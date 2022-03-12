Пророчества о революции и коммунизме, которых не услышали

Задолго до 1917 года раздавались предупреждения о грядущей беде

«Настанет год, России чёрный год,

Когда царей корона упадёт.

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пищей многих станут тлен и кровь»,

— написал юный Михаил Лермонтов ещё в 1830 году. В отличие от молодого А.С. Пушкина, который «с жестокой радостию» видел смерть царя и его детей, Лермонтов прозревал грядущую революцию как время, «когда детей, когда невинных жён, / низвергнутый не защитит закон».

Духовные пророчества

Мрачные предостережения о революции содержались в видениях людей, про которых считали, что они обладают пророческим даром.

«Будет жид скорпионом бичевать землю Русскую, грабить святыни её, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских», – передавали с начала 19 века видение Авеля, которого официальная церковь держала в монастырской темнице как сумасшедшего и лжепророка.

«Земля Русская обагрится реками крови, и много дворян будет побиено за великого Государя и целость самодержавия его… Православная вера будет попрана, архиереи церкви Божьей и другие духовные лица отступят от чистоты православия, и за это Господь тяжко накажет их», – пророчествовал святой Серафим Саровский.

Духовный писатель конца 19 – начала 20 вв. Сергей Нилус предупреждал о многих неблагоприятных для династии Романовых и Православной церкви знамениях. В 1903 году он издал книгу, в которую включил «Протоколы сионских мудрецов», считающиеся фальшивкой. Можно как угодно трактовать их происхождение, однако нельзя не видеть, что многое из изложенного там, включая предсказания обеих мировых войн, исполнилось в точности и исполняется до сего дня.

«Если меня убьют бояре и дворяне, – предрекал Григорий Распутин за два месяца до своей трагической гибели, – тогда Россия будет 25 лет переживать великую смуту, а Государь, Государыня и их дети не проживут после этого и двух лет».

Писатели и государственные деятели

«Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении», – откровенно разглагольствовал персонаж «Бесов» Ф.М. Достоевского о «светлом будущем» коммунизма.

В те же годы (1870-е) реакционный философ Константин Леонтьев предупреждал о том, что движение человечества к социализму неудержимо, как лавина, катящаяся к пропасти. И есть только одно средство овладеть им для сохранения Российской империи и Православия – сам русский Царь должен встать во главе социалистических преобразований. Социализм в любом случае будет «суровым рабством» – так лучше, чтобы по пути к нему не были разрушены основы государства, религии и семьи, не пролились потоки крови.

«Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддаётся предвидению», – заключал бывший министр внутренних дел Пётр Дурново свой меморандум Николаю II в феврале 1914 года. В нём он предупреждал о неминуемых последствиях для России, если она вступит в надвигающуюся мировую войну против Германии. Замечательно точно он предсказал весь ход политических событий, развернувшихся в 1915-1917 гг.

Но какой-то беспощадный рок вёл Российскую империю к краю пропасти.

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