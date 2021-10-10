Изумрудная элизия – животное, которое вырастает и превращается наполовину в растение

Вот хоть рубрику открывай "Верю/Не верю". Если я вам скажу, что существует животное, которое способно осуществлять фотосинтез и питаться подобно растению водой, углекислым газом и солнечным светом, вы мне поверите? Я бы лично не поверил. Но такое животное существует.

Живёт оно по ту сторону Атлантического океана, у берегов США и Канады. Научное название этого существа – Изумрудная элизия (Elysia chlorotica). Оно является моллюском. Если быть точнее, то морским слизнем, и если говорить по простому, это такая улитка без раковины.

Удивительная её особенность заключается в том, что изумрудная элизия первую половину жизни живёт как обычная улитка. А вторую половину жизни ведёт по сути растительный образ жизни, существуя при помощи фотосинтеза.

Но, как, Шерлок?! – изумлённо воскликнете вы.

Элементарно, мои дорогие читатели!

Геном этого удивительного создания позволяет кодировать некоторые белки, позволяющие хлоропластам осуществлять фотосинтез.

Откуда же берутся хлоропласты у животного? Ведь мы знаем, что эти клеточные органеллы встречаются только у растений, водорослей и простейших.

Элизия берёт их из водорослей, которыми питается. Её уникальная система пищеварения устроена так, что водоросль переваривается, но при этом хлоропласты захватываются специальными клетками пищеварительной системы, а потом накапливаются в организме хозяина. Таким образом, моллюск "ворует" хлоропласты у водорослей.

Вид снизу

В науке это явление назвали "клептопластия", что и переводится как "воровство пластид".

По мере накопления хлоропластов у элизии запускается процесс фотосинтеза, и она начинает, как и все растения, питаться солнечной энергией. А если лишить её света, то снова превратиться в животное и начнёт жить за счёт поглощения водорослей.

У некоторых простейших тоже имеется такая особенность, но изумрудная элизия – первый сложный животный организм у которого имеется возможность фотосинтеза.

Что примечательно. У простейших "ворованные" хлоропласты живут недолго, в то время как у элизии они функционируют 9-10 месяцев, что как раз и составляет продолжительность жизни морского слизня.

А ещё интересно, что ген, отвечающий за кодирование хлоропластов получен элизией путём горизонтального переноса ген. Говоря проще – не от родителя к потомку, от одного неродственного организма другому. Кто играл в Starcraft за зергов – поймёт. Это явление было распространено много сотен миллионов лет назад, и сыграло ключевую роль в формировании нынешних царств живого.

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