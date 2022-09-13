Святые Праведные Иоаким и Анна

Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левина, рода Ааронова, и жены его Марии - из колена Иудина. У её родителей было три дочери: Ма­рия, Со­вия и Ан­на. Из них пер­вая вы­шла за­муж Ма­рия в Виф­ле­ем и ро­ди­ла Са­ло­мию; по­том вы­шла за­муж Со­вия, так­же в Виф­ле­ем и ро­ди­ла Ели­са­ве­ту, мать Иоан­на Пред­те­чи; тре­тья же, Анна, будущая мать Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, вышла замуж за Иоаки­ма, который был родом из Галлии, в го­род На­за­рет.

Святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Мессия, Спаситель мира. Ро­до­сло­вие его та­ко­во: у сы­на Да­ви­да На­фа­на ро­дил­ся сын Ле­вий, Ле­вий ро­дил Мел­хию и Пан­фи­ра, Пан­фир ро­дил Вар­па­фи­ра, Вар­па­фир же ро­дил Иоаки­ма, от­ца Бо­жи­ей Ма­те­ри.

Супруги жили в Назарете Галилейском (северная часть Палестины) и всю жизнь мечтали о детях, но, по особому Промыслу Божию, святая Анна долго была бесплодна. Они вели праведную жизнь, их соединяла нежная любовь. Ежегодно они отдавали две трети своих доходов в Иерусалимский храм и бедным.

Иоаким и Анна не имели детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели и пла­ка­ли об этом.

Им приходилось переносить презрение и насмешки, так как в то время бесчадие считалось позором. На протяжении 50 лет их брака супруги только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его Волю.

Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж недостоин приносить жертву Богу. Это очень опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Он решил провести в посте и молитве 40 дней и ночей, моля Господа о милости.

Его праведная супруга Анна считала себя главною виновницею постигшего их горя. Узнав о поступке своего мужа, она тоже стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка, обещая принести в дар Богу рожденное дитя.

И молитва святых супругов была услышана: им обоим явился Ангел и возвестил о том, что родится у них Дочь, Которую благословит весь род человеческий.

Зачатие святой Анны совершилось в де­вя­тый день де­каб­ря ме­ся­ца в Иерусалиме (в этот день - 9 (22) декабря - Православная Церковь празднует Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы), а 8 сен­тяб­ря у ней ро­ди­лась дочь, пре­чи­стая и Пре­бла­го­сло­вен­ная Де­ва Ма­рия, о рож­де­стве Ко­ей воз­ра­до­ва­лись и не­бо, и зем­ля. Иоаким по слу­чаю Ее рож­де­ния при­нес Бо­гу ве­ли­кие да­ры, жерт­вы и все­со­жже­ния и по­лу­чил бла­го­сло­ве­ние пер­во­свя­щен­ни­ка, свя­щен­ни­ков, ле­ви­тов и всех лю­дей за то, что спо­до­бил­ся бла­го­сло­ве­ния Бо­жия. По­том он устро­ил в до­ме сво­ем обиль­ную тра­пе­зу, и все с ве­се­ли­ем про­слав­ля­ли Бо­га.

Под­рас­та­ю­щую Де­ву Ма­рию ро­ди­те­ли Ее бе­рег­ли как зе­ни­цу ока, ве­дая, по осо­бен­но­му от­кро­ве­нию Бо­жию, что Она бу­дет све­том все­му ми­ру и об­нов­ле­ни­ем есте­ства че­ло­ве­че­ско­го. По­се­му они вос­пи­ты­ва­ли Ее с та­кою тща­тель­ною осмот­ри­тель­но­стью, ка­кая по­до­ба­ла Той, Ко­то­рая име­ла быть Ма­те­рью Спа­си­те­ля мира. Они лю­би­ли Ее не толь­ко как дочь, столь дол­гое вре­мя ожи­да­е­мую, но и по­чи­та­ли как гос­по­жу свою, пом­ня Ан­гель­ские сло­ва, ска­зан­ные о Ней, и про­ви­дя ду­хом, что долж­но над Ней со­вер­шить­ся. Она же, ис­пол­нен­ная Бо­же­ствен­ной бла­го­да­ти, та­ин­ствен­но обо­га­ща­ла тою же бла­го­да­тью и сво­их ро­ди­те­лей. По­доб­но то­му, как солн­це сво­и­ми лу­ча­ми осве­ща­ет звез­ды не­бес­ные, уде­ляя им ча­сти­цы сво­е­го све­та, так и бо­го­из­бран­ная Ма­рия, как солн­це, оза­ря­ла лу­ча­ми дан­ной ей бла­го­да­ти Иоаки­ма и Ан­ну, так что и они бы­ли ис­пол­не­ны Ду­ха Бо­жия, и твер­до ве­ро­ва­ли в ис­пол­не­ние Ан­гель­ских слов.

