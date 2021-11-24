Хочет ли он любви, денег, бесплатную домработницу или удовлетворяет еще какие-то эмоциональные потребности, вы всегда сможете заметить признаки того, что он интересуется не вами.

Даже если он вам действительно нравится, не стоит начинать отношения с примитивного использования.

Узнайте, как распознать признаки того, что он вас использует, чтобы как можно скорее уйти от такого партнера. Какими бы ни были его причины, действия говорят больше слов, и рано или поздно он откроет свою истинную сущность.

ОН НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ

Если ваши инстинкты говорят, что что-то не так, доверьтесь им. Если вы понимаете, что он не открывается для вас или же носит маску вместо того чтобы быть собой, он может что-то скрывать, намереваясь вас использовать. У него могут быть проблемы с доверием из-за предыдущих отношений, поэтому не делайте поспешных выводов на основании одного этого признака.

ОН БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ

Если вначале он выглядит идеальным парнем, но потом вдруг меняется, это может быть одним из признаков того, что он вас использует. Когда он хочет заполучить ваши деньги, он сначала платит, а когда ему нужен только секс, он постарается создать впечатление, что вы ему нравитесь, но эти маски всегда снимаются.

ОН ГОВОРИТ, НО НЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ

Если он не тот, кто вам нужен, просто идите дальше.

Не имеет значения, какие мотивы двигают им в ваших отношениях, легко заметить, что он говорит правильные вещи, но при этом его действия не подкрепляют слова.

Не попадайтесь на его харизму, когда это просто слова, которые вы хотите услышать, если они не сопровождаются действиями.

ОН ЗАНЯТ, КОГДА ВАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Если вы замечаете, что он исчезает, когда вам нужна его поддержка, это может быть признаком того, что он вас использует. Встречаться с парнем, который рядом только тогда, когда намечается секс, когда вы покупаете ему что-то или удовлетворяете его потребности, будет не лучшей идеей.

Сообщения и звонки, оставшиеся без ответа, потому что ему от вас ничего не было нужно, являются тревожным звоночком.

ОН ОТНОСИТСЯ К ВАМ КАК К ВРЕМЕННОЙ СПУТНИЦЕ

Если ваш партнер всегда озабочен тем, насколько сексуально вы выглядите, когда вы куда-то идете, скорее всего, он просто хочет повыделываться. Если он интересуется вами только из-за красоты или потому что вы выше его по уровню, он будет демонстрировать свои чувства на публике, остывая при этом, стоит вам остаться наедине. Другой крайностью может быть полное неприятие любых проявлений чувств на публике, если он использует вас только для секса или чего-то еще.

ОН СОСРЕДОТОЧЕН НА СЕБЕ

Нетрудно заметить, если его волнует исключительно он сам, а ваши чувства не идут в расчет. Один из явных признаков того, что он вас использует, заключается в том, что он лишь иногда симулирует свою заинтересованность, но на деле оказывается, что это ложь. Если любой ваш разговор сводится к нему, он может просто быть эгоистом, но может и использовать вас.

ОН ДЕЛАЕТ КОМПЛИМЕНТЫ, ТОЛЬКО КОГДА ЧЕГО-ТО ХОЧЕТ

Если вы чувствуете, что он уделяет вам внимание только тогда, когда ему что-то от вас нужно, возможно вам стоит задуматься. Привычка включать обаяние при необходимости, а потом снова выключать его, может стать неприятным сигналом, который не стоит игнорировать.

ОН НЕ ДЕРЖИТ ОБЕЩАНИЙ

Если он не является гениальным актером, он не сможет все время притворяться. То, что он дает обещания, которые не выполняет, является признаком использования и того, что ему это плохо удается. Если он тут как тут, когда ему что-то нужно, но не сильно утруждается в остальных ситуациях, самое время распрощаться с ним.

ОН НЕ ЗАБЫЛ БЫВШУЮ

Он выкладывает ваши совместные фотография в соцсетях и при этом рассказывает, как ему плохо было с бывшей? Он может использовать вас для мести или чтобы показать своей бывшей, как быстро он смог двинуться дальше.

Случайные встречи с его прежней пассией во время свиданий также могут быть признаком того, что он не любит вас на самом деле.

ОН НЕ ЛЮБИТ «ЯРЛЫКИ»

Если его нервирует, когда вы называете его своим парнем, хотя ваша связь очевидна, значит, он, скорее всего, вас использует для секса. Бросайте его и не оглядывайтесь назад, а в следующий раз будьте внимательнее в выборе партнера.

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