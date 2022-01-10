Ангел-хранитель святой Павел: фото иконы, в чем помогает?

Согласно учению православной церкви, каждому человеку во святом крещении придается ангел-хранитель, который на протяжении всей жизни оберегает его от дьявольских козней и руководит помыслами, направляя их на исполнение Божьих заповедей. Принято считать, что у родившихся в период с 24 августа по 23 сентября ангелы-хранители – святые Павел, Александр и Иоанн. О первом из них мы поговорим подробнее.

День памяти верных слуг Господних

В своей земной жизни святой Павел – ангел-хранитель миллионов христиан, - являлся одним из наиболее горячих последователей учения, принесенного в мир Спасителем нашим Иисусом Христом. За свое служение Господу он вместе со своим ближайшим сподвижником святым Петром был наречен Первоверховным апостолом. Русская православная церковь отмечает их память ежегодно 12 июля. В этот день принимают поздравления и все те, кого Господь передал под покров ангела-хранителя − святого Павла. Фото с изображением его иконы, открывает нашу статью.

Обращение в христианскую веру

Известно, что будущий Первоверховный апостол Павел происходил из знатной иудейской семьи колена Вениаминова, и по рождению мог претендовать на римское гражданство. Получив воспитание в кругу ортодоксальных евреев, он с возрастом превратился в непримиримого гонителя христиан, считая их подлинным воплощением зла.

Но случилось так, что в 34 году (то есть уже после Распятия и Вознесения Иисуса Христа), получив Божье откровение, он исполнился истинной веры и вступил на путь апостольского служения. Приняв крещение, он сменил данное ему при рождении имя Савл на Павел. Исполнение своей великой миссии будущий ангел-хранитель святой Павел начал с того, что стал проповедовать учение Спасителя на площадях и в синагогах. Не раз разъяренные толпы иудейских фанатиков пытались расправиться с ним, но каждый раз Господь отводил от него руки убийц.

Спаситель гибнущих душ

Еще во дни своей земной жизни, став для многих людей ангелом-хранителем, святой Павел совершал длительные путешествия, обращая их в истинную веру, и, тем самым, спасая от мрака вечной смерти. Везде по пути его следования появлялись тайные христианские общины, из которых впоследствии вышли тысячи мучеников за веру, на чьей крови поднялось здание Христианской церкви.

Постоянная готовность умереть за имя Господне придавала ему сил и помогала безропотно переносить скорби и лишения, а ниспосланный свыше дар чудотворения давал возможность необычайно ярко воздействовать на сознание окружавших его язычников. И сегодня, глядя на иконы ангела-хранителя святого Павла, нельзя не заметить присущее ему выражение глубокой одухотворенности и стремления к самопожертвованию ради спасения людских душ.

Мученическая кончина

Земной путь первоверховного апостола Павла, по мнению историков Церкви, завершился в 64 – 67 гг. Точную дату установить не удалось. Не существует и единого мнения относительно обстоятельств его гибели, известно лишь, что он был обезглавлен в Риме по приговору, вынесенному императором Нероном. Причиной же, по одной версии, стала помощь, оказанная Павлом святому Петру в его противостоянии Симону волхву и обращение во Христову веру двух любимых жен самого императора.

Однако есть основания полагать, что вспышку гнева он спровоцировал тем, что сумел сделать христианином главного придворного виночерпия. В любом случае будущему святому Павлу, как римскому гражданину, отсекли мечом голову, что в то время являлось своего рода привилегией. Не будь у него гражданства, его бы ждала долгая и мучительная смерть на кресте.

Прославление святого апостола

После мученической кончины, ставшей достойным завершением его жизненного пути, душа новопреставленного воспарила ко Господу, и обрела вечное блаженство у Его Престола. Великий проповедник учения Христова стал для бесчисленного множества людей их ангелом-хранителем. Святой Павел, явился примером того, как даже самый яростный гонитель христиан, обрекший себя на вечные муки, может, получив отпущение своим грехам, стать одним из столпов истинной веры.