До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.

По про­ше­ствии не­сколь­ких лет по­сле вве­де­ния Ма­рии во храм свя­той Иоаким умер в возрасте 80 лет. Свя­тая Ан­на, остав­шись вдо­вою, по­ки­ну­ла На­за­рет и при­шла в Иеру­са­лим, где пре­бы­ва­ла око­ло сво­ей Пре­свя­той До­че­ри, мо­лясь бес­пре­стан­но в хра­ме Бо­жи­ем. Про­жив в Иеру­са­ли­ме два го­да, она мирно скончалась в возрасте 79 лет, до Благовещения Пресвятой Деве Марии. Слава Дочери открылась ей в вечной жизни.

Память Успения праведной Анны 25 июля (7 августа).

Иоаким и Анна захоронены вблизи будущей гробницы своей дочери, а также могилы Иосифа Обручника, в Гефсиманском саду, под Елеонской горой, неподалеку от Иерусалима. Эти гробницы находились на краю Иосафатовой долины, лежавшей между Иерусалимом и Елеонской горой.

Достоинство и святость праведных Иоакима и Анны

Преклонный возраст праведных супругов показывает, что рождение у них Дочери было действием особого Промысла Божия. В самом Зачатии и Рождении такой Дочери была явлена и сила Божией благодати, и честь Рожденной и достоинство родителей; ибо неплодной и состарившейся женщине родить иначе невозможно, как по силе благодати Божией: здесь действует уже не природа, но Бог, побеждающий законы природы и уничтожающий узы неплодия.

Родиться от неплодных и престарелых родителей – большая честь и для самой рожденной, потому что она рождается не от невоздержных родителей, но от воздержных и престарелых, каковыми были Иоаким и Анна, которые 50 лет жили в супружестве и не имели детей. Наконец, через такое рождение открывается достоинство и самих родителей, так как они после долгого неплодства родили радость всему миру, чему уподобились святой патриарх Авраам и благочестивая супруга его Сарра, родившие, по обетованию Божию, Исаака в старости (Быт. 21:2). Однако, без сомнения, можно сказать, что рождество Богородицы выше рождения Авраамом и Саррою Исаака. Насколько сама рожденная Дева Мария выше и более достойна почести, нежели Исаак, настолько больше и выше достоинство Иоакима и Анны, нежели Авраама и Сарры. Этого достоинства они не сразу достигли, но только усердным постом и молитвами, в душевной горести и в сердечной скорби умолили о сем Бога: и скорбь их обратилась в радость, а бесчестие их явилось предвестником великой чести, и усердное прошение руководителем к получению благ, и молитва – лучшей ходатаицей.

Святых праведных Иоакима и Анны называют «Богоотцы», потому что они являются прямыми предками Господа Иисуса Христа.

Святые Анна и Иаоким не совершили чуда, не понесли мученических и преподобнических подвигов. Они несли иные скорби - скорбь бесплодного одиночества, и терпеливую надежду на Бога, которую они пронести до старости. Терпением и надеждой стяжали праведные Анна и Иоаким своё сокровище в земной жизни. Терпение и надежда увенчались радостью рождества и стали залогом вечной радости в Боге. И нам заповедует Христос Спаситель: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк.21:19).

Традиционно родителям Пресвятой Богородицы молятся о даровании детей.

Тропарь святых праведных Богоотец Иоакима и Анны

Иже в законней благодати праведни бывше,

Младенца богоданнаго породиша нам, Иоаким и Анна.

Темже днесь светло торжествует,

весело празднующи божественная Церковь,

честную вашу память,

славящи Бога, воздвигшаго рог спасения нам в дому Давидове.

Тропарь праведной Анны, глас 4

Жизнь рождшую во чреве носила еси, Чистую Богоматерь, богомудрая Анно. Темже к приятию Небесному, идеже веселящихся жилище, в славе радующися, ныне преставилася еси, чтущим тя любовию прегрешений просящи очищение, присноблаженная.

Молитва святым праведным Иоакиму и Анне

О святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, раб Божиих (имена), на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Таже молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие прешедше. в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.