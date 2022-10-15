Как распознать психически здорового мужчину: 10 признаков

Есть чувство юмора

Это не значит, что он надрывает живот, если у кого-то задралась юбка, или кто-то упал. Он знает, где можно пошутить и как, умеет сказать смешные, но при этом не обидные фразы, а также он умеет смеяться над собой. Хорошее чувство юмора – это козырь мужчины, который говорит о активной работе лобных долей коры головного мозга.

Он умеет готовить

Не обязательно шеф-повар, но хотя бы 2 – 3 блюда готовить умеет, при чем, очень хорошо. Это говорит о том, что он уже не маленький мальчик и вполне может позаботиться не только о себе.

Имеет хобби

У адекватного мужчины обязательно должно быть увлечение - занятие, которое ему по душе, но не до фанатизма, конечно. Но хобби также должно быть полезным – это не компьютерные и азартные игры, не просмотр телевизора и «литрбол» с друзьями.

Связная речь

Психически здоровый мужчина не будет через слово ругаться матом и говорить так, будто он «иностранец». Он не повышает голос и старается решить ситуацию спокойно, знает, где промолчать, умеет завязать разговор и поддержать его.

Занимается спортом

Современный мужчина просто обязан посещать спортзал! Не нужно быть качком – но нужно быть в форме. Точка.

Ест сладкое

Конечно, это не значит, что он должен «запихаться» пирожными.

Но есть сладкое в умеренных количествах, например, шоколад, - нормально. Значит, его нервные клетки получают достаточно питания.

Не белоручка

В наши дни мужчина не только умеет пользоваться дрелью и молотком, но и погладить себе рубашку и сходить за покупками. Это признак самостоятельности и ответственности.

Адекватная самооценка

Нормальный мужчина не будет хвастаться своими победами или наоборот – абсолютно не верить в себя. Что касается внешности, то мужчина с адекватной самооценкой не будет торчать возле зеркала дольше за женщину, а косметики у него не будет столько же или даже больше, чем у вас.

Не зависит от мнения родителей

Для него важно мнение мамы и отца, но решение настоящий мужчина всегда принимает самостоятельно. У него есть свой взгляд на жизнь, свои принципы и желания – именно ими он и руководствуется.

Женщины – это не только секс

Психически здоровый мужчина не буде рассматривать женщин, лишь как сексуальный объект. Он видит в девушках нечто большее, но это не мешает ему восхищаться красотой женского тела.

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А вы знали об этом?

Первый президент Монголии Пелжидийн Генден был одним из немногих коммунистов, открыто противостоявших Сталину. В 1935 году на приёме в посольстве Монголии в Москве сильно пьяный Генден выкрикнул в беседе с генсеком: «Чёртов Сталин, да ты уже стал настоящим царём!», а затем отобрал и сломал его трубку. В 1937 году Генден был обвинён в шпионаже в пользу Японии и казнён.

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