Как самостоятельно снять сглаз и порчу?

Снять с себя негативное воздействие самостоятельно возможно. Для этого существует несколько способов.
Самым простым и действенным способом является обряд-чистка от негативного воздействия, которую можно провести в домашних условиях.
Для чистки вам понадобится:
• высушенная полынь;
• большой кусок нового мыла;
• новое белое полотенце;
• восковая свеча.
В первую очередь необходимо остаться в одиночестве. Проводить чистку можно в любое время, но лучше всего воздействие на энергию проходит ночью. Зажгите свечу, сосредоточьтесь на ее пламени и представьте, как огонь окружает вас плотным коконом, не причиняя вреда или неприятных ощущений.
Удерживая эту картинку в своем сознании, произнесите:
«Пламенем выжигаю и позади оставляю: всю зависть, злость, наговоры, шепотки, порчи, сглазы, ненужные связи! Свеча сгорит — зло прекратит! Истинно!»
Произнесите этот заговор семь раз. Оставьте свечу догорать и наберите ванну, положив туда несколько веточек полыни. Полежите в воде с полынью некоторое время, представляя, как все плохое уносит быстрая горная река.
После того, как вы немного отлежались в ванной, намыльтесь новым мылом, приговаривая:
« Вода-сестрица, смой да унеси все злое, все плохое, врагами сказанное в спину или в глаза! Быть мне чистой, злу неподвластной! Истинно!»
Оботритесь новым полотенцем, которое после надо будет унести подальше из дома и сжечь вместе с огарком свечи.
Такая чистка поможет даже от порчи на смерть или от проклятия на вашу семью.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2263237539495152541/
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