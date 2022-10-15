Почему распался СССР: 10 главных причин, которые сыграли ключевую роль

Чуть более тридцати лет назад прекратило свое существование великое государство СССР. Распад Советского Союза ни кого не оставил равнодушным, многие с ностальгией вспоминают то время.

Несмотря на сложную обстановку в стране, распад СССР стал неожиданным событием как для советских граждан, так и для жителей всего мира. Даже советологи не думали, что в декабре 1991-го года 15 дружественных прежде республик стали самостоятельными и независимыми.

Есть много версий, почему распался СССР. Кто-то винит в этом Горбачёва или Ельцина, другие склонны винить западные спецслужбы. На самом деле нет одной явной причины, на раскол повлияло множество предшествующих факторов.

1) Влияние западных политиков

Незадолго до окончания Второй мировой войны, скончался американский президент Ф.Рузвельт, который был сторонником мирного сосуществования с СССР. Он стремился к справедливому мироустройству после завершения войны. Он, как и остальные руководители союзных государств, желал обеспечить мир между всеми странами, несмотря на явное различие идеологий.

Но все пошло по-другому. После кончины Ф.Рузвельта, на пост американского президента вступил Г. Трумэн. Он был явным «антисоветчиком», сумевшим убедить людей в правильности собственной точки зрения.

Даже те, у кого не было к Советскому Союзу неприязни, оказались тогда на стороне президента США. Они начали реализовывать политику сдерживания влияния СССР в мире. США с союзниками в результате начали «холодную войну». Ими был создан «железный занавес». Это оказалось определенным политическим барьером для СССР. В итоге страна стала изгоем.

Из-за этого СССР пришлось в дальнейшем делать упор на значительный рост военного производства. Это было продиктовано явной необходимостью. Правительство было вынуждено усилить контроль над своими гражданами в стране и за ее пределами. А это обходилось недешево даже для вполне самодостаточной экономики, которая никак не зависела от импорта.

2) Реформы Никиты Хрущёва

Невзирая на все нападки на Хрущёва, в общем и целом период его правления оказался ознаменован наступлением так называемой «оттепели». В это время оказались на свободе многие из политзаключенных. Стало меньше репрессий, чем раньше, исчезли наказания за небольшие проступки. Была сокращена длительность рабочего дня и реализована денежная реформа.

Во время правления Хрущёва произошел расстрел рабочих в городе Новочеркасске. Это привело к завершению советской выборной системы. К преимуществам выборной системы следует отнести возможность отзыва своих представителей с поста, чтобы затем назначить новых. Рабочие завода провели забастовку из-за уменьшения зарплат и роста цен на многие продукты. Они потребовали уволить директора их предприятия.

Но Хрущёв в итоге показал, что рабочие лишены возможности что-то решать, как это происходит в странах с капиталистическим строем. СССР постепенно из рабочего государства стал псевдодемократическим. Любые недовольства рабочего класса могут быть подавлены силовыми методами.

В период правления Хрущёва было принято несколько решений в сферах внешней политики и сельского хозяйства, которые оказались ошибочны. Это вызвало рост продовольственного кризиса в стране и снижение в казне имеющихся в наличии денежных резервов. Начиная с 50-х годов СССР, ранее стремившийся к развитию социализма и коммунизму, начал разворачиваться в направлении построения капитализма. Это пошло вразрез с реализовавшейся ранее в стране политикой, что вызвало к появлению определенных противоречий в обществе.

3) Экономический застой

Пик роста экономики СССР отмечался в 60-х гг. Тогда существовала плановая экономика. За счет ее успешного развития миллионы людей смогли получить благоустроенное жильё взамен барачных построек и коммуналок, которые были у них раньше. Кроме того, советский народ был обеспечен передовой медициной. Активно развивались и многие общественно значимые направления.

Но всё изменилось в 70-е гг., во время правления Л. Брежнева, которые стали именовать «периодом застоя». Уже с самого начала 1980-х гг. эксперты из СССР отмечали уменьшение темпов роста экономики, а также невысокую эффективность применения сырья как ресурса. Во многом отмечалось отставание от стран запада в различных наукоёмких отраслях, и в первую очередь в сфере ЭВМ. Были выражены и проблемы с обеспечением населения продовольствием. Отмечалось увеличение импорта продуктов. В итоге в советской казне проявился значительный торговый дефицит.

Большая часть производства в этот период связана была, прежде всего, с военными отраслями. Но так происходило не по причине желания руководства СССР, а ввиду необходимости поддержания паритета. Со стороны США в направлении СССР в то время постоянно были угрозы. К тому же разведка докладывала о вероятности ядерного удара по СССР.

