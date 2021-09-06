Бриллиантовые королевы СССР: 8 известных женщин, владевших коллекциями ювелирных украшений

В советское время стремление к материальным благам считалось верхом неприличия, а в обществе создавался культ скромности и аскетизма.

Правда, это всё касалось простых смертных, а вот представители партийного руководства, знаменитости и их родственники с удовольствием окружали себя не только хорошими вещами, но и драгоценностями.

Среди советских «бриллиантовых королев» были личности довольно известные и влиятельные.

Галина Брежнева

Галина Брежнева.

Драгоценности занимали особое место в жизни дочери Генерального секретаря ЦК КПСС. Она не представляла себе жизни без драгоценностей, относилась к ним с нежностью и страстью, граничащей с манией. Ради приобретения очередного дорогостоящего украшения Галина Леонидовна была готова буквально на всё. Она шла на любые ухищрения, лишь бы получить вожделенные драгоценности в свою коллекцию. Её не останавливали никакие препятствия, Галина Брежнева с лёгкостью соглашалась на любые аферы ради того, чтобы добыть новый экземпляр.

Желавшие добиться расположения Брежнева щедро одаривали его дочь, преподнося красивейшие гарнитуры и камни. К тому же дочь генсека и сама приобретала понравившиеся кольца, серьги или колье. Самое удивительное это то, что Галина Леонидовна всё это носила, ничуть не стесняясь кричащей роскоши.

Людмила Толстая

Людмила Толстая.

Она никогда не скупала драгоценности, однако коллекция её была весьма внушительной. Супруг Людмилы Ильиничны, известный писатель Алексей Толстой, был старше своей жены без малого на четверть века и обожал баловать её. Это он приобретал для супруги самые лучшие драгоценности, в том числе и антикварные. О масштабах и стоимости их можно судить лишь по тому, что в числе украденных у Людмилы Толстой в 1981 году была бурбонская брошь «Королевская лилия», сделанная когда-то по заказу короля Людовика XV.

Людмила Зыкина

Людмила Зыкина.

О богатстве известной советской исполнительницы ходили настоящие легенды. Говорили, будто украшения Людмилы Зыкиной не уступали по стоимости коллекциям, принадлежащим королевским домам Европы. Насколько это правда, неизвестно, но спустя два года после её смерти Сергей Зыкин, племянник певицы, продал её украшения на аукционе, получив за них 31 миллион рублей.

Правда, остальные родственники певицы устроили скандал, и результаты торгов были аннулированы. Предполагалось, что Сергей Зыкин разделит наследство с ними, так как завещания Людмила Григорьевна не оставила. Но продавец вскоре исчез вместе с бриллиантами. А ещё при жизни певицы в 1999 году в её честь был назван алмаз весом в 51 карат, которые сегодня хранится в Алмазном фонде Гохрана России.

Зоя Фёдорова

Зоя Фёдорова.

У актрисы была очень непростая судьба. Роман с иностранцем привёл к аресту певицы и лагерям, в которых она провела почти 10 лет. После освобождения Зоя Фёдорова снова стала играть в театре и сниматься в кино. Позже её имя связывали с «бриллиантовой мафией», участники которой занимались скупкой и перепродажей драгоценных камней.

Сама же Зоя Фёдорова стала коллекционировать ювелирные украшения. Правда, после её трагической гибели все драгоценности актрисы бесследно пропали. По непроверенным данным, часть из них позже видели на Галине Брежневой, но информация эта не была ни подтверждена, ни опровергнута.

Наталья Дурова

Наталья Дурова.

Известная дрессировщица даже не скрывала свою страсть к драгоценностям и могла себе позволить приобрести едва ли не любое понравившееся украшение. В её коллекции был даже уникальный фамильный гарнитур с чистейшими голубыми бриллиантами, принадлежавший в прошлом самой Екатерине II. Общая стоимость драгоценностей и ювелирных украшений Натальи Дуровой исчислялась миллионами долларов.

Еще во столько же оценивалось остальное наследство представительницы цирковой династии, в том числе антиквариат, столовое серебро, старинные иконы. Правда, после смерти артистки цирка все ценности вдруг исчезли и на сегодняшний день следы их найти не могут.

Ирина Бугримова

Ирина Бугримова.

Ещё одна известная укротительница владела несметными сокровищами. Примадонна советского цирка собрала потрясающую коллекцию, в которую входил и бирюзовый гарнитур, изготовленный ещё в XVIII веке. Часть имевшихся у Ирины Бугримовой драгоценностей перешла к ней по наследству, так как она происходила из дворянского рода. Остальные украшения Ирина Николаевна привозила с гастролей, приобретая понравившиеся украшения в разных странах.

К сожалению, в 1981 году, незадолго до Нового года Ирину Бугримову ограбили. Вся бесценная коллекция украшений пропала, а в преступлении подозревали даже Галину Брежневу, якобы пожелавшую получить украшение из коллекции цирковой артистки. Правда, доказать её причастность так и не удалось, хотя в деле был явно замешан возлюбленный Галины Брежневой Борис Буряце.

Ольга Лепешинская

Ольга Лепешинская.

Балерина, на выступления которой очень часто приходил в Большой Театр Иосиф Сталин, собрала собственную коллекцию ювелирных украшений. Она подбирала каждый предмет тщательно и со вкусом, только вот после смерти Ольги Лепешинской все её украшения исчезли. Их пропажу связывают с именем Вячеслава Борульника, который втёрся в доверие к балерине, изначально предложив ей помощь.

Но ещё при жизни Ольги Лепешинской из её квартиры стали пропадать картины и другие ценности, исчезла даже крупная сумма денег с её счета. А после ухода балерины оказалось, что её квартира со всем содержимым была завещана Вячеславу Борульнику. Впоследствии он передал в музей несколько личных вещей Ольги Васильевны, однако судьба большей их части неизвестна.

Светлана Щёлокова

Светлана Щёлокова.

Светлана Щёлокова (в девичестве Попова) познакомилась со своим мужем Николаем Щёлоковым на фронте во время Великой Отечественной войны. Когда же супруг стал очень быстро продвигаться по карьерной лестнице и занял пост министра МВД, его жена вдруг всем сердцем полюбила роскошь и ювелирные украшения. Впрочем, коллекционировала она не только их, но ещё предметы искусства.

Она перезнакомилась едва ли не со всеми директорами ювелирных магазинов столицы и использовала свои связи для приобретения особо интересных экземпляров. Впрочем, она вместе с другими членами «бриллиантовой мафии» интенсивно пополняла свой бюджет, играя на разнице стоимости драгоценностей. Как известно, финал Светланы Щёлоковой был весьма печален – она покончила с собой после того, как её супруга сняли с должности.

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