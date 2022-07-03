Мудрость Соломона: в чем же она выразилась?

Один из самых эпичных персонажей Библии — царь Соломон, был, вероятнее всего, все же реальной исторической личностью, хотя и сильно пострадавшей от беспощадной мифологизации образа.

Его мудрость вошла уже в поговорки. Но в чем она заключалась?

Как пример этой безграничной мудрости обычно приводится история с двумя женщинами и младенцем, на которого претендовали они обе. Как известно, царь приказал разрубить младенца пополам, и, когда одна из женщин воскликнула: "Не надо его убивать, отдайте лучше той женщине!", сделал вывод, что воскликнувшая и есть настоящая мать.

Мудрым ли было решение Соломона? Продуманным — несомненно. Но если бы обе женщины стали отдавать младенца друг другу? Ведь не факт, что самозванная мать обязательно должна быть живодеркой, готовой хладнокровно смотреть, как при ней убивают ребенка. Все-таки она женщина. Неужели Соломон не просчитал такой вариант? Похоже, что нет. Он почему-то думал, что ненастоящая мать — обязательно жестокая и эгоистичная женщина. Но ведь она могла быть доброй и мягкосердной, только находящейся в шоке от нелепой смерти своего родного ребенка, из-за чего, собственно, и весь сыр-бор.

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А вы знали об этом?

Деревня Мамфе Дов в Гане — место, где местные жительницы не решаются рожать детей. Запрет появился много веков назад. Современные жители Мамфе Дов пересказывают легенду: когда первые люди пришли на эти земли, то услышали голос Бога. Он сказал, что земля, на которую они посягнули, священна. Если люди захотят здесь остаться, то не должны «осквернять» ее родами, разведением животных или захоронениями.Именно поэтому жители этой деревни рожают в соседних деревнях!

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