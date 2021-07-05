Сусанин не заводил поляков в дебри. Как все было на самом деле

Большинство, несомненно, уверено в том подвиге Ивана Сусанина, о котором слышали с детства. Как во времена Смутного времени костромской герой завёл поляков в лесные дебри, чтобы не дать им добраться до выбранного Земским собором юного русского царя Михаила Романова.

Но правда в том, почти всё сказанное о нём неправда.

Легенда

Смутное время – период в истории России, продолжавшийся с 1598 года (год гибели Фёдора Ивановича, сына Ивана Грозного, не оставившего наследников) по 1613 (год избрания на московский престол Михаила Романова). На русский престол претендовал и Сигизмунд III, польский король. Именно его отряд, по легенде, должен был провести после многочисленных пыток к Михаилу Фёдоровичу простой русский крестьянин Иван Сусанин. Молодой царь, которому на тот момент было 16 лет, скрывался в Ипатьевском монастыре.

Но Сусанин вместо того, чтобы указать полякам дорогу, повёл их в совершенно противоположном направлении. Вражеский отряд был заведён в дремучие лесные чащи. Как только обман раскрылся, крестьянин был зарублен, а поляки так и не смогли выбраться из леса.

Скорее всего, вы слышали именно эту версию популярной легенды. Вот только в единственном источнике, который повествует о подвиге Сусанина, нет ни слова о лесе и гибели польского отряда.

Жалованная грамота

«Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме, и в те годы приходили в Костромский уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина литовские люди изымали, и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти…»

В этой жалованной грамоте, выданной в 1619-м году зятю Сусанина, Богдану Собинину, говорится лишь о том, что костромской крестьянин, несмотря на пытки поляков, не выдал местонахождение царя. В ответ на этот подвиг царь повелел освободить Собинина с женой, детьми, внуками и правнуками от всяких податей и обязанностей. Кроме того, зять Сусанина получил половину деревни Деревнищи недалеко от Домнина.

Откуда взялась легенда?

Встаёт вопрос, откуда в таком случае взялась знакомая нам версия подвига Сусанина? Как из истории крестьянина, «не сдавшего» местоположение царя, вышла легенда о мужике, который завёл польский отряд в непроходимые дебри?

Интересно, но вплоть до начала XIX в. никто толком и не слыхивал об Иване Сусанине. Лишь в 1792-м году он появился на страницах «Собраний исторических известий, относящихся до Костромы» за авторством полковника Ивана Васькова. Затем Афанасий Щекатов, российский учёный-географ, отразил подвиг Сусанина в «Географическом словаре» 1804-го года. Но больше всего его популяризации способствовали поэма Кондратия Рылеева «Иван Сусанин» 1822 года (которая до сих пор есть в школьной программе) и опера Михаила Глинки 1836 года – «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». В обоих этих произведениях фигурируют знакомые нам события из легенды.

««Сусанин!— вскричали,— что молишься богу?

Теперь уж не время — пора нам в дорогу!»

Оставив деревню шумящей толпой,

В лес темный вступают окольной тропой.

Сусанин ведет их... Вот утро настало,

И солнце сквозь ветви в лесу засияло…

«Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал.

«Туда, куда нужно!— Сусанин сказал.—

Убейте! замучьте!— моя здесь могила!

Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!..»

И, как это часто бывает, красивая, но не подтверждённая источниками легенда, которую изложили в поэме и опере, быстро стала популярной. Впрочем, одного обстоятельства она не меняет – подвиг Сусанина. Пусть и не такой, о каком мы привыкли слышать, но он всё же был – несмотря ни на что, простой русский крестьянин отказался сотрудничать с врагом и предпочёл пытки и смерть предательству.

Настоящий герой Отечества!

Источник : https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43354625101/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В первую очередь хотелось бы посоветовать автору этой примитивной статьи при написании таких исторических статей уделять больше внимания историческим документам, а не думать о количестве прочитавших эту статью людей, которых он своей «необоснованной сенсацией» разводит как лохов !Писать так коротко и бездарно о таком «народном герое» , как Сусанин, просто непозволительно и даже стыдно для такого ,казалось бы, «продвинутого» сайта, как Абсолютный рейтинг! Видимо поэтому, автор этого «популярного» сайта запрещает комментировать свои статьи знающим респондентам, против которых он просто беспомощен и жалок, в результате чего ему легче обманывать бедных подписчиков !

Сейчас это может показаться невероятным, но ,действительно,больше двухсот лет о подвиге Ивана Сусанина в России практически никто не знал, а многие исследователи ,вообще, считали эту история мифом. Первым критиком официальной версии подвига Сусанина стал в 1862 году профессор кафедры русской истории Петербургского университета, академик Николай Костомаров, который в одной из своих

статей усомнился в общепринятой истории подвига.

Костомаров однозначно утверждал, что история с Сусаниным — миф и его памятнику не место среди истинных героев России, поскольку он не совершал никакого подвига, а случайно попал под сабли какой-то банды разбойников, забредшей в этот глухой уголок Костромской земли. И только благодаря ловкости его родственников, подсунувших царю челобитную о мнимом подвиге предка, он стал известен России как герой.

Профессионал высокого класса Костомаров выявил практически все слабые места официальной версии жизни и смерти Сусанина. В первую очередь польский король не мог дать такое задание, поскольку Михаил Романов на момент смерти Сусанина был лишь одним из претендентов на престол, а пока еще не царем. Поэтому его убийство не помогло бы сохранить русский трон для польского короля или его сына.Вместе с тем не логично утверждать, что Сусанин отдал жизнь за претендента на престол, а не царя!

