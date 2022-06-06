Головоломка, которая застала врасплох многих людей, имеет интересное решение

За последние годы разные головоломки стали очень популярны в Интернете и превратились в своего рода тренд. Пользователи решают примеры, гадают, что не так с картинкой, ищут ошибки.

Задачка, которую мы хотим вам предложить, вызвала особый интерес у пользователей Сети. Некоторые до последнего утверждали, что в этой головоломке нет никакого подвоха. Другие же, наоборот, справились с ней на раз-два. А что насчет вас? Попробуйте попытать свои силы!

На самом деле, головоломка проста, как дважды два. Вы знаете ответ? Нет?

Все проще некуда. На самом деле, ошибка здесь в удвоенном "не":

Как вы видите, ничего сложного в этой головоломке нет. Все дело во внимательности к деталям!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2489842900035963704

А вы знали об этом?

Все мы слышали о Бермудском треугольнике, но, к нашему удивлению, есть еще и Аляскинский треугольник. В этом таинственном треугольнике исчезло бесчисленное количество людей, самолетов и кораблей, которые так и не были обнаружены, и о которых больше никто никогда не слышал. Существует много теорий, пытающихся объяснить, почему пропало так много людей, например, что под этим местом находится энергетическая воронка. И, конечно же, нам следует упомянуть теорию, согласно которой к некоторым исчезновениям причастны мифические существа.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43295242907)

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