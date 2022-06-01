Скайсы. Что это и безопасны ли на самом деле

Для того, чтобы подчеркнуть красоту улыбки, многие прибегают к разным стоматологическим процедурам. Украшать зубы скайсами - тренд уже достаточно знакомый, пик популярности которого пройден.

Однако полностью актуальность украшения не потеряли. Но что же они представляют собой и так ли это безопасно? Давайте разберемся вместе!

Что это такое

Скайсы - это стразы и иные мелкие декоративные украшения, которые крепятся к поверхности зубов. Изготавливаются они из множества материалов - от драгоценностей до пластика.

Размер, как правило, не превышает трех миллиметров, а стандартными формами считаются: квадрат, овал и ромб. Дополнительно хотелось бы отметить, что форму изделия можно заказать совершенно любую. Это могут быть микро изображения животных, смайлы, цветы, сердечки и многое многое другое. Ограничения тут будут заключаться только в Вашей фантазии.

Способ установки

Для крепления к зубу используется специальное клеящее вещество. Такой клей не имеет токсичных веществ и обладает высокой устойчивостью к кислой среде ротовой полости.

Процедура выполняется квалифицированным специалистом и занимает около 20 -30 минут.

Перед установкой, поверхность зуба подготавливается. Ее специальном образом обрабатывают и очищают.

После чего уже производят наклейку украшения.

Оно достаточно плоское, поэтому раздражений и болевых ощущений процедура и использование не принесет. В течение первых 2 - 3 дней ощущается небольшой дискомфорт, который впоследствии проходит.

Какие есть преимущества

Быстрая и простая установка.

Широкий ценовой диапазон. Цена определяется в зависимости от стоимости и материала украшения. Так, драгоценные материалы, естественно, будут дороже.

Возможность скрыть небольшие дефекты зубов.

Под украшением в процессе использования не повреждается эмаль.

Длительный срок использования - от 1 до 4 лет при правильном уходе.

Безболезненность установки.

Недостатки

Скайсы не рассчитаны на повышенную нагрузку, поэтому из рациона потребуется исключить все твердые продукты, способные оторвать или повредить украшение.

Установка возможна только профессиональным стоматологом. Самостоятельно проводить процедуру не рекомендуется, чтобы избежать повреждения эмали и целостности зуба.

В течение всего времени эксплуатации нужно обязательно придерживаться строгих правил гигиены ротовой полости. Рекомендуется использовать мягкие зубные щетки и щадящие ополаскиватели.

Материал украшения может спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому важно внимательно выбирать изделие.

Если будет установлен низкокачественный материал, он может плохо подвергаться снятию, что может привести к повреждению эмали.

Противопоказания

Установка декоративного украшения имеет и ряд противопоказаний.

Аллергия на материал и клеящее вещество.

Возраст до 12 лет.

Патологический прикус.

Если зуб поражен кариесом.

Эмаль слишком тонкая.

Зуб разрушен вследствие травмы или болезни.

Скайсы - отличная возможность украсить зубки и привлечь внимание к своей улыбке. Но не стоит забывать, что проводить эту процедуру следует только в проверенных клиниках. Это обезопасит от возникновения неприятных последствий.

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

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