полости.
Процедура выполняется квалифицированным специалистом и занимает около 20 -30 минут.
Перед установкой, поверхность зуба подготавливается. Ее специальном образом обрабатывают и очищают.После чего уже производят наклейку украшения.
Оно достаточно плоское, поэтому раздражений и болевых ощущений процедура и использование не принесет. В течение первых 2 - 3 дней ощущается небольшой дискомфорт, который впоследствии проходит.
Какие есть преимущества
- Быстрая и простая установка.
- Широкий ценовой диапазон. Цена определяется в зависимости от стоимости и материала украшения. Так, драгоценные материалы, естественно, будут дороже.
- Возможность скрыть небольшие дефекты зубов.
- Под украшением в процессе использования не повреждается эмаль.
- Длительный срок использования - от 1 до 4 лет при правильном уходе.
- Безболезненность установки.
Недостатки
- Скайсы не рассчитаны на повышенную нагрузку, поэтому из рациона потребуется исключить все твердые продукты, способные оторвать или повредить украшение.
- Установка возможна только профессиональным стоматологом. Самостоятельно проводить процедуру не рекомендуется, чтобы избежать повреждения эмали и целостности зуба.
- В течение всего времени эксплуатации нужно обязательно придерживаться строгих правил гигиены ротовой полости. Рекомендуется использовать мягкие зубные щетки и щадящие ополаскиватели.
- Материал украшения может спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому важно внимательно выбирать изделие.
- Если будет установлен низкокачественный материал, он может плохо подвергаться снятию, что может привести к повреждению эмали.
Противопоказания
Установка декоративного украшения имеет и ряд противопоказаний.
- Аллергия на материал и клеящее вещество.
- Возраст до 12 лет.
- Патологический прикус.
- Если зуб поражен кариесом.
- Эмаль слишком тонкая.
- Зуб разрушен вследствие травмы или болезни.
Скайсы - отличная возможность украсить зубки и привлечь внимание к своей улыбке. Но не стоит забывать, что проводить эту процедуру следует только в проверенных клиниках. Это обезопасит от возникновения неприятных последствий.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!
А вы знали об этом?
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