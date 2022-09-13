Святые Праведные Иоаким и Анна

Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левина, рода Ааронова, и жены его Марии - из колена Иудина. У её родителей было три дочери: Мария, Совия и Анна. Из них первая вышла замуж Мария в Вифлеем и родила Саломию; потом вышла замуж Совия, также в Вифлеем и родила Елисавету, мать Иоанна Предтечи; третья же, Анна, будущая мать Пресвятой Богородицы, вышла замуж за Иоакима, который был родом из Галлии, в город Назарет.
Святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Мессия, Спаситель мира. Родословие его таково: у сына Давида Нафана родился сын Левий, Левий родил Мелхию и Панфира, Панфир родил Варпафира, Варпафир же родил Иоакима, отца Божией Матери.
Супруги жили в Назарете Галилейском (северная часть Палестины) и всю жизнь мечтали о детях, но, по особому Промыслу Божию, святая Анна долго была бесплодна. Они вели праведную жизнь, их соединяла нежная любовь. Ежегодно они отдавали две трети своих доходов в Иерусалимский храм и бедным.
Иоаким и Анна не имели детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели и плакали об этом.Им приходилось переносить презрение и насмешки, так как в то время бесчадие считалось позором. На протяжении 50 лет их брака супруги только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его Волю.
Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж недостоин приносить жертву Богу. Это очень опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Он решил провести в посте и молитве 40 дней и ночей, моля Господа о милости.
Его праведная супруга Анна считала себя главною виновницею постигшего их горя. Узнав о поступке своего мужа, она тоже стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка, обещая принести в дар Богу рожденное дитя.
И молитва святых супругов была услышана: им обоим явился Ангел и возвестил о том, что родится у них Дочь, Которую благословит весь род человеческий.
Зачатие святой Анны совершилось в девятый день декабря месяца в Иерусалиме (в этот день - 9 (22) декабря - Православная Церковь празднует Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы), а 8 сентября у ней родилась дочь, пречистая и Преблагословенная Дева Мария, о рождестве Коей возрадовались и небо, и земля. Иоаким по случаю Ее рождения принес Богу великие дары, жертвы и всесожжения и получил благословение первосвященника, священников, левитов и всех людей за то, что сподобился благословения Божия. Потом он устроил в доме своем обильную трапезу, и все с веселием прославляли Бога.
Подрастающую Деву Марию родители Ее берегли как зеницу ока, ведая, по особенному откровению Божию, что Она будет светом всему миру и обновлением естества человеческого. Посему они воспитывали Ее с такою тщательною осмотрительностью, какая подобала Той, Которая имела быть Матерью Спасителя мира. Они любили Ее не только как дочь, столь долгое время ожидаемую, но и почитали как госпожу свою, помня Ангельские слова, сказанные о Ней, и провидя духом, что должно над Ней совершиться. Она же, исполненная Божественной благодати, таинственно обогащала тою же благодатью и своих родителей. Подобно тому, как солнце своими лучами освещает звезды небесные, уделяя им частицы своего света, так и богоизбранная Мария, как солнце, озаряла лучами данной ей благодати Иоакима и Анну, так что и они были исполнены Духа Божия, и твердо веровали в исполнение Ангельских слов.
До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.
По прошествии нескольких лет после введения Марии во храм святой Иоаким умер в возрасте 80 лет. Святая Анна, оставшись вдовою, покинула Назарет и пришла в Иерусалим, где пребывала около своей Пресвятой Дочери, молясь беспрестанно в храме Божием. Прожив в Иерусалиме два года, она мирно скончалась в возрасте 79 лет, до Благовещения Пресвятой Деве Марии. Слава Дочери открылась ей в вечной жизни.
Память Успения праведной Анны 25 июля (7 августа).
Иоаким и Анна захоронены вблизи будущей гробницы своей дочери, а также могилы Иосифа Обручника, в Гефсиманском саду, под Елеонской горой, неподалеку от Иерусалима. Эти гробницы находились на краю Иосафатовой долины, лежавшей между Иерусалимом и Елеонской горой.
Достоинство и святость праведных Иоакима и Анны
Преклонный возраст праведных супругов показывает, что рождение у них Дочери было действием особого Промысла Божия. В самом Зачатии и Рождении такой Дочери была явлена и сила Божией благодати, и честь Рожденной и достоинство родителей; ибо неплодной и состарившейся женщине родить иначе невозможно, как по силе благодати Божией: здесь действует уже не природа, но Бог, побеждающий законы природы и уничтожающий узы неплодия.
Родиться от неплодных и престарелых родителей – большая честь и для самой рожденной, потому что она рождается не от невоздержных родителей, но от воздержных и престарелых, каковыми были Иоаким и Анна, которые 50 лет жили в супружестве и не имели детей. Наконец, через такое рождение открывается достоинство и самих родителей, так как они после долгого неплодства родили радость всему миру, чему уподобились святой патриарх Авраам и благочестивая супруга его Сарра, родившие, по обетованию Божию, Исаака в старости (Быт. 21:2). Однако, без сомнения, можно сказать, что рождество Богородицы выше рождения Авраамом и Саррою Исаака. Насколько сама рожденная Дева Мария выше и более достойна почести, нежели Исаак, настолько больше и выше достоинство Иоакима и Анны, нежели Авраама и Сарры. Этого достоинства они не сразу достигли, но только усердным постом и молитвами, в душевной горести и в сердечной скорби умолили о сем Бога: и скорбь их обратилась в радость, а бесчестие их явилось предвестником великой чести, и усердное прошение руководителем к получению благ, и молитва – лучшей ходатаицей.
Святых праведных Иоакима и Анны называют «Богоотцы», потому что они являются прямыми предками Господа Иисуса Христа.
Святые Анна и Иаоким не совершили чуда, не понесли мученических и преподобнических подвигов. Они несли иные скорби - скорбь бесплодного одиночества, и терпеливую надежду на Бога, которую они пронести до старости. Терпением и надеждой стяжали праведные Анна и Иоаким своё сокровище в земной жизни. Терпение и надежда увенчались радостью рождества и стали залогом вечной радости в Боге. И нам заповедует Христос Спаситель: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк.21:19).
Традиционно родителям Пресвятой Богородицы молятся о даровании детей.
Тропарь святых праведных Богоотец Иоакима и Анны
Иже в законней благодати праведни бывше,
Младенца богоданнаго породиша нам, Иоаким и Анна.
Темже днесь светло торжествует,
весело празднующи божественная Церковь,
честную вашу память,
славящи Бога, воздвигшаго рог спасения нам в дому Давидове.
Тропарь праведной Анны, глас 4
Жизнь рождшую во чреве носила еси, Чистую Богоматерь, богомудрая Анно. Темже к приятию Небесному, идеже веселящихся жилище, в славе радующися, ныне преставилася еси, чтущим тя любовию прегрешений просящи очищение, присноблаженная.
Молитва святым праведным Иоакиму и Анне
О святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, раб Божиих (имена), на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Таже молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие прешедше. в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.
А вы знали об этом?
Предчувствуя крах Третьего Рейха, еще до окончания войны немцы пытались вывезти из страны как можно больше золота. Вот только сделать это необходимо было незаметно. По приказу Скорцени любимец Гитлера конструктор Фердинанд Порше велел изготовить 500 золотых машин.Тогда из золота для его вывоза изготавливали практически все: и строительные крюки, и кирпичи, и панели, и кастрюли, и сковороды, и котлы, и водопроводные трубы!
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