В IV веке, после того как христианская вера обрела официальный статус и стала главенствующей религией Римской империи, в честь первоверховных апостолов Петра и Павла были возведены два собора, один – непосредственно в столице, а другой в Константинополе. С тех пор посвященные им торжества, проходившие по Юлианскому календарю 29 июня, получили столь широкое распространение, что Медиоланский епископ Амвросий – выдающийся религиозный деятель той эпохи, писал, будто в них принимает участие весь мир.

Помощники и заступники рода человеческого

Прежде чем перейти к разговору о том, как помогает ангел-хранитель святой Павел тем, для кого он является небесным покровителем, остановимся на кратком описании тех небесных сил, к сонму которых он был причислен по воле Творца. Об их бытие известно со слов Иисуса Христа, приведенных в 18-й главе Евангелия от Матфея. Указывая на окруживших Его детей, Он говорил что их ангелы-хранители взирают на лик Отца Небесного. Миссия же их состоит в том, чтобы помогать человеку в добрых делах, и хранить его от злых сил.

Значение ангела-хранителя святого Павла, как и всех прочих бесплотных духов, придаваемых людям в момент совершения над ними таинства Крещения, неизмеримо велико. По учению православной церкви, некрещеный, а следовательно, лишенный заступничества небесных сил человек находится во власти демонов – падших духов, служителей сатаны. Зачастую именно они, переполняя его сердце злобой и ненавистью к близким, толкают на безрассудные поступки.

В то же время рядом со всеми чадами Христовой Церкви, обретшими благодать в крещенской купели, незримо пребывает посланник Господень, оберегающий их, и избавляющий от нападок врага рода человеческого. Одним из таких небесных посланников и является ангел-хранитель святой Павел. Он, как и прочие небесные воины, не покидает человека на протяжении всей его жизни, если только тот сам не отгонит его греховными делами и помыслами.

Свидетельства отцов Церкви

Святой праведный Иоанн Кронштадтский − выдающийся деятель Русской православной церкви, оставивший после себя богатое литературное наследие, в начале XX века писал о том, что если бы не ангелы-хранители, то род человеческий непременно был бы уничтожен бесами, чья злоба по отношению к нему не знает границ. В своих сочинениях он неоднократно подчеркивал, что предназначение ангелов-хранителей состоит в том, чтобы уберечь и сохранить людей, кои являются творениями Божьими, и должны унаследовать жизнь вечную, заняв место падших ангелов.

Святые отцы Церкви, сподобившиеся получить откровения Божии, и сохранившие их в своих писаниях, учат, что служение небесных посланников, не завершается с окончанием земной жизни того, кому они приданы Творцом всего сущего. Их великая миссия продолжается и после того, как отделившись от тела, его душа покидает тленный мир.

На пути к вратам вечности

Чем помогает ангел-хранитель святой Павел умершему человеку? Прежде всего тем, что сопровождает его душу на всем пути воздушных мытарств. Вместе со вторым ангелом, специально посланным из Чертога Небесного, он противостоит демонам, стремящимся увлечь ее во мрак преисподней, перечнем совершенных при жизни грехов. В своих руках святой держит книгу, с записями всех ее добрых дел, и если они оказываются весомее прежних беззаконий, то слуги тьмы в бессилии отступают.

Из трудов святых отцов известно также, что помощь небесных посланцев бывает необычайно своевременна и деятельна главным образом потому, что с людьми их роднит духовная близость. Более того, многие из них, прежде чем стяжать венец во Царствии Божьем, прошли путь земной жизни. Ярким примером тому может служить святой ангел-хранитель Павел. Молитва об исцелении, возносимая перед его честным образом обладает необычайной силой именно по тому, что сам он некогда претерпел все те страдания, которыми недуги изнуряют людскую плоть.

Помогают ли молитвы, возносимые небесному заступнику

Несмотря на то что во дни своей земной жизни Первоверховный апостол Павел не имел личного общения с Иисусом Христом и не сподобился войти в число Его ближайших учеников, за свою проповедническую и миссионерскую деятельность, благодаря которой светом истинной веры озарились народы, утопавшие прежде во мраке язычества, он почитается как один из основных столпов христианства.

