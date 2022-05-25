                                                                                                            Маринист без моря. Малоизвестные картины Айвазовского, на которых нет моря                                        

Морские пейзажи Ивана Айвазовского более сотни лет радуют глаз зрителей виртуозным исполнением. Художник был настоящим «печатным станком» живописных произведений. В год Айвазовский писал более 100 картин, а общее наследие мастера составляет 6 тыс. полотен.
Анна Никитична Бурназян-Саркизова
Не секрет, что любовь к морю у Ивана Константиновича была с детства. Он родился в Феодосии, где водная стихия поражала воображение мастера. Догадаться нетрудно, почему первым рисунком Айвазовского стал набросок углём на стене его дома, изображающий парусник, качающийся на волнах. Живопись руки Айвазовского легко отличить от его последователей.
Каталикос Хримян Айрик в окрестностях Эчмиадзина
Иван работал в свободной, неряшливой манере. Он использовал технику лессировки, поэтому может показаться, что картины написаны акварелью, а не маслом, так как слои краски очень тонкие. Благодаря такой технике, большинство его полотен не нуждаются в реставрации и они сохранили свой первозданный вид.
Возвращение со свадьбы
Малоизвестные картины Айвазовского. Что он писал?
Гениальность Ивана Константиновича выражалась не только в мастерски написанных морских пейзажах, которые любым способом хотели получить представители аристократии.В его коллекции также есть портреты, уличные сцены из жизни египтян и зимние ландшафты. Портреты он писал со своих друзей — поэтов, писателей, музыкантов. Вообще, Айвазовский чувствовал себя как рыба в воде среди богемы.
Автопортрет
После того как в Академии художеств был выставлен автопортрет Айвазовского, Наталья Николаевна Гончарова лично подошла к Айвазовскому и отметила его сходство со знаменитым поэтом. Конечно, она имела в виду своего супруга — Александра Сергеевича Пушкина.
Зимние мотивы мастер писал, основываясь на воспоминаниях о днях, проведённых в холодном Питере. Как человек, привыкший к круглогодичному солнцу, он долго привыкал к суровым зимам Северной столицы. Художник с содроганием вспоминал учёбу в Академии художеств, где преподавателям приходилось кутаться в платки, а студенты не снимали куртки даже тогда, когда работали за мольбертом.
Зимний пейзаж
Айвазовский пробовал писать чёрно-белые гравюры белилами и карандашом. В гравюрах его руки́ напрочь отсутствует романтическая приподнятость, но даёт о себе знать реалистическое ви́дение мира. Так, на создание картины «Голодающие идут в Санкт-Петербург», Ивана подтолкнули слова императора Александра III в период 1891 — 1892 гг., когда население гибло от голода.
Голодающие идут в Санкт-Петербург
У меня нет голодающих, есть только пострадавшие от неурожая.
Император Александр III
А вот как ситуацию описывал Лев Николаевич Толстой:Люди и скот действительно умирают. Но они не корчатся на площадях в трагических судорогах, а тихо, со слабым стоном болеют и умирают по избам и дворам... На наших глазах происходит неперестающий процесс обеднения богатых, обнищание бедных и уничтожение нищих... В нравственном же отношении происходит упадок духа и развитие всех худших свойств человека: воровство, злоба, зависть, попрошайничество и раздражение, поддерживаемое в особенности мерами, запрещающими переселение... Здоровые слабеют, слабые, особенно старики, дети преждевременно в нужде мучительно умирают.Лев Николаевич ТолстойПредательство Иуды
Другая гравюра Айвазовского «Предательство Иуды» была написана им ещё на втором курсе Академии. Когда в возрасте 17 лет он представил её профессорам, они не смогли поверить в то, что студент написал картину сам. Сейчас полотно хранится в Русском музее.
В 1845 году Ивану Константиновичу посчастливилось войти в состав экспедиции, следовавшей в Малую Азию и Турцию. Другие художники, которые грезили Восточными сказками, ему обзавидовались.Сцены из каирской жизни
Правитель Османской империи настолько был впечатлён живописью Айвазовского, что наградил его орденом «Нитшан-Али» в 1856 году. Прошло более 20 лет, и грянула Русско-турецкая война. Примечательным фактом является то, что мирный договор между державами подписывался в зале, стены которого украшали пейзажи Айвазовского.
Иван Константинович не выпускал кисть из рук до последнего дня своей жизни. Последнюю работу «Взрыв корабля 1900» он так и не успел закончить.Вид на Большой Каскад и Большой Петергофский дворец Источник
А вы знали об этом?
Уважаемые друзья, хотелось бы поведать вам любопытный и одновременно позорный факт из жизни Александр III.Были в истории России страницы, которые она тщательно пыталась скрыть. Однако, как говорится, из песни слов не выбросишь... Так сложилось исторически, что русскому народу часто и густо приходилось голодать, и не потому,что не хватало запасов хлеба, а от того, что ее правители и власть имущие ради собственной наживы, ободрав народ до нитки, решали только свои финансовые интересы. Одной из таких запрещенных страниц истории был голод, охвативший Юг и Поволжье страны в 1891-92 годах. И как следствие - гуманитарная помощь, собранная американским народом и отправленная в Россию пятью пароходами, для голодающего населения.Как ни пытался Александр III свалить причину голода 1891-92 годов на неблагоприятные погодные условия, основная проблема заключалась в хлебной политике государства.Когда в империи уже вовсю свирепствовал голод и эпидемия, российское правительство и предприниматели продали в Европу зерна 6,6 млн тонн, что было почти в два раза больше предыдущего года. Эти факты просто шокируют. А что и вовсе было ужасающим - император категорически отрицал наличие голода в России.Однако уже в начале весны 1892 года пароходы с ценным гуманитарным грузом из Америки прибыли в Россию .Хотя об этом жесте братской помощи американцев Александр III скрывал, громогласно заявляя, что якобы голода в России нет!Именно поэтому картины Айвазовского "Корабль помощи" и "Раздача продовольствия", посвященные этой гуманитарной помощи категорически были запрещены показу публике в России. Императора раздражало настроение народа, переданное на художественных полотнах. А также они служили напоминанием его никчемности и несостоятельности, кинувшей страну в пучину голода.Айвазовский на рубеже 1892-1893 годов отправился в Америку и увез с собой неугодные для российской власти картины. Во время этого визита живописец преподнес свои работы в знак благодарности за помощь России в дар вашингтонской галерее Коркорана. С 1961 по 1964 годы эти полотна были выставлены в Белом доме по инициативе Жаклин Кеннеди. А в 1979 году они попали в частную коллекцию в Пенсильвании и долгие годы были не доступны просмотру. А в 2008 году на аукционе Sotheby’s обе исторических картины Айвазовского были проданы за 2,4 миллиона долларов одному из меценатов, который тут же передал их в галерею Коркорана, что в Вашингтоне. Ко всему вышесказанному хочется добавить, что ,как ни странно, но эти полотна, написанные художником в 1892 году, не были разрешены к просмотру и в современной России!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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