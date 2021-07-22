Как самостоятельно снять сглаз и порчу?

Снять с себя негативное воздействие самостоятельно возможно. Для этого существует несколько способов.

Самым простым и действенным способом является обряд-чистка от негативного воздействия, которую можно провести в домашних условиях.

Для чистки вам понадобится:

• высушенная полынь;

• большой кусок нового мыла;

• новое белое полотенце;

• восковая свеча.



В первую очередь необходимо остаться в одиночестве. Проводить чистку можно в любое время, но лучше всего воздействие на энергию проходит ночью. Зажгите свечу, сосредоточьтесь на ее пламени и представьте, как огонь окружает вас плотным коконом, не причиняя вреда или неприятных ощущений.

Удерживая эту картинку в своем сознании, произнесите:

«Пламенем выжигаю и позади оставляю: всю зависть, злость, наговоры, шепотки, порчи, сглазы, ненужные связи! Свеча сгорит — зло прекратит! Истинно!»

Произнесите этот заговор семь раз. Оставьте свечу догорать и наберите ванну, положив туда несколько веточек полыни. Полежите в воде с полынью некоторое время, представляя, как все плохое уносит быстрая горная река.

После того, как вы немного отлежались в ванной, намыльтесь новым мылом, приговаривая:

« Вода-сестрица, смой да унеси все злое, все плохое, врагами сказанное в спину или в глаза! Быть мне чистой, злу неподвластной! Истинно!»

Оботритесь новым полотенцем, которое после надо будет унести подальше из дома и сжечь вместе с огарком свечи.

Такая чистка поможет даже от порчи на смерть или от проклятия на вашу семью.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2263237539495152541/

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