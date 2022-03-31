Мужчина без работы: как поддержать мужа

Мужчинам, оставшимся без работы, приходится особенно тяжело. Наши любимые добытчики, наша опора и поддержка, в такие моменты нуждаются в чуткой и мудрой женщине.

то делать, если ваш муж вдруг остался без работы? Как его поддержать? Чем помочь и как совсем не отбить у него желание что-либо делать?

Оставьте его в покое!

Оставьте его в покое!

Безвыходных ситуаций не бывает, помните об этом, с самого начала не вздумайте осуждать своего мужчину, что бы ни стало причиной его увольнения. Мужчинам нужно, чтобы в них верили, чтобы им доверяли и иногда – чтобы оставили в покое и дали подумать. Да-да, им нужно уединяться, чтобы спокойно обдумать ситуацию и найти решение. Это мы, женщины, должны проговорить проблему с кем-то, чтобы найти выход, получить двойную порцию поддержки, поэтому бежим к подружкам, чтобы что-то обсудить. Мужчины же просят помощи у друзей и коллег только в том случае, если сами не смогут прийти к какому-то решению. И эта просьба будет более конкретной, чем наше женское «просто поговори со мной». Так что дайте ему возможность как следует подумать и побыть «в себе», не отвлекаясь на внешние раздражители. Помогайте только тогда, когда он об этом попросит, не навязывайтесь, но с самого начала четко обозначьте свою готовность молча подавать ему патроны.

Не судите и другим не давайте!

Не судите и другим не давайте!

Чтобы ни происходило, не упрекайте его ни в чем, не давайте родственникам, друзьям и близким лезть к мужу в душу с подобными разговорами. Мужчины боятся осуждения и неуважения больше нашего. Поддержите его в любом начинании, верьте в него, любите и оберегайте от людского осуждения, потому что в этот момент он очень уязвим. Поверьте, он и сам знает, что о нем думает ваша мама. А лишние упреки лишь приведут к тому, что руки у него опустятся, а глаза потухнут.

Жалости – нет!

Жалости – нет!

Ни в коем случае не жалейте его. Не сюсюкайтесь и не пытайтесь спрятать его под свою юбку. Он сильный и гордый, ему нужен крепкий тыл, а не мамочка, которая будет вытирать ему сопли и выслушивать его жалобы. Так что свою жалость оставьте для бездомных котят.

Чувство юмора – во спасение

Чувство юмора – во спасение

Здравое чувство юмора и оптимистичный взгляд на конкретную ситуацию и на жизнь в целом спасали многих людей от ненужных переживаний. Сохраняйте спокойствие и присутствие духа, чаще шутите, особенно с воинственно настроенными родственниками, но не перегибайте палку с мужем. В этом случае лучше абстрактный или отвлеченный от трудной темы юмор, нежели циничная шутка, переходящая на личности.

Шоковая терапия

Шоковая терапия

Ну, а если вдруг случилось так, что ваш супруг не особенно рвется искать работу, оставьте на него домашние заботы и отправляйтесь на работу сами. Кто-то же должен кормить семью. Не забудьте составить ему список дел на день, а то по незнанию он может что-то забыть. Суп к вашему приходу сварить или ребенка из детского сада забрать… Говорят, бывали такие случаи. В общем, после такой шоковой терапии не привыкший к домашнему труду супруг быстро поймет, что хозяйственная работа и воспитание детей – тоже труд, причем иногда еще и круглосуточный, без выходных и праздников, кроме, разве что, 8 марта. Правда, всегда есть риск, что ему это понравится…

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2440125835526015036/

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