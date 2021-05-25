10 удивительных фактов, которые доказывают, что животные умнее, чем вы можете себе представить

Все знают истории про ворон, которые бросают камни в стаканы, чтобы получить доступ к воде, которая внутри, но знали ли вы, что есть много других животных, которые являются более умными, чем вы можете себе представить?



Учёные уже давно считают исследование умственных способностей животных сложной задачей, поскольку сравнение животных с людьми (или даже другими животными) означает, что можно не обратить внимание на некоторые умные способы, которые они использовали для того, чтобы выжить в своей среде обитания.

То, как животные научились адаптироваться к своей среде, просто невероятно, и вас может удивить, насколько умны их решения проблем на самом деле.

10. У шимпанзе память лучше, чем у людей?



фото: listverse.com



Умственные способности шимпанзе относительно хорошо известны, и поэтому они так часто являются объектом научных исследований. Один из способов изучения памяти шимпанзе — это спрятать еду под цветными коробками перед ними. Животным показали, под какими коробками спрятана еда, затем они должны были указать на коробки, где она есть, и, если там была еда, то они получали в награду вкусняшку. После этого наступил черёд задействовать их память: коробки спрятали на 15 секунд, после чего шимпанзе снова должны были указать, под какими из них есть еда.

В среднем, шимпанзе смогли запомнить 4 предмета, а самый лучший результат — 7. Это звучит не очень впечатляюще, но оказывается, что это очень похоже на то, как с подобными задачами справляются люди.Но на этом память шимпанзе не останавливается. Шимпанзе Аюму (Ayumu) превзошёл человека в некоторых когнитивных задачах! Трём шимпанзе, которых научили располагать цифры от 1 до 9 в порядке возрастания, на экране показали эти цифры в произвольном порядке, затем через короткий промежуток времени цифры спрятали за белыми квадратами. Когда нажимаешь на какой-то квадрат, высвечивается цифра (остальные спрятаны) и снова прячется за квадратом. В задачу испытуемых входило открыть цифры последовательно от 1 до 9. Люди, проходившие этот тест, часто ошибались и не могли запомнить расположение всех цифр, но Аюму не испытывал с этим проблем, успешно запоминая последовательность из девяти цифр.





Но не волнуйтесь: мы всё ещё далеки от «Планеты обезьян».

9. Слоны понимают силу командной работы



фото: listverse.com



Факт того, что слоны — это умные животные, ни для кого не секрет. Их мозг в 3 раза больше, чем человеческий, что означает, что у них также и в 3 раза больше мозговых клеток! На самом деле умственные способности слонов хорошо изучены, и есть свидетельства того, что они могут учиться подражать, сострадать и даже заботиться о других слонах, которым повезло меньше, чем им. Все эти особенности не часто встречаются в животном мире, поскольку многие животные заботятся только о себе.



Что в слонах самое интересное, так это то, что они могут скооперироваться для достижения цели. Исследователи проверили это, поместив еду в коробку, и единственный способ, которым слоны могли достать еду — если два слона одновременно потянут за две разные верёвки. Слоны смогли это сделать и, что ещё более впечатляюще, после того, как слоны поняли, что им нужно действовать сообща для достижения этой цели, они даже не пытались тянуть за верёвки, если рядом не было второго слона. Так что, если вам когда-нибудь понадобится вспомогательный хобот, просто найдите ближайшего слона!

8. Попугаи могут больше, чем говорить



фото: listverse.com



Все знают, что попугаи умеют воспроизводить человеческий язык, но что менее известно, так это то, что некоторые, как полагают, способны также и понимать то, что они говорят. Наилучшим примером этого является попугай Алекс (Alex), чрезвычайно умная птица, имя которой является аббревиатурой английской фразы «Эксперимент с птичьим языком» (Avian Language Experiment). Алекс был настолько умён, что мог правильно отвечать на вопросы шестилетнего ребёнка, за что его прозвали «Эйнштейном среди попугаев».



Алекс мог различать как цвета, так и формы, и отвечал на вопросы о предметах, которые ему показывали. Он умел идентифицировать различные предметы по названию, а также сравнивать их, используя такие слова, как «больше» и «меньше». Когда исследователи работали с другими попугаями, Алекс часто отвечал за них и просил других попугаев: «Скажи лучше». Исследователи полагали, что у него эмоциональный уровень двухлетнего ребёнка. К сожалению, Алекс неожиданно умер в возрасте 31 года, но исследователи заявили о своём убеждении в том, что Алекс реализовал не весь свой потенциал.

7. Дельфины могут подражать действиям человека



фото: listverse.com



Этот заголовок, возможно, звучит немного странно. Интересно, как животное без рук и ног может нам подражать, и этот простой факт — именно то, что делает его интересным. Вы, вероятно, были в зоопарке и видели, как шимпанзе подражают вам или окружающим вас людям, но у них есть «правильные» конечности, чтобы иметь способность делать это.



Оказывается, дельфины тоже могут это делать, используя свои плавники и хвост, чтобы имитировать то, что делают люди. Если человек будет плавать на спине, дельфин сможет скопировать его; если человек скрестит свои руки, дельфин своими плавниками сможет сымитировать это тоже. Что ещё более впечатляет, так это то, что другие чувства дельфинов настолько развиты, что они могут имитировать действия человека, даже если им «завязать» глаза.

6. Некоторые птицы могут планировать будущее



фото: listverse.com



Способность планировать будущее — это то, что отличает человека от других животных: мы умеем эффективно выбирать долгосрочные вознаграждения вместо краткосрочных, то есть мы больше выбираем те действия, которые принесут нам пользу в будущем, нежели те, которые принесут её прямо сейчас. Птицы определённого вида — калифорнийская кустарниковая сойка — тоже на это способны.



