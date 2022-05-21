Три ошибочные установки, которые мешают вам найти любовь

Рассказываем, какие подходы в отношениях мешают вам их завести, а также разбираемся, как исправить ситуацию.

Нередко бывают ситуации, когда человек хочет отношений, переживает за свое одиночество, а отношения почему-то так ни с кем и не складываются. Обычно в этом случае люди перекладывают проблемы на внешние обстоятельства или на то, что подходящих им мужчин/женщин не осталось. Однако, как правило, проблемы кроются в самом человеке и его установках и подходах, которые и мешают встретить своего человека. Подробнее разбираемся в проблеме вместе с психотерапевтом Артемом Толокониным.

Слишком навязчивое желание найти пару

Когда женщина или мужчина пытаются создать отношения и у них внутри есть страх, что это может не получиться, появляется навязчивое желание. Оно способствует тому, что человек начинает прилагать максимум внешних усилий, чтобы эти отношения у него появились. Но тут появляется обратная сторона медали — включается механизм отталкивания, который рождается из-за навязчивой идеи во что бы то ни стало найти хоть кого-то (порой совсем не подходящего). А секрет кроется в обратном — основной магнит, который притягивает любовь, это как раз внутреннее гармоничное ощущение и понимание, что вы являетесь самостоятельной целостной личностью.

Психологическая неготовность к отношениям

Второй момент, который мешает завести отношения — это неготовность и нежелание делиться любовью и своими эмоциональными и энергетическими возможностями, а также отсутствие ощущения своей ценности и уникальности. Когда человек чувствует себя привлекательным, самодостаточным, жизнерадостным, здоровым, веселым, он начинает нравится окружающим на уровне подсознания. А когда загоняет себя в рамки убеждений, тогда рождается неверный подход к отношениям, который и выливается в одиночество.

Вера в карму и мистические обстоятельства

Глубокая убежденность в том, что человек должен повторить неудачную судьбу своих родителей, вера в сглаз, карму и прочие подобные вещи снижает вероятность зарождения здоровых и гармоничных отношений. Именно поэтому люди нередко довольствуются малым, считают себя недостойными любви и отказываются от тех шансов и возможностей, которые посылает им судьба.

Важно понимать, что неверные подходы и установки порождают неправильные импульсы, которые, в свою очередь, настраивают не на построение крепких отношений, а наоборот, — на их отсутствие. И с ними непременно надо работать.

Если вы в состоянии переосмыслить их самостоятельно, стоит попытаться это сделать — откройте для себя новые увлечения, впитывайте новые знания, позволяйте себе расслабляться и получать удовольствие от каждого прожитого мгновения. Если же вы чувствуете, что в одиночку справиться с негативными установками вы не в состоянии, стоит попробовать обратиться к грамотному специалисту, который поможет проработать проблему и избавиться от привычных паттернов поведения.

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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