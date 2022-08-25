Парень не делает предложение: причины, советы и рекомендации психологов

Уже с первых дней знакомства девушка начинает воспринимать своего потенциального партнера в качестве возможного будущего мужа. Она продумывает, как он сделает ей предложение и как они вместе проведут свою жизнь.

Однако очень часто происходит так, что отношения длятся уже несколько лет, а партнер все так и не планирует их узаконить. Мужчина может говорить о своих чувствах, признаваться в любви и вечной верности, однако при этом он почему-то не хочет идти под венец.

Разумеется, спрашивать его напрямую хочется не каждой девушке. Однако очень сложно самостоятельно понять, почему партнеры уже долго вместе живут, а парень не делает предложение. Ситуация осложняется беременностью и другими факторами. В такие моменты женщина и вовсе оказывается в очень сложном положении. Она не понимает, почему, даже при самом серьезном доказательстве любви партнеров, мужчина все равно пытается уходить от разговоров о свадьбе.

На интуитивном уровне понять, почему парень не делает предложение, невозможно. А говорить по душам не хочется. Что делать в этой ситуации? Лучше всего рассмотреть все возможные варианты и попробовать понять истинные причины избегания брака избранником. Психологи выделяют несколько основных причин, из-за которых мужчины действительно страшатся брака.

Страх

Из-за них чаще всего представители мужского пола предпочитают отказаться от узаконивания отношений.

Некоторые парни действительно хотят узаконить отношения и любят свою половинку настолько, что мечтают провести с ней всю жизнь. Однако в отличие от представительниц прекрасного пола каждый парень относится к такому вопросу более серьезно и считает, что это шаг, который сопряжен с многочисленными проблемами. Пока женщина мечтает о том, какая счастливая и радужная жизнь ее ждет с любимым мужчиной, парня начинают одолевать миллионы сомнений. Особенно страшно становится тем, чьи девушки находятся в положении. Если любимая беременна и парень не делает предложение, то нужно понимать, что в его голове роятся многочисленные мысли о том, как вырастить ребенка и подарить счастье своей второй половинке. Многие не готовы к такому шагу и предпочитают просто расстаться с девушкой, о чем впоследствии некоторые мужчины горько жалеют.

Кроме этого мужчина боится, что после замужества женщина преобразится не в лучшую сторону и начнет всячески ограничивать его, вести себя неподобающим образом, напоминая больше мать, нежели возлюбленную. Многие полагают, что после того, как парень делает предложение руки и сердца, он навсегда превращается в безмолвного раба, который должен во всем потакать своей избраннице. Отсюда появляются опасения того, что мужчина может просто не справиться с такой семейной жизни.

Многие мужчины опасаются, что после узаконивания отношений могут возникнуть многочисленные вопросы касательно уборки квартиры, зарабатывания денег и т. д., решение которых приводит к ссорам, недопониманию, обидам.

Не хочется быть обязанным

Когда отношения находятся на стадии романтических свиданий и мужчины возвращаются домой по вечерам одни, то они чувствует себя свободно. Однако многие из них понимают, что после замужества ситуация изменится и появится множество различных бытовых обязательств.

Разумеется, первое время женщина будет пытаться брать на себя всю ответственность и выполнять основные домашние дела. Со временем ее раздражение будет расти, и она начнет требовать помощи от мужчины. Именно это очень часто объясняет тот факт, почему парень не делает предложение. После замужества он автоматически становится обязан предоставить своей супруге счастливую жизнь и помощь во всем, чем она занимается. Разумеется, есть много семей, где представители сильного пола отказываются от этих обязанностей и чувствуют себя довольно счастливо. Однако в глубине души каждый понимает, что брак – это союз двух людей, которые должны полностью отдаваться своему браку.

