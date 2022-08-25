Эта задачка с 3 чашками может круто «прокачать» ваше латеральное мышление!

Латеральное мышление представляет собой нестандартный, творческий подход к решению задач. Впервые этот термин предложил «гуру менеджмента» Эдвард де Боно в конце 1960-х годов.

Данный тип мышления избавляет от стереотипов, создавая новые модели поиска решения — творческие, оригинальные, зачастую с применением интуиции и даже юмора. Если логическое мышление находит идею, то латеральное развивает её.

Сегодня мы предлагаем вам решить одну интересную задачу, которая способна круто «прокачать» этот навык!

Перед вами находятся 3 пустые чашки. Вам нужно разложить по чашкам 10 кусков сахара

так, чтобы в каждой из них было нечётное количество кусочков. Обращаем ваше внимание, что весь сахар должен быть задействован.

Как вы понимаете, без нестандартного подхода здесь не обойтись! А вы уже догадались, как выполнить условия задачи?

Если поиск решения вызвал у вас трудности, смотрите ответ ниже!

В первую и третью чашки нужно положить по 3 кусочка сахара, а во вторую — 4 куска и третью чашку. Таким образом, в первой чашке будет 3 кусочка сахара, во второй — 7 и в третьей — 3.

А вы нашли решение задачи без подсказки? Как много времени у вас занял поиск ответа? Делитесь своими результатами в комментариях!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2547128189201156900/

А вы знали об этом?

В течение долгого времени ученые полагали, что история о Вавилонской башне — не более, чем миф. Людям в глубокой древности просто не под силу возводить такие высокие сооружения. Однако, последние раскопки показали совсем другое: скорее всего, Вавилонская башня существовала на самом деле. Это мог быть зиккурат Этеменанки, разрушенный и реконструированный несколько раз. Уже во второй половине 7 века до нашей эры архитектор Арадаххешу достроил последний ярус зиккурата, подняв его на целых 91 метр в небо.

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