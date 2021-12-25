10 главных претендентов на звание восьмого чуда света

Когда дело доходит до составления списков, всегда будут споры.

На протяжении десятилетий многие пытались объявить восьмое чудо света, но ни одно из них так и не попало в официальный список. Эти места были выбраны в качестве потенциальных претендентов на получение статуса желанной восьмерки, если список потребуется обновить.

Давайте посмотрим на 10 ключевых претендентов.

Милфорд-Саунд, Новая Зеландия

Фьорд на юго-западе Южного острова, который регулярно называют одним из лучших туристических направлений в мире, является частью национального парка Фьордленд, крупнейшего в Новой Зеландии. Английский поэт Редьярд Киплинг назвал его восьмым чудом света.

Терракотовая Армия

Для гробницы первого китайского императора Цинь Шихуана художники создали тысячи терракотовых статуй солдат, лошадей и колесниц в натуральную величину, чтобы сопровождать его в загробную жизнь. В 1974 году рабочие за пределами города Сиань в провинции Шэньси обнаружили некоторые из этих памятников III века до н. э. при попытке выкопать колодец. С тех пор избранная группа этих статуй появилась в музеях по всему миру.



Армия считается шедевром искусства. Создавая солдат из терракоты или обожженной глины, древние ремесленники придавали им отчетливые черты лица и разные типы бород и усов.

Природный мост, Вирджиния

Высокий уровень мастерства в таком большом масштабе побудил многие новостные и туристические сайты описать памятник, как восьмое чудо света. В 1987 году ЮНЕСКО объявила мавзолей первого императора Цинь объектом Всемирного наследия.

Еще в 18 и 19 веках европейцы совершали однодневные поездки, чтобы осмотреть это геологическое образование в округе Рокбридж, штат Вирджиния. Огромная арка на Чеддер-Крик когда-то была крышей пещеры протяженностью 30 метров. Политик Уильям Дженнингс Брайан однажды назвал природный мост восьмым чудом света, а Томас Джефферсон выкупил 157 акров земли под ним за 20 шиллингов у короля Георга III, назвал мост «величайшим творением природы». Джефферсон построил двухкомнатный бревенчатый коттедж рядом с участком, в котором одна комната была зарезервирована для гостей и окнами выходила прямо на эту достопримечательность. Джон Маршалл, Джеймс Монро, Генри Клей, Сэм Хьюстон и Мартин Ван Бюрен ночевали здесь в качестве гостей.

Розовые и белые террасы, Новая Зеландия

Считалось, что эти потрясающие террасы недалеко от Роторуа в Новой Зеландии были разрушены извержением вулкана в 1886 году. В 2010 году они были обнаружены на глубине 60 метров на дне озера Ротомахана. Розовая и белая террасы были названы многими восьмым чудом света. Если бы только они не были затоплены, любой желающий мог бы воочию засвидетельствовать одно из величайших творений природы. Пока же террасы доступны лишь аквалангистам.

Цитадель Лаферриер, Гаити

Более недавним чудом является Цитадель Лаферриер — крепость, построенная на вершине Гаитянского Бонне и горы Левек в 1820 году. Строительство цитадели началось после Гаитянской революции, первого успешного восстания порабощенных людей против европейских колонизаторов. После революции была построена цитадель, служившая военной крепостью на случай, если французы когда-нибудь вернутся, чтобы снова поработить гаитян.



Эта цитадель была туристическим центром с начала 20 века. Туристические агентства и новостные агентства утверждают, что гаитянцы называют Цитадель Лаферриер восьмым чудом света. Она является частью Национального исторического парка, который в 1982 году стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мостовая гигантов, Северная Ирландия

Более 40 000 взаимосвязанных базальтовых колонн образуют мостовую Гигантов в трех километрах от Бушмиллса в графстве Антрим в Северной Ирландии. Верхушки колонн образовались в результате извержения древнего вулкана и выступают, словно ступеньки, от скал к морю. Самая высокая ступенька возвышается на 12 метров, и большинство из них имеют шестиугольную форму.

Боробудур, Индонезия

Боробудур — это огромный буддийский храм в Центральной Яве, Индонезия, построенный династией Шайлендра в восьмом и девятом веках. Извержение вулкана 1000 года похоронило памятник в вулканическом пепле, и он оставался похороненным до тех пор, пока рабочие не начали его восстанавливать в 20-м веке. Памятник построен как пирамида с тремя отдельными слоями, представляющими три сферы в буддийской космологии.



Первая реставрация произошла между 1907 и 1911 годами. В 1970-х годах ЮНЕСКО снова помогла восстановить его, и эта вторая реставрация была завершена к 1983 году. После реставрации различные источники описывали Боробудур как восьмое чудо света. В 1991 году ЮНЕСКО включила храмовые комплексы Боробудур в список Всемирного наследия.

Водопад Берни-Фолс, Калифорния

Водопад высотой 45 метров получает воду из источников наверху, через которые ежедневно протекает около 100 миллионов галлонов воды. Водопад Берни — главная достопримечательность государственного мемориального парка МакАртур-Берни-Фолс, второго старейшего национального парка Калифорнии. Президент Теодор Рузвельт назвал его восьмым чудом света.

Асуанская плотина, Египет

В 1960-х годах Советский Союз в партнерстве с Египтом (тогда известный как Объединенная Арабская Республика) построил Асуанскую плотину через Нил. На церемонии в честь первого этапа строительства плотины в 1964 году советский премьер Никита Хрущев хвастался, что это будет «восьмым чудом» света.



Его завершение в 1970 году ознаменовало собой первый случай в истории, когда люди могли контролировать ежегодные наводнения Нила, но экологи предупреждают о его воздействии на окружающую среду. Исторически эти наводнения создали плодородную почву в дельте Нила. После завершения строительства плотины плодородие почвы в этом районе снизилось.

Рисовые террасы Банауэ, Филиппины

Более 2000 лет назад люди Ифугао вырезали серию рисовых террас на горах Банауэ, региона на острове Лусон на Филиппинах. Террасы напоминают ступеньки, занимая несколько тысяч квадратных километров вдоль склона горы. Они были частью системы орошения, которую люди Ифугао использовали для выращивания риса.



В 1995 году ЮНЕСКО выбрало некоторые из террас для внесения в список Всемирного наследия. Усилия по восстановлению и сохранению в 2000-х годах помогли сохранить это место и способствовать развитию сознательного туризма.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2376341867672636283/

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