Не надо также забывать, что этнических поляков в войске захватчиков было не более 30%, остальные были литовцами, беларусами, украинцами и немцами.Именно поэтому ,думаю, можно в какой-то степени согласиться с историком Иероноима Граалем , который заявил :«Единственное, что меня немного смущает в изложении событий времен Смуты, — это упор на польское происхождение захватчиков». Вместе с тем 4 ноября 1612 года поляки и литвины уходят на запад и все имеющиеся отряды Речи Посполитой отступают от Москвы в сторону границы, поэтому вызывает сомнение их вояж в то время под Костромой!

Кроме того, болото, где погиб Сусанин, сравнительно небольшое, всего 5 км в самом широком месте, и вполне проходимое, тем более зимой. Убийцы легко смогли бы оттуда выбраться по той же проложенной своими повозками и конями в лесу колее.Немаловажно также, что почти с любого места "непроходимого" болота виден купол церкви в соседней деревне Домнино. Да и кто мог бы рассказать про подвиг Сусанина, если он сам якобы вместе с поляками погиб на месте ?

Несостоятельность версии с болотом отметает и российский журналист Александр Трифонов, побывавший в родных местах Сусанина, когда в советские времена, исследуя болото, археологи тогда не нашли никаких следов утопших поляков и Сусанина.Таким образом, версия с болотом автоматически отпадает.

Довольно сомнительным выглядит и то, что ни в одном историческом источнике фактически нет упоминания непосредственно о подвиге Сусанина. Только один документ - «Жалованная грамота» крестьянину села Домнино Богдашке Собинину от царя Михаила Романова в 1619 году упоминает об Иване Сусанине, отце Антониды Сусаниной, жены этого Богдашки. И ,вообще, могло ли стать такое чудо, что некий крестьянин мордвин вдруг единственный в глухой деревушке знал о месте расположения царя, который в то время скрывался в хорошо укреплённом Ипатьевском монастыре?

Исходя из всего этого , возникает логический вопрос — кто же на самом деле убил несчастного Ивана Сусанина и за что. Существует версия, согласно которой в 1613 году за царем Михаилом вообще никто не охотился и не было никакого польско-литвинского вооруженного отряда. А была шайка разбойников, одной из жертв которой и оказался Иван Сусанин. А прибыли в Домнино заезжие молодцы, чтобы поживиться у мужиков провиантом и фуражом для уставших коней. Прижимистый же староста Сусанин ничего даром давать не хотел и тогда незваные гости лишили его жизни.

Один из авторитетнейших историков России – Сергей Соловьев также считал, что Сусанина мучили не литовцы или поляки, а именно казаки или разбойники. Кроме того, кропотливо изучая архивы, он однозначно нашел доказательства тому, что в данный период никаких военных действий в районе Костромы не происходило!

В 2005 году Кострому облетела сенсационная новость: во время археологических раскопок древнего Исуповского некрополя найдены, по всей видимости, останки народного героя Ивана Сусанина и все якобы сходится: «тип черепа, наследственные болезни, аномалии строения тела». Однако молекулярно-генетическая экспертиза живых и мертвых родственников героя не дала положительных результатов.

Несмотря на все вышесказанное, образ героя-крестьянина, спавшего царя-батюшку, до сих пор продолжает жить и сердцах людей. Первую оперу о подвиге Ивана Сусанина написал композитор и дирижёр итальянского происхождения Катерино Кавос в 1815 году. Двадцать лет спустя русский композитор Глинка написал оперу «Жизнь за царя». Обе оперы шли одновременно в Большом театре Санкт-Петербурга, а Осип Петров, обладатель выдающегося баса, исполнял партию Ивана Сусанина в каждой из них. В 1939 году по личному указанию Сталина опера Глинки была переименована в «Ивана Сусанина». Одновременно в новом либретто упоминание о подвиге ради царя исчезло и персонаж домнинского старосты символизировал героизм простого русского человека!

Особенно же стали вспоминать про Сусанина во время Великой Отечественной войны, когда палачу народов Сталину стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу. Именно поэтому 9 ноября 1941 года в своей знаменитой речи Сталин был вынужден предложить народу страны Советов вдохновляться мужественным образом великих предков: Сусанина, Невского, Суворов и т. д.(правда, у ортодоксальных коммунистов этот список вызвал негодование!).

Любопытно, что по декрету Совета народных комиссаров в 1918 года большевистские вандалы разрушили памятник Сусанину в Костроме, воздвигнутый в 1851 году по проекту скульптора В.Демут-Малиновского, сбросив на землю фигуры царя и его спасителя Сусанина, а на постамент водрузили деревянный обелиск с портретами одиозных революционных деятелей (Маркса, Ленина и др.)! И только в 1967 году на месте разрушенного кровожадными нехристями большевиками впамятника Сусанина в городском сквере Костромы был установлен новый памятник национальному герою России работы скульптора Н.Лавинского .

К сожалению, история России полна мифов и фальсификаций , а история Ивана Сусанина стала одним из главных из этих мифов!Вместе с тем Сусанин, подобно Чапаеву, также стал персонажем многочисленных анекдотов — порой довольно кощунственных. Например, в советское время был популярен анекдот, в котором говорилось о последних перед казнью отчаянных словах якобы случайно заблудившегося в лесу Ивана Сусанина «А где же все-таки эта чертова дорога?»!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Кто развязал Отечественную войну в 1812 году(https://otari.mirtesen.ru/blog/43559868588/)

Декабристы — величайший миф русской интеллигенции(https://otari.mirtesen.ru/blog/43559868588/)

Можно ли считать Александра Невского «Именем и честью Матушки-России»?