                                                                                                            Маринист без моря. Малоизвестные картины Айвазовского, на которых нет моря                                        

Морские пейзажи Ивана Айвазовского более сотни лет радуют глаз зрителей виртуозным исполнением. Художник был настоящим «печатным станком» живописных произведений. В год Айвазовский писал более 100 картин, а общее наследие мастера составляет 6 тыс. полотен.

Анна Никитична Бурназян-Саркизова

Не секрет, что любовь к морю у Ивана Константиновича была с детства. Он родился в Феодосии, где водная стихия поражала воображение мастера. Догадаться нетрудно, почему первым рисунком Айвазовского стал набросок углём на стене его дома, изображающий парусник, качающийся на волнах. Живопись руки Айвазовского легко отличить от его последователей.

Каталикос Хримян Айрик в окрестностях Эчмиадзина

Иван работал в свободной, неряшливой манере. Он использовал технику лессировки, поэтому может показаться, что картины написаны акварелью, а не маслом, так как слои краски очень тонкие. Благодаря такой технике, большинство его полотен не нуждаются в реставрации и они сохранили свой первозданный вид.

Возвращение со свадьбы

Малоизвестные картины Айвазовского. Что он писал?

Гениальность Ивана Константиновича выражалась не только в мастерски написанных морских пейзажах, которые любым способом хотели получить представители аристократии.

В его коллекции также есть портреты, уличные сцены из жизни египтян и зимние ландшафты. Портреты он писал со своих друзей — поэтов, писателей, музыкантов. Вообще, Айвазовский чувствовал себя как рыба в воде среди богемы.

Автопортрет

После того как в Академии художеств был выставлен автопортрет Айвазовского, Наталья Николаевна Гончарова лично подошла к Айвазовскому и отметила его сходство со знаменитым поэтом. Конечно, она имела в виду своего супруга — Александра Сергеевича Пушкина.

Зимние мотивы мастер писал, основываясь на воспоминаниях о днях, проведённых в холодном Питере. Как человек, привыкший к круглогодичному солнцу, он долго привыкал к суровым зимам Северной столицы. Художник с содроганием вспоминал учёбу в Академии художеств, где преподавателям приходилось кутаться в платки, а студенты не снимали куртки даже тогда, когда работали за мольбертом.

Зимний пейзаж

Айвазовский пробовал писать чёрно-белые гравюры белилами и карандашом. В гравюрах его руки́ напрочь отсутствует романтическая приподнятость, но даёт о себе знать реалистическое ви́дение мира. Так, на создание картины «Голодающие идут в Санкт-Петербург», Ивана подтолкнули слова императора Александра III в период 1891 — 1892 гг., когда население гибло от голода.

Голодающие идут в Санкт-Петербург

У меня нет голодающих, есть только пострадавшие от неурожая.

Император Александр III

А вот как ситуацию описывал Лев Николаевич Толстой: Люди и скот действительно умирают. Но они не корчатся на площадях в трагических судорогах, а тихо, со слабым стоном болеют и умирают по избам и дворам... На наших глазах происходит неперестающий процесс обеднения богатых, обнищание бедных и уничтожение нищих... В нравственном же отношении происходит упадок духа и развитие всех худших свойств человека: воровство, злоба, зависть, попрошайничество и раздражение, поддерживаемое в особенности мерами, запрещающими переселение... Здоровые слабеют, слабые, особенно старики, дети преждевременно в нужде мучительно умирают. Лев Николаевич Толстой Предательство Иуды Другая гравюра Айвазовского «Предательство Иуды» была написана им ещё на втором курсе Академии. Когда в возрасте 17 лет он представил её профессорам, они не смогли поверить в то, что студент написал картину сам. Сейчас полотно хранится в Русском музее. В 1845 году Ивану Константиновичу посчастливилось войти в состав экспедиции, следовавшей в Малую Азию и Турцию. Другие художники, которые грезили Восточными сказками, ему обзавидовались. Сцены из каирской жизни