Что ты такое: в Антарктиде обнаружили существо, пережившее 30 ледниковых периодов

На нашей планете есть места, жизнь в которых кажется невозможной. Антарктида – одно из них. Но так было не всегда: 68 миллионов лет назад континент был покрыт густыми лесами, по которым ходили динозавры и первые млекопитающие.

В те времена Антарктида была связана с Южной Америкой, образуя последние остатки суперконтинента Гондвана, от которого уже отделились Африка и Австралия. Лишь после откола от Южной Америки – примерно 35 миллионов лет назад – континент окутал ледяной покров, уничтоживший почти все живое. Конечно, Антарктида славится пингвинами и тюленями, но они живут на побережье, питаясь рыбой и фитопланктоном. Но выжить в глубине континента, около 98% которого покрыто льдом, они не могут. Считалось, никто не может. До недавнего времени.

Кто живет в Антарктиде?

Начиная примерно с 1900 года ученые постепенно обнаруживали, что свободные ото льда участки земли в нескольких километрах от побережья были населены крошечными существами коллемболами – подклассом мелких членистоногих, – клещами, червями и даже мошками. Все эти существа нуждались в воде и часто населяли небольшие участки лишайников или мха на северных склонах, где летнее солнце 24 часа в сутки растапливало снег и увлажняло почву.

Но с течением времени исследователи находили их в более холодных и сухих местах, продвигаясь вглубь материка, пока не обнаружили Tullbergia – крошечное животное, живущее под скалами во внутренних горных вершинах Антарктиды.На самом деле о коллемболах мало кто слышал. И это несмотря на то, что почва во дворе, где вы живете, вероятно, просто кишит ими. Встречаются эти крохотные существа по всему миру, а несколько видов обитают в редких участках свободной ото льда поверхности, которые разбросаны по всей Антарктиде. Однако это очень суровое место где мало еды, за исключением микроскопических грибов и редких бактерий. Каким образом коллемболы и Tullbergia оказались там и как смогли пережить десятки ледниковых периодов – загадка, ответ на которую только предстоит найти.

Как пишет Scientific American, такие виды, как Tullbergia, расширяют наши представления о границах биологии, укрепляя представление о том, что даже самые жестокие условия на Земле часто могут поддерживать сложную жизнь животных.

Как пережить Ледниковый период? Результаты исследования, опубликованного в журнале Pedobiologia в 2005 году, показали, что возраст происхождения некоторых антарктических коллемболл намного превышает прошлые ледниковые периоды. Чтобы оценить, когда несколько видов антарктических коллемболл разделились с видами из Австралии, Новой Зеландии и Патагонии ученые использовали анализ ДНК. Результаты оказались неожиданными – судя по полученным данным, разделение произошло от 10 миллионов до 20 миллионов лет назад.

Неудивительно, что эти результаты оставили исследователей в растерянности: как эти крошечные существа пережили столько ледниковых периодов? Некоторые предположили, что животные могли выжить в различных небольших изолированных долинах, называемых Сухими долинами МакМердо, в северной части Трансантарктических гор, но точного ответа на этот вопрос сегодня не знает никто.



Tullbergia и другие животные не встречаются в других частях Антарктиды. Их дальнейшее изучение показало, что даже в теплые времена года движение этих животных было более ограниченным. Так, некоторые популяции жили всего в 10 километрах друг от друга, но не пересекались в течение пяти миллионов лет! Оказалось, этот вид вообще не путешествовал. Но как в таком случае Tullbergia удалось пережить по меньшей мере 30 ледниковых периодов, не перемещаясь более чем на несколько километров и не контактируя с другими популяциями? Этот вопрос тем более загадочен, что большую часть времени эти животные находились в ловушке в узкой зоне между смертоносным льдом и токсичной солью.



Если смотреть на горы ледяного континента из вертолета, то можно увидеть слабую линию, проходящую по склонам гор: в паре сотен метров над поверхностью льда скала меняет цвет от светлого ниже линии до темного выше нее. Эти линии показывают, как высоко поднялся лед во время последнего ледникового периода – это результат едва заметных различий в способе окисления минералов, когда они подвергаются воздействию воздуха. Почва любой трансантарктической горы и под ней часто покрыта белой коркой соли.

Но эта соль – из-за высокого содержания нитратов – токсична для многих живых существ и создает ловушку для мелких животных, таких как Tullbergia, которые пытаются убежать от наступающих ледников. Оставаясь на месте, они будут погребены подо льдом, но подъем вверх по склону приведет их к залежам ядовитой соли. Не самая комфортная среда обитания, как не крути. Так или иначе, если этот ранее неизвестный науке вид пережил 30 ледниковых периодов, то их явно не стоит недооценивать.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2367628704140495278/

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