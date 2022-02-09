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Зачем мухи трут лапки друг о друга? 7 интересных фактов о мухах

Зачем мухи трут лапки друг о друга? 7 интересных фактов о мухах

Что общего у людей и мух? Как мухи попали в космос? Множество интересных фактов о мухах ждет вас в нашей новой подборке!                                                                                                                                                                       

Мухи постоянно трут лапки, чтобы очистить чувствительные рецепторы, которые забиваются мусором, пока муха ползает по разным поверхностям

Зачем мухи трут лапки друг о друга? 7 интересных фактов о мухах

Плодовые мушки страдают от алкоголизма

Плодовые мушки, как и люди, страдают от алкоголизма, благодаря чему учёные используют их для изучения природы алкоголизма и поиска способов его излечения. Кроме того, известно, что после продолжительного пьянства самцы плодовых мушек начинают проявлять гомосексуальное поведение.

Зачем мухи трут лапки друг о друга? 7 интересных фактов о мухах

Первыми живыми существами в космосе были плодовые мушки

В качестве эксперимента в 1947 году их поместили в ракету США. По прибытии на Землю, они всё ещё были живы.

Плодовые мушки почти как мы

75% генов, ответственных за генетические заболевания у человека, были также обнаружены у мух дрозофил, геном которых совпадает с человеческим на 60%. Короткое время генерации генных мутаций у плодовых мушек может помочь сократить сложные пути биомедицинских исследований и уменьшить их бюджет.

И, возможно, эти исследования помогут победить рак и другие серьёзные болезни.                                                                           

Зачем мухи трут лапки друг о друга? 7 интересных фактов о мухах

Для насекомого размером с плодовую мушку плотность воздуха сравнима с плотностью воды для нас.

У мухи Goniurellia tridens, обнаруженной в ОАЭ, на крыльях изображены ещё две мухи

Таким образом муха защищается от хищников, притворяясь «мушиной стаей».

Зачем мухи трут лапки друг о друга? 7 интересных фактов о мухах

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