Нет стабильности

Это еще одна распространенная причина того, почему парень не хочет делать предложение. Любой мужчина понимает, что замужество – это обязательство не только моральное, но и финансовое. Следующий шаг после свадьбы – это покупка совместной квартиры, ее обустройство и подготовка к рождению ребенка. Все это требует определенного материального фундамента, который возможно отсутствует у мужчины.

Представитель сильного пола, возможно, просто боится осуждения окружающих и того, что он не оправдает надежд своей возлюбленной. Пока парень находится в стадии жениха, он не обязан полностью обеспечивать свою девушку и думать о том, как и на что будет жить его семья.

Поэтому некоторые представители сильного пола предпочитают сначала построить карьеру и накопить нужное количество денег, а уже потом вести возлюбленную под венец.

Не нагулялся

Такое часто происходит, когда отношения начинают развиваться в довольно раннем юношеском периоде. Сначала мужчине кажется, что он любит свою девушку больше всего на свете и не готов променять ее ни на кого другого. Однако с годами он начинает думать, что вокруг еще огромное количество женщин, но после брака он автоматически «перекрывает себе кислород» и уже не сможет оценить прелести свободной жизни.

Решение, делать ли парню предложение, дается ему все сложнее. Возможно, он никогда не пойдет на измену, однако сама мысль того, что возможно он не до конца насладился разгульной жизнью, очень сильно мучает многих мужчин.

Вечный холостяк

Если парень долго не делает предложение, то, возможно, он относится именно к этой категории мужчин. Такие представители сильного пола настолько сконцентрированы на своей жизни и комфорте, что не готовы внести в нее хотя бы минимальные изменения.

Такие парни привыкли самостоятельно принимать решения, ни с кем ни советуясь, жить в тех условиях, в которых они привыкли, и в том режиме, который больше всего им нравится. Холостяк не хочет менять свои вкусовые предпочтения или увлечения. Если после работы он привык приходить и смотреть фильмы, то для него становится настоящей катастрофой то, что ему придется отказаться от своего распорядка.

Семейные отношения таким молодым людям не нужны. Однако если парень не делает предложение и откровенно признается в том, что ему нужна не жена, а просто подруга, с которой можно хорошо провести время, то часто девушки потеряют к нему интерес. Поэтому холостяки предпочитают придумывать многочисленные оправдания своему нежеланию жениться.

Негативное отношение к свадьбе

К сожалению, так сложилось, что для мужчин брак представляется чем-то средним между тюремным заключением и жизнью с акулами. Если дама смотрит на фото, как парень делает предложение девушке, то ее такая картина умиляет и вызывает самые приятные эмоции. Мужчина же видит на такой картинке узника, который перечеркнул свою жизнь и теперь ему предстоят адские муки.

Существует огромное количество шуток о мужьях и женах, связанных со свадьбой и жизнью после нее. Некоторые парни настолько сильно начинают убеждать себя в том, что брак - ужасное явление, что для них это автоматически становится истиной. Они начинают смотреть на друзей, которые обзавелись семьей, и видят как те перестают проводить время в компании товарищей. Поэтому некоторые молодые люди автоматически начинаю делать вывод, что брак является практически наказанием за грехи.

Неудачный опыт

Такая причина, когда парень не делает предложение девушке из-за неудачного опыта в прошлом, встречается очень часто. Если мужчина уже когда-то был женат, и семейная жизнь абсолютно не совпала с его фантазиями, то он будет с огромной опаской идти под венец в следующий раз. Возможно, в его жизни встретилась дама, которая предала его или вела себя совершенно неподобающим образом. В такой ситуации он автоматически будет ожидать такого же поведения и от следующей пассии. Поэтому, если парень не делает предложение, стоит уточнить, не было ли у него печального опыта в семейной жизни. Возможно в детстве он прошел через развод родителей. Это также могло оставить в его памяти негативный отпечаток о семейной жизни.

Мнение родителей

Такая ситуация встречается очень часто, если речь идет о молодых партнерах, а также в том случае, если у мужчины есть богатые родители, которые манипулируют им при помощи возможного наследства.