Учёные убедились в этом, позволив этим птицам получить доступ к пище и есть её, а затем дали им время на то, чтобы они могли сделать запасы пищи на будущее. Птицы сначала могли поесть, чтобы их текущее эмоциональное состояние (голод) не влияло на решение отложить еду. Они сделали запас еды для следующего утра, продемонстрировав, что думают не только о настоящем, но и способны принимать решения, которые принесут им пользу в будущем.

5. Свиньи умеют пользоваться зеркалом



фото: listverse.com



Использование зеркала часто применяется для того, чтобы понять, может ли животное идентифицировать себя в отражении, и неожиданно мало животных на самом деле способны это делать. Если у вас есть домашний питомец, попробуйте поставить его перед зеркалом и посмотрите, как он отреагирует: некоторые могут даже разозлиться, что в доме находится ещё одно животное! Свиньи способны использовать зеркала для чуть более сложных задач.



Свиней оставили в помещении вместе с зеркалом примерно на 5 часов, чтобы они могли привыкнуть к нему и тому, как оно работает. Затем в том месте, которое свиньям было видно лишь в отражении зеркала, поместили миску с едой. Почти все протестированные свиньи смогли быстро найти эту еду. Это впечатляет, поскольку это означает, что они смогли не только идентифицировать еду в отражении, но и использовать зеркало для того, чтобы распознать особенности окружающей обстановки и понять, что это отражение реального мира.





Свиньи — одни из самых умных животных: они умеют различать случайные каракули от тех, которые они видели раньше, а также передвигать курсор по монитору с помощью своей морды, поэтому, наверное, не должно быть сюрпризом и то, что они умеют так эффективно использовать зеркало.

4. Карликовые шимпанзе могут учиться общаться



фото: listverse.com



Как и шимпанзе, бонобо (или карликовые шимпанзе) также могут выполнять действия, выходящие за рамки того, что от них можно ожидать. Что делает карликовых шимпанзе особенно интересными, так это широкий спектр навыков, которым некоторые из них смогли научиться.



Достоин упоминания карликовый шимпанзе по кличке Канзи (Kanzi), который смог выучить язык жестов и символы, чтобы общаться. Что ещё больше впечатляет, Канзи смог выучить некоторые из жестов, просто просматривая видео с другим умным животным, гориллой Коко (Koko). С помощью символов Канзи может общаться с исследователями только на основе тех символов, которые он выучил.





Однако Канзи может не только общаться: он также научился точить камни, чтобы им перерезать верёвки, с помощью которых открывается доступ к пище. Канзи, также как и другим бонобо, удалось научиться «готовить» с помощью духовки — без того, чтобы исследователи им что-то показывали или обучали. Это добавляет веры идее, что животные могут не только научиться готовить, но и откладывать приём пищи ради улучшения качества еды. Это также предполагает, что животные также могут использовать более продвинутые инструменты помимо палок и камней.

3. Коровы — прирождённые ученицы



фото: listverse.com



Вас может удивить присутствие в этом списке уже второго сельскохозяйственного животного, особенно коровы, животного, не известного своими умственными способностями. Когда смотришь на коров, пасущихся в поле, кажется, что они просто бездумно бродят и щиплют траву, и по большей части так оно и есть.



Но что может стать неожиданностью, так это то, что у коров есть социальные круги: они избегают коров, которые к ним плохо относятся, и становятся друзьями с теми, кто к ним относится хорошо. Интересное открытие, поскольку оно показывает, что коровы на самом деле могут понимать о социальных кругах больше, чем некоторые люди!





Ещё одно удивительное открытие, связанное с коровами, заключается в том, что, когда исследователи награждают коров угощением за то, что те хорошо справляются с задачей, которая перед ними поставлена, у них учащается пульс, и они становятся более энергичны в движениях, чем тогда, когда им дают награду просто так, без причины. Это означает, что коровы, подобно людям, предпочитают получать вознаграждение за то, что они делают, а не просто так.

2. Мимикрия осьминога



фото: listverse.com



Осьминоги немного отличаются от всех других животных в этом списке главным образом потому, что они не млекопитающие, а беспозвоночные, но не позволяйте этому факту влиять на ваше мнение о них. На самом деле осьминоги — пока самые умные беспозвоночные. Они умеют использовать своё странно сформированное туловище, чтобы решать проблемы уникальными способами.



Например, осьминог может крепко держаться за банку и с помощью своих чрезвычайно гибких конечностей открыть её, чтобы съесть содержимое. Может показаться, что большого ума для этого не надо, однако важно помнить, что банки сделаны так, чтобы их открывали руками с помощью больших пальцев, чего нет у осьминогов.





Однако этим их умственные способности не ограничиваются, поскольку осьминоги, обладающие мимикрией, способны успешно копировать других животных, чтобы напугать хищников. Это означает, что, если они видят какое-то существо, они могут адаптировать своё туловище так, чтобы оно было похоже на это существо. Это умение требует как знания своего туловища, так и способности узнавать, как выглядят другие существа.

1. Крысиные лабиринты



фото: listverse.com



Все знают про крыс в лабиринтах: классический эксперимент, когда вы кладёте немного сыра на один край лабиринта, а крысу — на другой край, и смотрите, как она решает эту задачу. Но знали ли вы, что это демонстрирует довольно высокий уровень умственных способностей?



Чтобы добраться до сыра, крысы должны обработать большое количество окружающих их сенсорных сигналов и найти дорогу в запутанном пространстве. Ещё более удивительно то, что, наподобие слонам, крысы демонстрируют альтруизм, помогая другим представителям своего вида. Так что в следующий раз, когда увидите крысу, просто вспомните, что она, возможно, спешит на помощь своему другу!

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2185568097016220202/

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