Почему в Древнем Риме мужья уступали своих жён другим мужчинам

Марции было 19 лет, когда её отец выдал замуж за Марка Порция Катона младшего. Марк Порций был в разводе, удачно сослав свою первую жену за некий проступок, который нам доподлинно неизвестен. Марк Катон был старше своей второй жены на 15 лет.

Сперва брак казался счастливым и весьма плодоносным. Девушка родила Марку троих или четверых детей. Лишь с последним постигла неудача. Будто злой рок, в Марцию попала молния, когда она была в положении.

Супруги прожили вместе шесть лет, а после Марк Катон...уступил жену! Да она к тому же была беременна (вероятно, до удара молнией). В Древнем Риме такой развод не поощрялся. Хотя, Ливия Друзила, из богатого дома патрициев, развелась с первым мужем и вышла замуж за Октавиана Августа, основателя Римской империи. Во время развода с первым мужем Ливия была в положении. Её двоих сыновей от первого брака Октавиан Август вскоре усыновил.

Beauty in A Marble Room by John William Godward

На Марцию положил глаз Гортензий Гортал. Происходя из плебейского рода, Гортензий смог стать политическим деятелем и консулом. Марком Катоном он восхищался, пытаясь с ним породниться.

Сперва Гортензий попросил Катона временно предоставить ему дочь — Порцию.

Порция к тому времени уже была замужем и родила двоих детей. Гортензий же считал, что как только Порция родит ему наследника, он вернет её обратно мужу и отцу. Марк Катон отказался. И неудивительно.

Тогда Гортензий решил вновь попытать счастье, и спросил у Марка Катона разрешение жениться на его второй жене — Марции. Катон попросил дать ему время подумать. Он посовещался со своим тестем. Тесть одобрил. Мнение Марции не спросили. Ей на тот момент было около 25 лет.

Гортензий женился на Марии в присутствии её первого мужа. Вскоре у супругов родилась дочь. А потом, как нельзя кстати, спустя пять лет брака, Гортензий скончался. Всё его наследство досталось Марции. Сразу после похорон Марция попросила Катона снова взять её в жены. Чтобы добро зря не пропало Катон женился, под перелогом: «обеспечения безопасности общих и чужих детей».

Художник Джон Уильям Годвард

«Катон женился на Марции, дочери Филиппа, когда она была ещё очень молода; он был очень привязан к ней и имел от неё детей. Однако, Катон отдал жену Гортензию, одному из своих друзей, который хотел иметь детей, но был женат на бесплодной женщине. После того, как Марция подарила и ему сына, Катон взял её обратно в дом, как будто он одолжил её». Аппиано «история Римской империи».

Осудили Марцию за это? Отнюдь. Напротив, её посчитали символом супружеской верности, ведь она вернулась к первому мужу!

«Марция от вдовы возвратилась к Катону, ибо значит она благородная душа, раз вернулась к Богу. И какой земной человек достоин иметь в виду Бога, как не Катон?»

Брачный союз между Катоном и Марцией состоялся в соответствии с положениями римского права, которое позволяло мужу или отцу одалживать свою жену или дочь другому мужчине для продолжения рода. Эта практика не была редкостью, особенно среди высших классов, и не считалась эксцентричной и неудобной. В его основе лежала идея о том, что женщины детородного возраста обязаны производить потомство, чтобы обеспечить продолжение высших классов.

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А вы знали об этом?

Даже после того, как в 393 году нашей эры римляне запретили классические греческие игры, признав их языческим фестивалем, во время которого голые мужики бегали наперегонки, «олимпийский огонь» не потух. Например, в Англии в течение XVII века неоднократно проводились состязания наподобие олимпийских. Похожие соревнования организовывались во Франции и Греции. Тем не менее, это были небольшие мероприятия, носившие местечковый характер. Инициаторами возрождения стали вовсе не греки, а французский барон Пьер де Кубертен. Запрет на участие профессиональных спортсменов не позволил участвовать многим ведущим атлетам мира, однако на этих соревнованиях мог выступить любой желающий , даже обыкновенный зритель состязаний . Как и их древний аналог, первые современные Олимпийские игры были исключительно мужскими. Пьер де Кубертен считал участие женщин в спорте неприличным. Он был уверен, что женскими на играх могут быть только аплодисменты мужчинам-атлетам в качестве награды.Упорства барона хватило ненадолго: уже на следующих играх 1900 года впервые участвовали женщины. Любопытно, что Соревнования по плаванию проводились в открытом море. Самым молодым спортсменом на Играх в Афинах в 1896 году был Димитриос Лундрас, грек, который принял участие в командных соревнованиях на брусьях в возрасте всего 10 лет .

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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