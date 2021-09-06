Икона Георгия Победоносца: история, что означает и в чем помогает

В православном мире много чудотворных икон, среди которых и икона Георгия Победоносца. Онапредставляет собой своеобразный щит, защищающий каждый дом. Святой Георгий является покровителем воинства. Помимо этого, он считается покровителем животноводства и фермерского хозяйства. Молитва перед его образом помогает тем, кто несет военную службу, а также тем, кто уже в запасе. Святой Георгий защищает и их семьи. Также перед иконой молятся о тех, кто идет на срочную службу, о том, чтобы молодого парня миновали большие трудности и прочие неприятности. Святому Георгию молятся и жители сельской местности о хорошем урожае, о защите домашнего скота от болезней, о защите от стихийных бедствий.

Жизнь Святого Великомученика Георгия

Георгий родился в одном из палестинских городков под названием Лидда. Его родители обладали хорошим достатком. Отца, проповедующего христианство, убили за веру, а мать, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь еще не родившегося ребенка, бежала в Сирийскую Палестину. С раннего детства Георгий отличался от своих сверстников силой. После состоял на службе у императора Диоклетиана, который считался хорошим правителем, за исключением того, что он являлся приверженцем язычества.

Икона Георгия Победоносца: описание

Результатом этого было гонение христиан. Не миновала эта судьба и Святого Георгия. После семидневных пыток, издевательств и насилия ему отрубили голову.

На иконах он изображен сидящим на белом коне и убивающий копьем змея, символизируя победу над дьяволом. Реже можно встретить икону, на которой Святой Георгий изображен в хитоне и плаще, держащий в руках крест. Есть еще образ Георгия, сидящего на троне с ангелом, возлагающем мученический венец. Образ этого святого можно увидеть на флагах Москвы и Подмосковья, он знаменует память о Юрии Долгоруком, являющимся покровителем и защитником этого региона.

На сегодняшний день чудотворная икона Георгия Победоносца утеряна. Согласно старинному описанию из рукописей 1649 года, принадлежащих Владычному девичьему монастырю, ее размер составлял в высоту 1 аршин 5 вершков, а в ширину - 15 вершков. Образ Георгия окаймлен серебром, венец золоченый. Цата резная, золоченая. В ней находятся три золоченых камешка размером с девять копеек. Свеча установлена на подставке, которой обрамлена снизу икона. Святой Георгий Победоносец увенчан короной из страз. На него надет пояс из аметистов, а на копье крест из страз. Ходит поверье, что установленная перед иконой свеча возгоралась сама собой перед нашествием татар. Во Владычнем монастыре сейчас хранится современная копия, которая с 2000 года периодически мироточит.

"Чудо Святого Георгия о змие"

Икона Георгия Победоносца представляет Святого в различных образах. Как уже говорилось выше, наиболее распространенным является изображение на коне с копьем, где он убивает змея. Ему предшествует следующая легенда, согласно которой действие происходило через много лет после смерти Георгия. В озере с питьевой водой, недалеко от Бейрута, поселился страшный змей. Чтобы жители могли спокойно набирать воду, каждый месяц змею на съедение отдавали молодую девушку или парня. Это продолжалось до тех пор, пока во всем селении осталась лишь одна девушка — дочь правителя. Когда девушка стояла и плакала на берегу озера, перед ней неожиданно появился Святой Георгий, который убил этого змея.

Смысл, который воплотила в себе икона Георгия Победоносца, предельно ясен и символичен: как Святой победил змея, так и христианская Церковь с помощью многочисленных чудес и всепоглощающей любви к ближнему положила конец многовековому террору язычества.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2297323973834705646/

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Свадебный бунт 1705 года(https://otari.mirtesen.ru/blog/43292971921/)

8 наиболее точных предсказаний, сделанных учёными прошлогоhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43896778727

7 самых громких конфликтов, которые происходили за кулисами Большого театра https://otari.mirtesen.ru/blog/43872752544/