Если родителям не понравилась избранница своего сына, то они ставят его в ситуацию, когда он должен метаться между родными и своей любимой. Очень часто родители высказывают свое мнение в форме ультиматума и говорят о том, что лишат сына наследства или каких-то других благ, если он все-таки остановит выбор на неприятной им даме. В этом случае мужчина может отказаться от свадьбы, не желая терять финансовое благосостояние.

Некоторые парни слишком привязаны к своим родителям. Их мнение настолько важно для молодых людей, что проще отказаться от любимой, чем перечить родственникам.

Независимо от причин, по которым парень не делает предложение, каждая женщина хочет знать, как вести себя в такой ситуации, и можно ли что-то изменить.

Откровенный разговор

Бабушки, тетушки и прочие пожилые дамы, которые по умолчанию являются более опытными в семейных вопросах, всегда советуют ни в коем случае не спрашивать мужчину напрямую. Однако психологи рекомендуют не прислушиваться к таким советам. Дело в том, что только откровенный разговор и обсуждение совместных планов на ближайшее будущее поможет хоть как-то прояснить ситуацию.

Нужно понимать, что только женщины склонны всячески намекать мужчинам о причине своей обиды или нежелания делать того или другого. Представители сильного пола отличаются в этом от дам. Они никогда не станут писать слезливые статусы в социальных сетях или намекать возлюбленной на свои предпочтения. Парни предпочитают говорить обо всем открыто. Отвечать на вопросы они будут только в том случае, если задавать их напрямую.

Во время беседы стоит объяснить партнеру, что брак – это следующий этап в развитии отношений. Кольцо на пальце не изменит жизнь супругов, которые уже и так отлично знают друг друга. Нужно помнить и о том, что если влюбленные решат завести ребенка, то при оформлении документов, поступлении в школу малыша и прочих юридических процедурах мужчина будет вынужден столкнуться с многочисленными проблемами. Кроме того, не будет понятен статус мужчины по отношению к ребенку.

Страх потери

Если мужчина не готов к серьезному шагу, можно попробовать его подстегнуть. Если женщина создаст иллюзию того, что она потеряла к нему интерес, и отношения вовсе находятся на грани, то мужчина попытается сделать все, чтобы привязать свою возлюбленную к себе. В этом случае он забудет о страхах, и навязанная мысль о том, что супружеская жизнь сопряжена с мучениями, исчезнет сама собой.

Однако ситуация может обернуться и другим образом. Если парень не уверен в себе или слабоволен, то он расценит подобное поведение дамы как сигнал о том, что у нее полностью остыли чувства. В такой ситуации он может просто отступить.

Взять инициативу на себя

Этот способ подходит смелым женщинам, готовым к тому, что события могут развиваться не по плану. Если мужчина сам оттягивает с предложением руки и сердца, стоит попробовать сделать этот шаг самостоятельно.

К слову, в Европе есть официальная традиция, согласно которой женщина может сама сделать предложение своему партнеру 29 февраля. Парень в этот день не имеет права отвечать отказом. Если обыграть эту веселую традицию в шутливой форме, то можно получить отличный результат.

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А вы знали об этом?

Обрезание крайней плоти считалось необходимым с Ветхозаветных времен. Согласно заповеди, которую праотцу евреев Аврааму дал сам Бог-Творец, это знак договора между человеком и Всевышним. Господь завещал обрезать крайнюю плоть каждому еврейскому младенцу на восьмой день после рождения. Те же, кто отказывался это сделать, навсегда изгонялись из еврейского народа за нарушение завета, поскольку отныне обрезание отличало евреев от прочих людей и означало «избранных Богом из всех народов».Через обрезание веками проходили все мужчины народа Израилева, включая самого Иисуса Христа – младенцем он был обрезан на восьмой день, в честь этого в православии даже установлен праздник Обрезания Господня, который празднуется 14 января по Григорианскому календарю.

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