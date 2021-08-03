Как дважды Герой Василий Петров воевал без обеих рук

Судьба генерал-полковника Петрова не имеет в мире подтвержденных аналогов. Дважды Герой Советского Союза прошел всю Великую Отечественную, оставшись в 1943-м без рук.

После долгого курса лечения уже Герой Советского Союза вернулся в строй в должности командира истребительного противотанкового артполка. А закончил войну на Одере подполковником с двумя звездами Героя на груди. К тому моменту ему едва исполнилось 23.

Запорожский паренек и побег из детдома

Лейтенант Василий Петров (справа) с сослуживцем. 1941 г

Вася Петров родом из Запорожской области (ныне Украина). Детство будущего героя можно смело назвать безрадостным и даже трагичным. В три года ребенок остался без матери, а к его 10-летию за поддержку в гражданской войне белых репрессировали отца. В голодные времена Василий с родным братом предприняли попытку найти в соседнем селе вторую жену отца, которая переехала, будучи не в состоянии прокормить приемных детей. Заблудившись, изможденные ребята спустя несколько дней вышли к прибрежным поселениям. Вася выжил чудом, а брата спасти не удалось. Мальчика определили в детдом, откуда он снова сбежал к мачехе.

Первый день на фронте и отражение мощных атак

Выпустившись в 1939-м из средней школы, Петров принимает решение связать свой жизненный путь с военным делом и поступает в артиллерийское училище.

Василий Степанович в родном артиллерийском училище. 1953 год.

Молодой офицер-артиллерист, только закончивший училище, прибыл в военчасть за несколько дней до начала Великой Отечественной. 22 июня 1941-го тогда еще лейтенант в должности замкомандира батареи артдивизиона встретил во Владимиро-Волынском укрепрайоне. Первый военный день его батарея оказывала огневую поддержку обороняющимся красноармейцам, а к вечеру была атакована немцами. Неопытные артиллеристы отбили нападение и ликвидировали 2 вражеских танка. В боях дивизион потерял людей, фашисты захватили склады, оставив красноармейцев без снарядов. Попав в окружение, части получили приказ уничтожить уцелевшие орудия и отходить к своим пешим ходом. Так стартовал военный путь Василия Петрова.



А дальше были тяжелые бои у Ковеля, Луцка, под Чернобылем и прорыв из киевского окружения. Вскоре Петрова назначили в истребительный противотанковый артполк. Противотанкисты всегда шли первыми, ведя огневые дуэли с бронемашинами врага. В первые месяцы 1942-го Василий Степанович участвовал в длительных боях у Харькова, под Лозовой и Старым Осколом. Благодаря врожденному мужеству и оперативной смекалке, Петров вывел весь личный состав и тяжелую технику из Харьковского котла. Легенды о комбате повсеместно зазвучали после переправы его подразделения через горящий и разрушенный бомбардировками мост на Дону с параллельным отражением танковой атаки.

Отличился Петров и при переправе под бомбежкой через Сулу, где хитростью были уничтожены большинство атакующих танков с последующим срывом вражеского наступления. В этом сражении командир был ранен, но продолжал выполнять свои обязанности. 1 октября 1943-го при очередном танковом наступлении немцев из строя был выведен практически весь личный состав командира Василия Петрова. Ему пришлось лично становиться к орудию, продолжая отбивать атаку. Будучи тяжело раненым в обе руки, он какое-то время активничал, вдохновляя братьев по оружию и протянув 4 немецких контратаки.

Живой среди груды мертвых и операция под дулом

Петров не пользовался лифтом, играл в футбол, совершал пробежки и делал по 1000 приседаний.

Товарищи притащили тяжелораненого Петрова в ближайший медсанбат, где он, как безнадежный, был брошен среди груды бездыханных тел. После того, как информация о гибели Петрова дошла до командира бригады, он отдал распоряжение доставить тело для цивильных похорон. Через сутки поисков живого Петрова обнаружили среди умерших. Офицеры, выполнявшие приказ комбрига, угрожая оружием принудили хирурга медсанбата провести операцию и спасти жизнь умирающему Василию. Врач сразу предупредил, что вероятность перенести хирургическое вмешательство в таком состоянии близка к нулю. Но Петров выжил, хоть и остался без обеих рук. К концу ноября его на самолете отправили в столицу на протезирование.



А в декабре капитану Петрову за форсирование реки Днепр, мужественное удержание плацдарма, отважность и стойкость присвоили первое звание Героя Советского Союза. Время, проведенное в госпитале, Василий Степанович переживал очень тяжело. Доктора вспоминали его как тяжелого и вспыльчивого пациента. Прежде всего, Петров страдал от страшных болей. Пытаясь заглушить физическую боль и душевные переживания, он выкуривал в сутки до ста папирос. Когда боли успокоились, настал черед трагедии психологической. Командир-инвалид не понимал смысла своего дальнейшего существования. Он сомневался, что безрукий офицер еще может кому-то пригодиться. Но со временем Василий Петров взял себя в руки и принял важное решение.

Отказ от комфортной должности и возвращение на фронт

Бюст дважды Героя Советского Союза Петрова в Тамбове

Петрову рекомендовали оставаться в тылу, предлагали кресло 2-го секретаря одного московского райкома. Василий Степанович наотрез отказался, и к весне 1944-го вернулся в родную часть на фронт. В полку боевого командира встречали тепло и парадно, как дорогого и важного человека. В 1945-м, когда советская армия уверенно шагала по немецкой территории, про безрукого Героя-артиллериста ходили по фронту легенды. Подопечные Петрова подбивали десятки танков, оставляя по ходу своего следования исковерканные вражеские железяки. В бою под Дрезденом артиллеристы легендарного майора собственными силами заняли господствующую высоту, которую до этого момента не удавалось взять пехоте. Пробив во вражеской стене брешь, они дали возможность советским войскам продвигаться к Берлину.

В этом же году Василий Степанович во второй раз стал Героем. Не оставил военную службу Петров и после окончания войны, к 1977-му дослужившись уже до генерал-лейтенанта. Последние годы замещал командующего Ракетных войск и артиллерии главкома украинских Сухопутных войск. Василий Степанович всерьез увлекался научно-военной деятельностью и демонстрировал активную гражданскую позицию. Прославленный ветеран Великой Отечественной ушел из жизни в 81 год и похоронен в украинской столице.

Источник : https://back-in-ussr.com/2020/05/kak-dvazhdy-geroy-vasiliy-p...

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