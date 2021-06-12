Что делала Российская империя, чтобы укротить Османскую: Русско-турецкие войны

Начиная с 16 века Россия регулярно воевала с Османской империей. Причины военных конфликтов были разными: покушения турок на владения русских, борьба за Причерноморье и Кавказ, стремление контролировать Босфор и Дарданеллы.

Редко, когда от завершения одной войны до начала следующей проходило более 20 лет. И в подавляющем числе столкновений, которых официально было 12, победителями выходили подданные Российской империи. Вот некоторые эпизоды.

Первые столкновение и астраханский разгром турок

Осада Астрахани в 1569-м.

Турки, сотрудничая с крымским ханом, впервые пошли на Москву еще в 1541 году. С тех пор столкновения не прекращались до самого распада как Российской, так и Османской империй. В 1569 году громадное турецкое войско выступило на Астрахань, под прикрытием чего совершена попытка проложить Волго-Донской канал. Так турецкий флот решил закрепиться помимо Азовского моря еще и в Каспийском. Несмотря на поддержку 50-тысячной армии крымчаков, планы османов были сорваны профессиональным командованием воеводы Серебряного-Оболенского. Блокада Астрахани была снята, а российская территория успешно очищена от неприятеля.

Выбор украинского гетмана

Украинский гетман, перешедший под турецкий протекторат.

Поводом к следующему русско-турецкому конфликту (1672–1681) стало стремление Османской империи контролировать Правобережную Украину. В 1669-м гетман Украины Дорошенко объявлен османским вассалом, после чего турецкий султан решил воевать с Польшей. Предвосхищая вторжение турок в собственное подбрюшье и заручившись царской поддержкой, донские казаки атаковали врага в Крыму и взяли под свой контроль Чигирин. Дорошенко тут же капитулировал, а Мехмед решил сражаться за Правобережную Украину. По итогам сражений за Москвой остался левый берег.

Неудачный мирный договор

Война с османами в 1735-39 гг. закончилась для России невыгодно.

Столкновения с османами 1735—1739 гг. проходили в тандеме с Австрийской империей. Крымцы не прекращали покушения на южнорусские угодья, а Россия нуждалась в выходам к Черному морю. Воспользовавшись междоусобными противоречиями в Константинополе, русские пошли на войну с Османской империей. После стартовых успехов русских военачальников в армии вспыхнула эпидемия чумы, подкрепленная недостаточным снабжением. После вынужденных отступлений осенью 1739-го был подписан Белградский мирный договор. России отписали Азов, но обязали избавиться от всех находящихся там укреплений. Кроме того, русским запретили иметь черноморский флот, а торговать предписывалось с использованием турецких судов. Так что стратегический выход в Чёрное море получен не был.

Блестящие русские победы 18 века

Взятие Измаила.

Война 1768–1774 гг. объявлена османским султаном по символичной причине: преследовавшие поляков казаки оказались в принадлежавшей туркам Балте. Русские отреагировали молниеносно. Орлов перебросил в Средиземноморье балтийскую эскадру, и вскоре турецкий флот оказался разбит. В 1770-м армией Румянцева у Кагула и Ларги разгромлены основные силы турок с крымчаками. Спустя год Долгоруков занимает Крым, переведя Крымское ханство под русский протекторат. К 1774-му Суворов с Каменским разбивают превосходящие в разы силы османов у Козлуджей. А Кючук-Кайнарджийское мирное соглашение отписывает России Керчь, Кабарду, Азов, Еникале и Кинбурн, лишает турок крымских полномочий и закрепляет русских в Чёрном море.

Накануне военного конфликта 1787–1791 годов границы Российской империи уже включали в себя Крым с Кубанью. Стамбул потребовал отказаться от полуострова, а также от Грузии. С первых столкновений фронт засиял блестящими победами Суворова и Потемкина. На море свое преимущество мастерски демонстрировал Ушаков. На исходе 1790-го русская армия берет неприступный Измаил с 35-тысячным османским войском. На Кавказе Гудович подчиняет себе Анапу. Ясским мирным соглашением Крым закрепляется за Россией, а граница между государствами отодвигается к Днестру. Россия демонстративно отказывается от положенной контрибуции, щадя обнулившийся бюджет султана.

Конфликты 19 века

Уничтожение турецкого флота в Наваринском сражении.

Накануне 1806 года, когда началась очередная война турок с русскими, Османская империя принудила своих лояльных к России вассалов Молдавию и Валахию сложить полномочия. Поначалу Россия, отвлеченная Наполеоном, рассчитывала на мирные исходы в сложившейся ситуации. Но когда вторжение французов в скором времени стало очевидным, Россия пошла на ликвидацию угроз по южным границам. В 1811-м русские разбили турок на Дунае, уничтожив Слободзейской операцией главное турецкое войско. Кутузов принудил османов отказаться в угоду русским от Бессарабии, что закрепил Бухарестский договор от 1812 года.

Но уже в 1827-м османский султан отказался признать автономию Греции, прописанную Лондонской конвенцией при обоюдном согласии России, Англии и Франции. Тогда соединённая эскадра этих государств на голову разбила в Наваринском сражении турецкий флот. Весной 1828-го войну османам объявляет непосредственно император Николай I из-за отказа Порты придерживаться двусторонних договорённостей по Аккерманской конвенции от 1826-го.

На волне успешных продвижений русские войска дошли до Константинополя, и по Адрианопольскому миру Турции все же пришлось смириться с греческой автономией. Кроме того, России отошло почти все восточное побережье Чёрного моря (с Анапой, Суджук-кале, Сухумом) и дунайская дельта. Османы вынуждены были признать верховенство русских над Грузией с частью нынешней Армении, а также автономию Сербии. Россия имела право занимать Молдавию с Валахией до полной выплаты турками контрибуции.

Слава после крымского провала

Сдача турецкой крепости в 1878-м.

В Крымской войне 1853–1856 гг. Россия потеряла массу завоеванных территорий, а Черное море стало нейтральным. Масштабные военные расходы привели к экономическому кризису, но одновременно все эти неудачи подтолкнули Россию к реформам. И уже в 1877-м русские вернули себе титул покровителей и освободителей православных народов. Русская армия вторглась в Турцию после жестокого подавления османами болгар в ходе Апрельского восстания.

Череда победоносных сражений восстановила болгарскую государственность, расширила территории Сербии, Черногории, Румынии. Таким образом была возвращена утерянная после Парижского мирного соглашения южная Бессарабия, а Турция лишилась своих европейских владений.

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