4) Зависимость от нефти и газа

Осенью 1973-го года начало действовать нефтяное эмбарго в отношении стран, которые поддержали Израиль в Войне Судного дня в конфликте с Египтом и Сирией. Арабские страны - участники ОАПЕК, Сирия, Египет прекратили поставку нефтепродуктов в США. Это вызвало увеличение цен на углеводороды.

СССР, определив для себя в этом массу возможностей, увеличил осуществление поставок нефти в страны Запада. Так, например, в 1970 г. показатели нефтяного экспорта принесли СССР чуть больше 1 млрд. американских долларов, а уже в 1975 г. этот показатель был в 4 раза больше. Приблизительно в этот же период СССР оказался на «нефтяной игле». Случилось это в 70-е годы. В результате страна начала малыми шагами направляться в сторону превращения в «бензоколонку» для стран Запада.

В период с 1979 по 1980 гг. отмечался нефтяной кризис, причиной которого стало постепенное сокращение торговых отношений США и Ирана - основных поставщиков углеводородов в страны запада. Позднее оказался отмечен кризис перепроизводства нефти. И в итоге упали цены на углеводороды. Экономика СССР, которая перестроилась под получение доходов от нефти, в итоге получила достаточно серьёзный удар.

5) Гонка вооружений

Изоляция Советского Союза и наличие риска нападения США, привели к тому, что СССР тратило огромное количество своих средств на создание вооружений. Из-за этого во многом страдала экономика, которая еще не восстановилась после окончания войны. В итоге пришлось работать над восстановлением промышленности, а также жилого сектора. По данным экспертов стран запада в 1989 г Советский Союз в общей сложности вынужден был потратить на оборону порядка 250 млрд. американских долларов. Это в 2,5 раза больше показателя 2016 г. К тому же, в 1989 г. происходили перестроечные процессы и устанавливались отношения со странами запада.

Траты США на армию оказались значительно больше, чем у СССР за счет выгоды, которая была получена по ленд-лизу в ходе Второй мировой войны. Следует отметить также сателлитов, рынки сбыта которых оказались монополизированы предприятиями этой страны. Они могли позволить себе большие затраты на военные цели. Траты стали еще больше после того, как президентом стал Р. Рейган. Он увеличил военный бюджет, и стал вкладывать средства в антикоммунистические правительства, начал лоббировать принятие законов и санкций, которые оказались направлены против государств социалистического лагеря.

Что до космической гонки, она также проявлялась в этот период. И США, и СССР стремились во всем быть первыми. Они в итоге работали над созданием разнообразных дорогостоящих высокотехнологичных проектов. СССР во многом опередил США по разным параметрам, но какой ценой это было достигнуто? На это ушло большое количество денег. Притом что космические исследования не были столь значимы для науки, а также военной сферы. Во многом космическая гонка поставила первоочередной целью осуществление пропаганды. Это наблюдалось и в СССР, и в США. В итоге решался не вопрос науки, а вопрос престижа. Престиж как бы покупался за большие деньги. В итоге это ударило по советской экономике.

6) Война в Афганистане

Важное событие произошло в 1979 г. Тогда советская экономика и без того развивалась медленно, но плюс к этому страна решила под действием международного влияния и под влиянием страха применения санкций, ввести войска на территорию Афганистана. Несмотря на ограниченность советского контингента, страна тратила огромные средства не ведение войны. К тому же, СССР после данного события оказался в большей изоляции, чем это было раньше. При этом СССР ввёл свои войска в Афганистан именно по просьбе его правительства, благодаря чему это не являлось военным вторжением. Это было просто выполнением существовавших у страны обязательств по Договору 1978 года о дружбе и сотрудничестве.

Среди прочих существовавших в этот период времени проблем стоит отметить, что боевики, с которыми СССР сражались, финансировались странами НАТО, а также КНР и исламским миром. Кроме того, сильно развита была пропаганда, в которой СССР оказался выставлен врагом с «кровавым режимом». В данный период времени оказались взращены Усама бен Ладен и ряд иных радикалов, которые в дальнейшем, после того, как они уже остались без существовавшего ранее финансирования, направили гнев в направлении тех, кто натравил их на СССР.

