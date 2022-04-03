Пережить измену: 5 спасительных приемов

Вы оправились от первого шока, связанного с неверностью партнера, но время идет, а боль не утихает. Вы боитесь, что уже никогда не сможете забыть, простить, и что отношения испорчены безвозвратно. Это не так.

«Многие из моих клиентов приходят на прием с подобной проблемой, — рассказывает семейный психотерапевт Эндрю Дж. Маршалл. — Пережив измену любимого человека, они решают сохранить отношения, но даже если с виду в паре все хорошо, многие все равно в мыслях периодически возвращаются к случившемуся и не могут до конца простить партнера».

В таких случаях он советует записывать и анализировать свои мысли и эмоции, так как это поможет ими управлять. А в работе с такими клиентами он использует подход, основанный на пяти простых приемах.

ПРИМИТЕ СВОИ ЧУВСТВА

Пожалуйста, не упрекайте себя за то, что не можете волшебным образом оставить все это в прошлом и жить дальше, как ни в чем не бывало. Возможно, неверность мужа стала на данный момент самым большим потрясением в вашей жизни и она представляет серьезную угрозу для вашего благополучия, так что я не удивлен, что боль то и дело возвращается, а в голове вертятся одни и те же мысли. И вы по-прежнему не можете взять в толк, как эта чудовищная измена вообще могла случиться.

Прием №1

Назовите свои чувства вслух, вместо того чтобы позволять им без конца бурлить где-то внутри, — это действительно помогает. Скажите себе: «Я чувствую злость, я беспокоюсь, я растеряна» или что-то другое. Вам ничего не придется делать с этими чувствами — достаточно их признать.

Иногда я прошу своих клиентов начать вести дневник чувств, где они фиксируют время, чувство и причину, которая его вызвала в данный момент

Ведите его несколько дней или недель, и вы обнаружите определенные закономерности. Поверьте: если вы замечаете свои чувства, наблюдаете за ними, а не подавляете, они постепенно будут ослабевать и со временем сделаются более управляемыми.

ПОРАБОТАЙТЕ НАД СВОИМИ МЫСЛЯМИ

Многие чувства возникают как результат наших мыслей. Мы склонны верить всему, что вещает наш внутренний голос, как истине в последней инстанции. Однако он часто преувеличивает или соединяет события из разных жизненных ситуаций, чтобы предоставить нам неопровержимые доказательства того, что жизнь кончена. (Я называю это «катастрофическим мышлением».)

Прием №2

Не позволяйте вредным мыслям отравлять вашу жизнь, а для этого запишите их. Пишите так, как будто вам диктует ваш внутренний голос. А когда все напишете, слово за словом, вы увидите, что ничего особенно пугающего-то там и нет. Вернитесь к началу текста и поищите преувеличения. Например, вы написали: «Я так измучилась каждый день думать об измене». Меня бы зацепила фраза «каждый день». Думаю, более точно отражает действительность слово «часто».

Знаю, это совсем незначительное изменение, но зато новое слово воспринимается уже не таким беспомощным, верно?

А потом вы, возможно, захотите добавить несколько уточнений. И напишете: «Я часто думаю об измене и иногда чувствую себя после этого измученной, хотя бывает и так, что после этого мне становится лучше». Догадываюсь, что последний вариант не только более мягкий, но и более точный. Перечитайте еще раз текст и обратите внимание на «всегда», «никогда», «должна», «нужно» и другие слова из категории черно-белой лексики.

ПОДУМАЙТЕ, О ЧЕМ ХОТЯТ СКАЗАТЬ ВАМ ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ

Вы вспоминаете об измене мужа не просто так. Не потому, что вы плохой человек и не способны простить партнера или не хотите сохранить брак. Скорее всего, ваши чувства пытаются сказать вам о том, что какие-то вопросы остались нерешенными и что вашим отношениям необходимо уделить больше внимания.

Например, ваша сексуальная жизнь стала слишком пресной или муж непрерывно конфликтует с дочерью, а вы вынуждены разрываться между ними, как меж двух огней. Если вы продолжите игнорировать эти тревожные сигналы, ваше бессознательное будет посылать их снова и снова.

Прием №3

Вернитесь к дневниковым записям, которые надиктовал вам ваш внутренний голос. После того как вы отфильтровали преувеличения, у вас останется несколько довольно понятных задач.

Например, сбалансировать работу и домашнюю жизнь; выйти куда-то вдвоем, потому что вы не делали этого ни разу за последние пару месяцев. Раз уж вы догадались, о чем говорят вам воспоминания, будет вполне логичным предпринять практические шаги, чтобы эти проблемы решить. Например, выключать телефон после 9 часов вечера или забронировать столик в любимом ресторане.

ПЕРЕСТАНЬТЕ ЖДАТЬ ОТ ПАРТНЕРА НЕВОЗМОЖНОГО

Если какой-то человек работает секретарем в приемной, вы вряд ли будете рассчитывать на то, что он правильно сведет баланс или отлично проведет деловые переговоры. Но я иногда встречаю первооткрывателей, которые ожидают от своего партнера какой-то особенной душевной тонкости, способности осознавать свои и чужие чувства, что никак не соответствует его воспитанию и особенностям характера.

В частности, на вопрос «Зачем тебе был нужен этот роман?» во многих случаях ответы будут невразумительными, просто потому, что до этого момента человека никто не расспрашивал о мотивации. Возможно, вы рассчитываете, что партнер будет вас слушать и сочувствовать даже тогда, когда вы сердитесь, критикуете или стыдите его, в то время как он больше всего нуждается сейчас в работе с терапевтом, который сможет достучаться сквозь панцирь до человека, ищущего поддержки.

Прием №4

Мы склонны видеть своих партнеров такими, какими нам нравится их видеть, а не такими, какие они на самом деле. И еще мы почему-то уверены, что они думают точно так же, как и мы. Хотя девочек растят обычно несколько иначе, чем мальчиков, да и появление детей сказывается на женщинах и мужчинах по-разному. Старайтесь принимать в партнере не только его сильные стороны, но и его недостатки. Отдавайте себе отчет в том, что есть что-то для него невозможное, непосильное.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА

Самая разрушительная из всех эмоций — стыд. Вы будете чувствовать неловкость за недавнюю истерику или выплеск гнева, а еще больше вам станет стыдно за то, что вам изменили, и за то, что вы, судя по всему, недостаточно хороши.

Поскольку это чувство нам неприятно, мы отчаянно стараемся его избежать. Самый типичный способ — пытаться быть во всем совершенными и надеяться, что это защитит нас от возможных страданий в будущем. Мы стараемся быть самыми лучшими для своего партнера и надеемся, что он тоже окажется идеальным раскаявшимся грешником.

А еще я часто встречаю людей, которые рисуют свои отношения до измены как идеальные и потом вдвойне сердятся на супруга, который всю эту идиллию разрушил.

Прием №5

Мне нравится фраза немецкого философа Иммануила Канта: «Из такого кривого полена, как человек, ничего прямого не выстругаешь». Другими словами, мы не можем быть совершенными, потому то мы люди. А когда мы ошибаемся или нам не удается достичь невозможного, мы, тем не менее, стыдимся этого.

Возвращаясь к первому пункту, примите это чувство в себе и проанализируйте мысли, которые возникают по этому поводу. Безусловно, стоит нацелиться на то, чтобы стать лучшей версией себя и чтобы ваш брак стал лучшей версией себя, но, пожалуйста, давайте не будем стремиться к абсолютному совершенству.

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