Поистине велики его заслуги в спасении людских душ. Недосягаемы для сил ада становились те, для кого был ангелом-хранителем святой Павел. Молитвы, возносимые ему искренне верующими людьми, не оставались безответными. Единственным непременным условием была их искренность и убежденность молящихся во всесилии Господа, перед Которым он за них непрестанно ходатайствовал.

Поклонение святых Первоверховных апостолов на брегах Днепра

Почитание святого Павла на Руси началось сразу же после того, как из Византии над ней воссиял свет новой веры. Достаточно сказать, что его образ был в числе первых, принесенных в Киев святым равноапостольным князем Владимиром, и там же была возведена первая, освященная в его честь церковь.

Не остался в безвестности и его ближайший сподвижник – святой Петр. Со временем на Руси появилось великое множество посвященных им храмов, под сводами которых звучали специально написанные молитвы. Иконы святого Павла − ангела-хранителя, а также Первоверховного апостола Петра, испокон века являлись обязательной принадлежностью любой, даже самой маленькой, церкви.

Храм в Новгороде и собор на Неве

В начале XVI века на территории Новгорода в их честь был основан мужской монастырь. Через два столетия, когда на берегах Невы, волею государя Петра I строилась новая столица государства Российского – Санкт-Петербург, ее сердцем стал, возведенный на Заячьем острове, «Собор Первоверховных апостолов Петра и Павла» − так звучит официальное название этого величественного сооружения. Он же дал название окружавшей его крепости, и всему городу, что было не случайно, поскольку Государь считал святых первоапостолов своими небесными покровителями. Характерно, что именно этому собору впоследствии суждено было стать усыпальницей русских царей и членов августейшей фамилии.

Имя, ставшее общенародным

Имя Павел на Руси с давних пор получило широкое распространение и во святом крещении часто давалось младенцам, появившимся на свет, не только в дни, указные для этого в святцах, но и в иные периоды. Причина заключалась в необычайно высокой популярности святого среди всех слоев российского общества. Известно, что его носили многие лица, оставившие яркий след в отечественной истории.

Среди них были православные святые, такие, как преподобный Павел Камельский, исповедник Павел Прусиадский, священномученики Павел Виерей и Павел Филицин, а также многие другие представители духовенства. Были высокопоставленные государственные деятели и военачальники. Но чаще всего, оно во все века встречалось у выходцев из простого народа, свято верившего в несокрушимую силу святого ангела-хранителя Павла. Икону, на которой он был изображен вместе с другим Первоверховным апостолом – святым Петром, можно было увидеть и в княжеских дворцах, и в простых деревенских избах.

Молитва ко святому угоднику Божию Павлу

В завершение разговора, уместно будет остановиться на древней молитве, возносимой ко святому Первоверховному апостолу Павлу как в праздник, посвященный его памяти, и отмечаемый 12 июля, так и в остальные дни.

О, святый верховный апостоле Павле, сосуде избранный Христов, небесных таин сказателю, всех языков учителю, церковная трубо, пресловущий ветие, многия беды за имя Христово претерпевый, море измеривый и землю обшедый и нас от лести идольский обративый! Тя молю и к тебе вопию: не гнушайся мене сквернаго, возстави падшаго греховною леностию, якоже в Листрех хромаго от чрева матерня возставил еси; и якоже Евтиха мертва бывша оживил еси, воскреси и мене от мертвых дел; и якоже молитвою твоею основание темницы некогда потрясл еси и узники разрешил еси, сице исторгни мя творити волю Божию. Вся бо можеши данною ти властию от Христа Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ее текст представлен выше. Напечатанный на церковно-славянском языке современным шрифтом, он не представляет сложности для понимания.

В этой молитве святой Павел именуется «сосудом Божьим» и «православным витием». Этими и, сопутствующими им метафорами, подчеркиваются заслуги первоапостола в утверждении Христовой веры и обращении в нее язычников. Далее, следуют адресованные к нему мольбы о помощи в преодолении душевных немощей, препятствующих человеку обрести благодать во Царствии Божьем. Завершается молитва выражением уверенности во всесилии святого, дарованном ему Отцом Небесным.