7) "Новая метла метет по-новому"

В ноябре 1982 г. умер Л. Брежнев. Его место занял Ю. Андропов, который являлся ранее главой КГБ. Он был сторонником использования достаточно жёстких методов. В частности, в период его правления отмечалась серьезная борьба с прогулами. Так, в кинотеатре во время сеанса могли подойти к людям и спросить о месте и графике их работы. Но при этом Андропов стремился избавиться от коррупции во власти и боролся за рост показателей производительности труда. Советские реформы, которые были направлены на демократизацию, названные впоследствии «перестройкой», созданы именно на основании соответствующего указания Андропова.

После Андропова генсеком был К. Черненко. Ему было тогда 72 года. Он свернул реализацию некоторых преобразований, которые изначально были начаты Андроповым. Но некоторые из них он начал развивать и даже расширил. В частности, он стал вести борьбу с проявлениями теневой экономики. Им оказался предложен ряд реформ, позволяющих улучшить качества жизни советских людей. Они не были реализованы, так как Черненко также вскоре умер в 1985 г.

Происходившие смены курса политики в итоге только мешали и без того развивающемуся в условиях серьезного кризиса СССР.

8) Перестройка

Реформы по демократизации общества по сути являли собой изменение ранее намеченного правительственного курса. Они в результате привели к появлению общественного резонанса. Общество оказалось разделено на сторонников и противников проведения реформ.

Правительство со своей стороны стало постепенно ослаблять цензуру. В итоге люди начали понимать, что СССР - далеко не самое идеальное общество. Им рассказывалось о неэффективности производства, а также проявлениях авторитаризма и прочих недостатках СССР.

В этот период появилась многопартийность. Но это шло вразрез с существовавшей советской Конституцией СССР и устройством страны, так как она была социалистической. По логике, в СССР не могло быть тех, кто добивался достижения капиталистических, а также националистических идей.

В этот период в числе прочего началась либерализация экономики страны. Она развивалась в направлении дальнейшего развития рынка. Но при этом она вобрала в себя много худшего и от плановой экономики, и от рыночной.

В итоге появилось множество проблем. Это и недостаток продовольствия, и намеренная утилизация продукции на основании указаний заинтересованных в кризисе управляющих, которые пришли к власти позже. Об этом сейчас встречаются новостные сюжеты периода перестройки. В этих сюжетах журналисты различных независимых изданий находили огромное количество одежды и еды, которые были выкинуты на глухие свалки.

9) Осень народов

В 1989 году осенью после перестройки и начала реализации политики гласности, в большей части стран Варшавского договора, которые являлись сателлитами СССР, произошла смена власти. Союзники СССР отвернулись от страны и начали развивать свои демократии. Вначале от блока отошла Польша, а потом Венгрия и ГДР. В Чехословакии произошла «Бархатная революция». Там от власти отошли коммунисты. Позднее те же процессы коснулись Румынии, а также Албании.

СССР в итоге оказался без сферы влияния. На территории Европы баланс сил сместился в направлении НАТО. В июле 1991 г. оказалась распущена Организация Варшавского договора. Советские люди увидели, что при помощи выборов можно поменять власть и в итоге решить накопившиеся в государстве и социуме проблемы. Для них это стало предполагаемой иллюзорной возможностью.

10) Национализм - зло СССР

Нередко говорится о том, в Советском Союзе существовала дружба между различными народами и не было национализма. На ранних этапах развития СССР, вероятнее всего, именно так и было. Но в дальнейшем, во время существования позднего СССР, постоянно росли противоречия между народами. Это коснулось в том числе Прибалтики, включенной в СССР перед началом Второй мировой войны. В 1989 г. здесь прошла акция под названием «Балтийский путь», посвященная необходимости обеспечения независимости государств Прибалтики. В результате радикальные движения начали пропаганду, коснувшуюся решения вопросов отделения от Советского Союза. Весной 1990 г. от СССР отошла Литва - первая из числа прибалтийских республик.

Национализм в Прибалтике был относительно мирным, а на территории Кавказа межэтнические противоречия, которые копились десятки лет, в итоге проявились в достаточно жесткой борьбе. В частности, это было противоборство Азербайджана и Армении и т.д.

Те же процессы начали происходить и на территории Средней Азии под руководством лидеров движений, которые видели для себя выгоду в своей независимости от СССР. Государство разваливалось. И итог ему подвело Беловежское соглашение 1991 года и подписание договора руководителями России, Украины и Беларуси. В итоге появилось СНГ и 15 новых государств.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно.

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д. Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик. Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ.

На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был по своей сути утопическим и рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации.

Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!

Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! Безусловно, если бы не целеустремленная и последовательная политика выдающегося государственного деятеля современности президента Путина, этот план давно уже осуществился бы !

К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ!

Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее.

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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